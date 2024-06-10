Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне плавного снижения UST

Москва. 10 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне плавного снижения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 6 базисных пунктов - до 71,69% от номинала (доходность увеличилась на 1 базисный пункт, составив 8,79% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,48% от номинала (доходность - 8,73% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 базисных пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене за день 9 базисных пунктов, подорожав до 57,86% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 9,92% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 5 базисных пунктов, до 79,5% от номинала (доходность увеличилась на 6 базисных пунктов - до 16,13% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 2 базисных пункта, подорожав до 74,51% от номинала (их доходность не изменилась и составила 14,96% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 7 базисных пунктов, подешевев до 69,45% от номинала (доходность увеличилась на 3 базисных пункта, до 12,79% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 23 базисных пункта - до 66,88% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 10 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют плавное снижение в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 11-12 июня.

Глобальные инвесторы практически уверены, что ФРС сохранит неизменной базовую процентную ставку на предстоящем заседании. Они будут внимательно оценивать итоговое заявление американского ЦБ, а также слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла, чтобы понять, когда регулятор намерен перейти к смягчению денежно-кредитной политики. Снижение ставки ФРС на этой неделе исключено, поскольку руководители ЦБ подчеркивали необходимость "проявить терпение", учитывая недостаточный прогресс в замедлении инфляции в США в I квартале, отмечает аналитик CIBC Capital Markets Ян Поллик.

В среду, до публикации итогов заседания ФРС, министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в стране за май. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает сохранение инфляции (индекс CPI) в США на уровне 3,4% в годовом выражении и ослабление базовой инфляции (индекс Core CPI) до 3,5% с 3,6%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность ее снижения американским ЦБ в сентябре оценивается рынком в 49%, по данным CME FedWatch.