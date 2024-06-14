"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Procter & Gamble Co. с прогнозной стоимостью $150 за штуку, что предполагает потенциал снижения 9% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Квартальная отчетность эмитента оказалась близка к ожиданиям рынка, немного превысив прогнозы по прибыли. Поэтому мы сохраняем целевую цену и рейтинг на неизменных уровнях. Для расчета целевой цены мы использовали оценку по форвардным мультипликаторам P/E NTM относительно аналогов, по собственным историческим форвардным мультипликаторам P/E и по целевой дивидендной доходности компании", - отмечает эксперт.

Procter & Gamble Co. - транснациональная корпорация, специализирующаяся на товарах повседневного спроса. Ассортимент включает в себя косметику, продукты для гигиены полости рта, бытовую химию, товары для детей и женщин.

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