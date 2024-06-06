Рубль в четверг немного скорректировался вниз к основным валютам после роста в начале недели и в ожидании заседания ЦБ по ставке

Москва. 6 июня. Доллар США, евро и китайский юань немного увеличились на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль подешевел к бивалютной корзине в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни и в ожидании пятничного заседания Банка России.

Курс доллара США составил 88,84 руб./$1 в 19:00 мск, что на 7,25 копейки выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,78 руб./EUR1, подорожав на 26,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 15,9 копейки, до 92,4 руб. Курс китайского юаня увеличился на 0,95 копейки - до 12,23 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подешевел к основным валютам по итогам торгов в четверг в рамках коррекции после роста в предыдущие дни и перед пятничным заседанием ЦБ РФ. Участники рынка также анализируют новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в период с 5 по 8 июня. На пленарном заседании форума в пятницу, 7 июня, выступит президент России Владимир Путин.

Динамика курса рубля сейчас отличается от траектории, заложенной в прогноз, укреплению рубля способствовали рост торгового баланса и операции ЦБ по продаже валюты в рамках бюджетного правила, ситуация может начать "нормализовываться" в третьем квартале, сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, Минэкономразвития подготовит новый прогноз по курсу рубля в июле-августе.

"Динамика курса рубля отличается (в сторону большего укрепления рубля - ИФ) от той траектории (заложенной в прогноз - ИФ)", - сказал министр. "Первое полугодие, особенно второй квартал - это работа бюджетного правила. ЦБ продает валюту в рамках бюджетного правила - то, что с прошлого года было отложено. И в условиях, когда у нас импорт стабилизировался на достаточно низком уровне, а с поступлениями от экспорта в условиях возврата валютной выручки все в порядке, у нас торговый баланс, по данным оперативной статистики, в последние недели ощутимо укрепился", - пояснил он причины укрепления рубля в последнее время. "В перспективе мы ждем, что импорт немного подрастет, и вот это лишнее предложение валюты перестанет давить на рынок (от продаж ЦБ - ИФ), поэтому в третьем квартале ситуация начнет нормализовываться", - сказал Решетников.

"Будем анализировать ситуацию и в июле-августе новый прогноз подготовим. Ситуация волатильна, сейчас сложно сказать, каким будет новый прогноз", - добавил он.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ (в своем апрельском прогнозе) ожидало, что курс доллара на конец 2024 года вырастет до 98,1 руб., а курс евро - до 109,5 руб. Министерство прогнозировало среднегодовой курс доллара в 2024 г. на уровне 94,7 руб./$1, в 2025 г. - 98,6 руб./$1, в 2026 г. - 101,2 руб./$1, в 2027 г. - 103,8 руб./$1.

Среднегодовой курс евро ожидался министерством в 2024 г. на уровне 104,6 руб., в 2025 г. - 110,4 руб., в 2026 г. - 113,8 руб., в 2027 г. - 117,1 руб.

ЦБ сообщил во вторник, что традиционная пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике 7 июня пройдет позже обычного. Брифинг перенесен на 17:00 мск. Стандартное время пресс-конференции - 15:00, через полтора часа после объявления решения по ключевой ставке. Однако 7 июня совет директоров совпадает с пленарной сессией ПМЭФ, на которой ежегодно выступает президент Путин.

Базовым вариантом на заседании совета директоров Банка России в ближайшую пятницу, 7 июня, будет сохранение ключевой ставки на уровне 16%, считает большинство аналитиков. При этом эксперты отмечают увеличившуюся вероятность ее повышения в июне-июле до 17-18%.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин в мае сообщил, что вариант повышения ключевой ставки будет предметно рассматриваться на заседании совета директоров Банка России в июне. "Я думаю, что альтернативный сценарий (повышение ставки - ИФ) будет предметно рассматриваться и на июньском заседании. Насколько значимо изменится суждение о вероятности его реализации, будет понятно по итогам обсуждения", - сказал он. Заботкин отметил, что поступившие с апрельского заседания совета директоров данные усиливают аргументы в пользу поддержания жесткой денежно-кредитной политики в течение продолжительного времени.

