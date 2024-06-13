Акции ГК Самолет остаются инвестиционно привлекательными - инвестбанк "Синара"

Акции ГК "Самолет" остаются инвестиционно привлекательными, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Мария Лукина.

"Самолет" представил операционные результаты за 5М24, согласно которым количество контрактов увеличилось на 38% г/г, а продажи в натуральном выражении - на 34% г/г, причем в мае рост ускорился до +51% г/г. В денежном выражении продажи по итогам 5М24 составили 133 млрд руб. (+66% г/г) при росте средней удельной цены на 24% г/г. В мае продажи прибавили 88% г/г в деньгах, доля ипотечных контрактов равнялась 88%. Мы оцениваем операционные результаты ГК "Самолет" как сильные, учитывая рост в натуральном и денежном выражении с ускорением в мае в преддверии завершения льготной ипотечной программы под 8%, а также изменения концепции семейной ипотеки. Предполагая, что схожую динамику мы увидим в июне, по-прежнему считаем акции "Самолет" привлекательными", - пишет эксперт.

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