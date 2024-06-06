Рынок акций РФ в четверг просел к 3190п по индексу МосБиржи во главе с бумагами НОВАТЭКа

Москва. 6 июня. Рынок акций РФ в четверг просел по большинству blue chips из-за сокращения позиций игроками на ожиданиях возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу, в то время как внешняя конъюнктура улучшилась и подросла нефть (Brent поднялась в район $80 за баррель); также фактором поддержки стали новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Индекс МосБиржи просел в район 3190 пунктов, в лидерах снижения выступили акции "НОВАТЭКа" (-2,3%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3192,38 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1131,97 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,1%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 88,85 рубля (+0,08 рубля).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-2,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), Сбербанка (-0,9% и -0,7% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Газпрома" (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), бумаги "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,1%).

Российский оператор экспорта-импорта электроэнергии ПАО "Интер РАО" ожидает сокращения поставок за рубеж в этом году на фоне снижения экспорта в Китай, сообщила член правления компании Александра Панина журналистам в кулуарах ПМЭФ. В то же время, по словам Паниной, "Интер РАО" ведет переговоры о возобновлении экспорта электроэнергии в Турцию.

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) повысил прогноз пассажиропотока группы на 2024 год примерно до 53 млн человек, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в интервью "России 24" в рамках ПМЭФ-2024. Прежний прогноз предполагал перевозку более 50 млн человек, напомнил он.

Также "Аэрофлот" рассчитывает на позитивный финансовый результат по итогам 2024 года, а стратегия группы, утвержденная в 2022 году на фоне неопределенности на авиарынке из-за введенных санкций, будет скорректирована "в сторону улучшения", сообщил Александровский.

Подорожали в четверг акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Банк России подтвердил цель по приведению инфляции к таргету в 4% и поддержанию ее на этом уровне. Это KPI (key performance indicators, ключевые показатели эффективности - прим. ИФ) для ЦБ, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на макроэкономической сессии ПМЭФ.

Спрос на нефть до 2030 года может вырасти со 102 млн баррелей в сутки до 110-115 млн б/с, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе сессии "Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей" на ПМЭФ-2024. По его словам, баланс на нефтяном рынке из-за санкций не изменился, выиграли перевозчики, а платят потребители.

Данные по росту инвестиций в основной капитал в России в I квартале 2024 года позволяют повысить прогноз роста инвестиций на 2024 год с текущих 2%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на сессии ПМЭФ "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей".

Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что ЦБ РФ в пятницу, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16%, вероятность ее повышения еще нужно оценить.

"Вы видите, что тренд инфляции пока сохраняется, и он выше наших прогнозов, выше ожиданий Центрального банка, скорее всего, ставка будет как минимум сохранена. Во всяком случае, оснований для снижения нет пока. Никаких триггеров, которые могли бы привести к снижению, мы пока не видим", - сказал Греф, отвечая на вопрос о возможном решении ЦБ по ставке на заседании совета директоров 7 июня. Он отметил, что вероятность повышения ставки есть, но еще предстоит оценить этот вариант.

Сбербанк (MOEX: SBER) не планирует переходить к выплате промежуточных дивидендов, волатильность на рынке говорит в пользу единовременных выплат, сообщил журналистам старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов в кулуарах ПМЭФ.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в четверг скорректировался вниз, несмотря на рост цен на нефть и слабость рубля. Покупатели взяли паузу после двух сессий подъема, проявляя осторожность перед заседанием ЦБ РФ в пятницу.

Внешний фон был противоречивым. В Китае продолжилось активное снижение. На европейских биржах настроения были более оптимистичными. ЕЦБ, как и ожидалось, понизил ставку на 0,25 п.п., она держалась на максимально историческом уровне с сентября 2023 года. В пятницу внимание участников торгов будет приковано к заседанию Банка России по ключевой ставке. Базовые ожидания - сохранение ставки на текущем уровне, однако часть рынка не исключает ужесточения ДКП. В последнем случае реакция рынка акций может быть негативной. Также в пятницу пройдет собрание акционеров "Северстали", посвященное дивидендам. В Санкт-Петербурге продолжится XXVII ПМЭФ. Прогноз по индексу МосБиржи на 7 июня - 3150-3250 пунктов, считает Бахтин.

По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, за последние два дня волатильность торгов на российском рынке акций снизилась. Инвесторы нашли благоприятные уровни в преддверии заседания ЦБ РФ. В целом, индекс МосБиржи остается под давлением и колеблется ниже отметки 3200 пунктов. Основным негативным фактором для российского фондового рынка остаются ожидания повышения ключевой процентной ставки ЦБ РФ. Из корпоративных новостей стоит отметить заявление со стороны "ТКС Холдинг" о том, что компания готова вернуться к выплатам дивидендов, но после оценки влияния налоговой реформы на компанию.

"Отставание нефтегазового сектора во многом связано с предстоящим повышением налогов на отрасль. Инвесторы закладывали эти изменения в котировки. Также усилилось санкционное давление на газовую отрасль: в частности, были наложены санкции на "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK). В свою очередь, самая крупная российская газовая компания "Газпром" (MOEX: GAZP) - отказалась от выплаты дивидендов и показала не лучший финансовый результат по итогам 2023 года", - отмечает Федосов.

Нефть Brent последние два дня подрастает, однако по-прежнему остается ниже $80 за баррель. Котировки остаются под давлением из-за решения стран ОПЕК+ о более раннем, чем ожидалось, выходе из соглашения об ограничении добычи. Негативное влияние на котировки также оказали данные по запасам нефти от Минэнерго США, опубликованные в среду. Кроме того, геополитическая ситуации на Ближнем Востоке остается относительно спокойной, что не вызывает повышенного спроса на нефть, поэтому риск-премия в котировках снизилась, считает эксперт.

