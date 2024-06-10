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10 июня 2024 года 09:10

Dow Jones вырос по итогам недели на 0,3%, S&P 500 - на 1,3%, Nasdaq - на 2,4%

Фондовые индексы США снизились в пятницу, но выросли по итогам недели. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,9%, южнокорейский Kospi теряет 0,3%, биржи КНР и Австралии закрыты в понедельник. Цены на нефть восстанавливаются в понедельник утром.

Американские фондовые индексы снизились в пятницу на данных с рынка труда.

Между тем по итогам недели Dow Jones увеличился на 0,3%, S&P 500 - на 1,3% и Nasdaq Composite - на 2,4%.

Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 272 тыс., сообщило министерство труда. Безработица повысилась до 4% по сравнению с 3,9% месяцем ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 185 тыс., по данным Trading Economics. Респонденты агентства Bloomberg ожидали подъема на 180 тыс., The Wall Street Journal - на 190 тыс. При этом большинство экспертов не ожидали изменения уровня безработицы.

Инвесторы ожидали, что отчет по рынку труда предоставит больше доказательств охлаждения американской экономики, что могло бы стать причиной для снижения процентных ставок Федеральной резервной системой несколько раз в текущем году. Однако опубликованные данные не оправдали ожидания, и это может подтолкнуть Федрезерв к сохранению стоимости кредитования на высоком уровне в течение более длительного времени, пишет MarketWatch.

Трейдеры оценивают вероятность снижения ставок в сентябре в 55% по сравнению с 68% до публикации отчета Минтруда.

Цена акций GameStop (SPB: GME) рухнула более чем на 39%, что стало наихудшим дневным снижением с февраля 2021 года. Владелец сети магазинов видеоигр и игровой электроники в первом финквартале (завершился 4 мая) сократил чистый убыток в 1,6 раза, но скорректированный показатель и выручка оказались хуже ожиданий экспертов. Кроме того, компания объявила о намерении провести допэмиссию объемом 75 млн акций.

Котировки бумаг Vail Resorts (SPB: MTN) упали на 10,3%. Оператор горнолыжных курортов в третьем финквартале (февраль-апрель) увеличил чистую прибыль на 11%, однако ухудшил годовой прогноз.

Стоимость DocuSign Inc. (SPB: DOCU) опустилась на 4,7%, несмотря на хорошую отчетность за прошедший квартал и сильный прогноз на год.

Акции Semtech Corp. (SPB: SMTC) подешевели на 17,9% после того, как поставщик полупроводниковых компонентов объявил об уходе президента и главного исполнительного директора Пола Пикла.

Кроме того, дешевеют бумаги Newmont Corp. (SPB: NEM) - на 5%, Freeport-McMoRan Inc. (SPB: FCX) - на 3,9%, Corteva Inc. (SPB: CTVA) - на 3,7%, Tesla (SPB: TSLA) - на 0,3%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,4%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,6%, Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 0,8%.

Между тем акции Virgin Galactic (SPB: SPCE) прибавили в цене 2,1% на фоне подготовки компании к последнему коммерческому рейсу космолета Unity в рамках миссии Galactic 07. В 2026 году должна начаться коммерческая эксплуатация новых космолетов Delta.

Помимо этого выросли котировки бумаг International Business Machines (SPB: IBM) и Intel Corp. (SPB: INTC) - на 1,1%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,2%, 3M Co. (SPB: MMM) - на 2,7%, Travelers Cos. (SPB: TRV) - на 1,5%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 87,18 пункта (на 0,22%) и составил 38798,99 пункта. Лидерами снижения стали акции UnitedHealth Group (SPB: UNH), подешевевшие на 2,2%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 1,9% и McDonald''s Corp. (SPB: MCD) - на 1,7%.

Значение Standard & Poor''s 500 опустилось по итогам торгов на 5,97 пункта (на 0,11%) - до 5346,99 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 39,99 пункта (на 0,23%) и завершил сессию на отметке 17133,13 пункта.

Два из пяти основных рынков акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), открытые в понедельник, движутся разнонаправленно, инвесторы оценивают статданные из Японии и ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе.

Итоги очередного заседания Федрезерва станут известны в среду и могут повлиять на привлекательность различных классов активов. Рынок уверен, что американский ЦБ оставит процентные ставки неизменными.

Немногим ранее в тот же день будут обнародованы данные о динамике потребительских цен в Штатах в мае, которые ФРС может учесть при принятии решения по денежно-кредитной политике.

Биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в понедельник в связи с праздником драконьих лодок, Австралии - по случаю Дня рождения короля.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,9%.

Экономика Японии в первом квартале сократилась на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства, совпавшим как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом Trading Economics. В четвертом квартале 2023 года ВВП увеличился на 0,1%, тогда как ранее сообщалось о его неизменности.

Профицит счета текущих операций Японии в апреле увеличился до 2,05 трлн иен ($13,05 млрд) по сравнению с 1,9 трлн иен годом ранее, сообщило министерство финансов. Аналитики в среднем ожидали положительного сальдо в 1,74 трлн иен. Профицит счета фиксируется уже 15-й месяц подряд.

Заметнее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Sharp (+5,9%).

Рыночная стоимость Hitachi поднимается на 4,7%, Sumitomo Pharma - на 3,8%, Socionext и Dai-ichi Life Holdings - на 3,5%, Sumco и Tokyo Gas - на 3,3%, Fujikura, Sompo и Lasertec - на 3,2%.

Капитализация Kao Corp. сокращается на 4%, Oriental Land - на 3,7%, M3 - на 3,5%, Sekisui House - на 2,5%, Nippon Yusen - на 2,1%, Kawasaki Kisen Kaisha - на 1,9%, Mitsui O.S.K. Lines и Taiyo Yuden - на 1,8%, Shiseido - на 1,7%, Japan Exchange Group - на 1,6%.

Южнокорейский индекс Kospi снижается на 0,3%.

Цена бумаг Samsung Electronics сокращается на 1,3%, Posco - на 1,9%.

Акции Hyundai Motor дешевеют на 1,7%, Korean Air Lines - на 0,2%.

Цены на нефть восстанавливаются утром в понедельник после падения по итогам предыдущей недели, инвесторы оценивают ситуацию с добычей и ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:04 мск составляет $79,83 за баррель, что на $0,21 (0,26%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,25 (0,3%), до $79,62 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,19 (0,25%), до $75,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,02 (менее 0,1%), до $75,53 за баррель.

По итогам недели Brent потеряла 1,8%, WTI - 1,9%.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в мае сократилось по итогам третьего месяца подряд, сообщила американская нефтесервисная компания Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 1675 установок против 1726 в апреле. При этом майский уровень на 107 ниже показателя за аналогичный месяц 2023 года.

Итоги очередного заседания Федрезерва станут известны в среду и могут повлиять на привлекательность различных классов активов. Рынок практически уверен, что американский ЦБ оставит процентные ставки неизменными.

Немногим ранее в тот же день Минтруда США обнародует данные о динамике потребительских цен в мае, которые ФРС может учесть при принятии решения по денежно-кредитной политике.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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