Позднее ЦБ сообщил, что на июньском заседании учтет предложенные Минфином налоговые поправки, они дают существенную дополнительную информацию для уточнения оценок параметров бюджетной политики и ее влияния на совокупный спрос на среднесрочном горизонте. Эта информация будет одной из значимых составляющих обсуждения к заседанию по ключевой ставке 7 июня, отметил регулятор.

Годовая инфляция, исходя из данных Росстата, на 3 июня осталась на уровне 27 мая и составила 8,15% (на конец апреля равнялась 7,84%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные данные по годовой инфляции на конец мая будут опубликованы Росстатом 10 июля.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин, во вторник, среду и четверг курс доллара тестировал на прочность сильный уровень месячной поддержки в 88,5 руб., однако покупатели удержали этот рубеж.

"Мы видим начало новой волны локального ослабления рубля; пара "доллар-рубль" к вечеру поднималась к отметке 89,0 руб. Схожую динамику сегодня демонстрировал и курс евро, который поднимался выше 97 руб. Но все эти ценовые изменения можно списать на консолидацию курса рубля в рамках месячного диапазона котировок. Ближайшая цель роста курса доллара просматривается в районе 90,5 руб. Активность продаж валюты от корпоративного сектора на этой неделе остается невысокой. При этом и спрос на валюту со стороны импортеров и спекулянтов по-прежнему низкий. Чуть более заметную роль с 7 июня станет играть Центробанк, который анонсировал, что в июне он более чем на четверть увеличит объем ежедневных продаж юаней (с 6,3 млрд руб. в прошлом месяце до 8,1 млрд руб.). Значимым фактором для динамики российской валюты станет решение Центробанка в пятницу по ключевой ставке. Излишне "жесткий" настрой регулятора может спровоцировать усиление курса рубля под закрытие этой недели", - говорит Потавин.

"Российская валюта остается стабильной в преддверии заседания ЦБ, которое состоится уже завтра. Судя по более ранним комментариям, комитет по ставке будет обсуждать возможность ее повышения. Наш базовый прогноз предполагает, что Банк России оставит ее на уровне 16%, но укажет на то, что готов повысить ее на одном из следующих заседаний. Альтернативный сценарий предполагает повышение ставки до 17% из-за сохраняющейся повышенной инфляции. Помимо жесткой риторики ЦБ, рублю способствуют продажи валюты российскими экспортерами, а также продажи со стороны регулятора в рамках бюджетного правила. Стоит отметить, что опубликованная накануне макроэкономическая статистика указывает на возможное продолжение ужесточения монетарной политики. В частности, уровень безработицы в России снизился до 2,6% с 2,7% месяцем ранее. Перегрев на рынке труда усиливается", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Цены продолжают подниматься вечером в четверг на фоне снижения опасений по поводу американской экономики.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подорожали на 2,03%, до $80 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,25%, до $75,71 за баррель.

Как стало известно накануне, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае вырос до 53,8 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 50,8 пункта.

Хорошая динамика показателя помогла немного развеять опасения по поводу американской экономики, пишет MarketWatch.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 июня на 1,68 копейки, до 88,7604 руб./$1, и увеличил курс евро на 12,55 копейки, до 96,5698 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг опустился на 3,39 копейки по отношению к среде и составил 88,7057 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00, напротив, поднялся на 3,42 копейки, до 88,7847 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 092,841 млн, из которых $328,968 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $763,873 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 4,11 копейки, до 96,4825 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 13,52 копейки, до 96,601 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR384,275 млн, из которых EUR108,045 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR276,23 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 5 июня выросла на 17 базисных пунктов, до 16% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц не изменилась относительно среды, оставшись на отметке 16,06% годовых, версия на три месяца повысилась на 1 базисный пункт, до 16,1% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев не изменилась в четверг относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 16,28% годовых.