Что касается ставки ЦБ РФ, то базовый прогноз предполагает, что регулятор оставит ее на уровне 16%, но укажет на то, что будет готов ее повысить на одном из следующих заседаний, полагает Федосов. Альтернативный сценарий предполагает повышение ставки до 17% из-за сохраняющейся повышенной инфляции, заключил представитель УК "Первая".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Полина Щукина, на мировых рынках в четверг наблюдается преимущественно позитивная динамика индексов, также подросла нефть. Российские инвесторы отслеживают новости с ПМЭФ. Доверие к рынку капитала в РФ постепенно восстанавливается после санкционного удара, но пока не достигло уровней до 2022 года, заявила на ПМЭФ председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Санкции привели к блокировке многих бумаг в зарубежных юрисдикциях и закрытию информации, что существенно подорвало доверие инвесторов. Тем не менее, сейчас наблюдается рост числа IPO, что свидетельствует о постепенном восстановлении доверия.

Индекс МосБиржи после стремительного падения оттолкнулся от уровня поддержки в районе 3140 пунктов, теперь можно ожидать укрепления до ближайшего уровня сопротивления в районе 3263 пунктов, считает Щукина.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций пройдет проверку на прочность итогами заседания ЦБ РФ - нельзя исключать повышения процентной ставки с текущих 16%. При реализации наиболее жесткого сценария рубль может пойти на обновление годовых максимумов.

Лучше рынка в четверг выглядели "префы" "Мечела" (+2,7%). Компания отказалась от выплаты дивидендов за 2023 год, но котировки бумаг выросли в рамках коррекционного восстановления. Бумаги в феврале начали среднесрочный нисходящий тренд, который на данный момент сохраняет свою актуальность. Фундаментально оказать поддержку "Мечелу" могло бы улучшение ситуации на рынке угля. Благоприятное влияние на акции "Яндекса" оказали заявления главы ВТБ Костина о намерениях банка держать пакет компании ввиду оценки его перспектив как "хороших", отметила Кожухова.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI устремились к целевым уровням коррекции $81,8 и $77,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В четверг заместитель председателя правительства РФ Новак заявил, что ожидаемая корректировка добычи стран ОПЕК+ в осенний период связана с прогнозируемым ростом спроса на нефть в Китае и должна сбалансировать рынок. По прогнозу Новака, цены на нефть к концу года будут находиться в диапазоне $80-85 за баррель, отметила аналитик.

Европейские рынки с умеренным оптимизмом отреагировали на "голубиные" итоги заседания ЕЦБ, в то время как участники в США сохраняли осторожность перед пятничной публикацией данных по занятости. Индексы МосБиржи и РТС не смогли развить повышение, но завершили день выше краткосрочных поддержек 3190 и 1130 пунктов, что дает надежду на последующую реализацию потенциала восстановления с многонедельных минимумов. В пятницу российский рынок пройдет проверку на прочность заседанием ЦБ РФ: нового раунда продаж в акциях скорее можно ожидать при повышении процентной ставки, заключила Кожухова.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), подросла Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX выросли на 0,1-0,4%) и отмечается стабилизация в США (индексы к 18:50 МСК изменились в пределах 0,1%).

Биржи Южной Кореи в четверг были закрыты в связи с праздником (День памяти).

Объем заказов промышленных предприятий Германии в апреле снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в четверг статистическое управление страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Trading Economics.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов: базовая ставка по кредитам теперь составляет 4,25%, ставка по депозитам - 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - 4,5%.

Кроме того, ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2024 год до 0,9% с ожидавшихся в марте 0,6%, понизил прогноз на 2025 год до 1,4% с 1,5%. Прогноз инфляции на текущий год поднят до 2,5% с ожидавшихся ранее 2,3%, на 2025 год - до 2,2% с 2%.

Инфляция в еврозоне будет колебаться у текущих уровней до конца года и замедлится до целевых 2% во втором полугодии 2025 года, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам прошедшего заседания регулятора.

При этом глава ЕЦБ отметила, что геополитическая напряженность является фактором, способным вызвать рост цен за счет увеличения стоимости топлива и перевозок. Кроме того, изменение климата может привести к ускорению инфляции за счет влияния на цены на продукты питания.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены сохраняют позитивный настрой. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,83 за баррель (+1,8% и +1,2% накануне), июльская цена WTI - $75,52 за баррель (+2% и +1,1% в среду).

Саудовская Аравия планирует значительно увеличить добычу нефти в период с 2026 по 2027 год, а позже снизить ее до примерно 12 млн б/с, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе сессии "Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей" на ПМЭФ-2024.

Спрос на нефть продолжит рост в 2024 и 2025 годах, но решения, принятые ОПЕК+, сбалансируют рынок, уверен вице-премьер РФ Александр Новак.

"Все сходятся к тому, что в 2024 году рост спроса составит 1,5-2 млн б/с, оценки роста спроса на следующий год ожидают рост в 1,5 млн б/с", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Тем не менее, на рынке сохраняются опасения в отношении перспектив спроса и решения ОПЕК+ о постепенном сворачивании дополнительных ограничений на добычу. Альянс ОПЕК+ в минувшие выходные пролонгировал действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Альянс продлит дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, до конца сентября, после чего планирует убирать их на ежемесячной основе.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-3,9% и -3% "префы"), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3,7%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-3,7%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,8%), SFI (MOEX: SFIN) (-2,8%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-2,7%), "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (-2,7%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-2,6%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-2,6%).

Выросли акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+6%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+5,2%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+3,2%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+3,1%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+2,8%), бумаги МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 46,87 млрд рублей (из них 8,16 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,19 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Мечела" и 2,75 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").