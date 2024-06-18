S&P 500 обновил рекорд

Рынок акций США вырос по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы Азии растут во вторник, исключение - гонконгский индикатор. Цены на нефть опускаются во вторник утром, Brent торгуется на уровне $84,12 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник, причем локомотивом роста стал техсектор, а индекс S&P 500 по итогам сессии обновил исторический максимум в 30-й раз с начала года.

Инвесторы оценивали заявления представителей Федрезерва и корпоративные новости.

Федеральная резервная система (ФРС) может подождать до декабря со снижением базовой процентной ставки, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари на минувших выходных. Дальнейшие действия ФРС будут зависеть от статданных, добавил он.

Федрезерв сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам июньского заседания. Медианный прогноз руководителей американского ЦБ теперь предполагает, что ставка будет уменьшена лишь один раз на 25 базисных пунктов в 2024 году.

Тем временем индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, вырос в июне до минус 6 пунктов с минус 15,6 пункта в мае. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали повышения индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 9 пунктов.

"Мы полагаем, что S&P 500 может вырасти до 6000 пунктов в концу года благодаря сочетанию хорошей корпоративной прибыли и одного или двух снижений ставки, - заявил Джеймс Деммерт из Main Street Research. - Недавние темпы замедления инфляции говорят о том, что ставки и доходность гособлигаций понизятся во втором полугодии, что сделает акции более привлекательными".

Акции Autodesk Inc. (SPB: ADSK) подорожали на 6,5% на слухах, что инвестфирма Starboard Value приобрела бумаги американского разработчика программного обеспечения на $500 млн и намерена продвигать изменения в компании.

Цена акций Microsoft Corp. (SPB: MSFT) выросла на 1,3% после того, как аналитики Wedbush улучшили целевую цену для бумаг софтверного гиганта до $550 с $500, сохранив рекомендацию "выше рынка".

Капитализация AMC Networks (SPB: AMCX) упала на 35% на новости, что американская медиакомпания планирует разместить конвертируемые облигации на сумму $125 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,49% и составил 38778,1 пункта. Лидером роста в индексе оказались акции Apple Inc. (SPB: AAPL), подорожавшие на 2%.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,77% - до 5473,23 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,95% и составил 17857,02 пункта.

Азиатские фондовые индексы во вторник повышаются, исключением выступает только гонконгский индикатор.

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам двухдневного заседания сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков и экономистов.

Ставка остается на этом уровне, который является максимальным за 12 лет, по итогам пятого заседания (с ноября 2023 года). До этого австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.

Как отмечается в заявлении RBA, инфляция оказалась устойчивой и "остается выше целевого уровня". Темпы роста потребительских цен замедляются, "но происходит это медленнее, чем ожидалось ранее, и они остаются высокими".

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:35 МСК увеличился на 0,9%.

Котировки акций ведущих банков страны повышаются: Westpac Banking - на 1,1%, Commonwealth Bank - на 1,6%, ANZ Group - на 1,4% и National Australia Bank - на 1,8%.

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto прибавили в цене 0,5% и 0,7% соответственно.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:32 МСК вырос на 0,8%.

В число лидеров подъема входят акции TDK Corp. (+6,5%), Dowa Holdings (+6%) и Rakuten Group (+4,6%). Кроме того, дорожают бумаги Advantest (+1%), Tokyo Electron (+2,4%), Toyota Motor (+0,4%).

При этом снижаются котировки акций Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) (-3%), Seven & I Holdings (-3%), Softbank Group (-0,5%), Sony (-0,7%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК прибавил 0,7%.

Котировки бумаг производителя чипов и потребительской электроники Samsung Electronics и автопроизводителя Hyundai Motor выросли на 2,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК поднялся на 0,4%, в то время как гонконгский Hang Seng - снизился на 0,1%.

На Гонконгской фондовой бирже дешевеют акции таких компаний, как разработчик видеоигр NetEase Inc. (SPB: NTES) - на 3,8%, автопроизводитель Li Auto (SPB: LI) - на 2,9%, интернет-компания Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,4%, пивоваренная China Resources Beer - на 2,4%.

Между тем растут в цене бумаги алюминиевого производителя China Hongqiao Group - на 4,9%, чипмейкеров Sunny Optical Technology Group и Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 4,6% и 3% соответственно, производителя компьютеров Lenovo - на 3,2% и нефтяной CNOOC - на 2,1%.

Цены на нефть слабо опускаются во вторник после 2%-го подъема по итогам предыдущей сессии на фоне общего увеличения аппетита к риску на мировых рынках.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $84,12 за баррель, что на $0,13 (0,15%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $1,63 (2%), до $84,25 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,16 (0,2%), до $80,17 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,88 (2,4%), до $80,33 за баррель.

"С середины июня цены на нефть уверенно растут на статданных из США, - отмечает аналитик StoneX Фавад Разакзада. - Подъем рынка на прошлой неделе можно считать отложенной реакцией на решение ОПЕК+ о продлении действующих ограничений на добычу нефти".

"Инвесторы также ожидают, что спрос на топливо будет набирать силу с учетом начавшегося автомобильного сезона, и это приведет к снижению запасов нефти в ближайшие недели", - говорит Разакзада, которого цитирует Market Watch.