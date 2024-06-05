"БКС МИ" сохраняет нейтральную среднесрочную оценку акций Мосэнерго

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Мосэнерго" в среднесрочной перспективе, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова.

"Совет директоров эмитента рекомендовал дивиденды в размере 0,16 рубля на акцию (ниже ожиданий). Наш взгляд на "Мосэнерго" в среднесрочной перспективе не меняется. После отсутствия дивидендов от "ОГК-2" важно, что "Мосэнерго" планирует продолжать выплаты, пишет эксперт. - Эмитент, на наш взгляд, более устойчива финансово по сравнению с "ОГК-2", поэтому решение в целом понятно. Однако выплата лишь 33% от чистой прибыли при обычной выплате в 50% немного расстроила. "Мосэнерго", на наш взгляд, остается рентабельным бизнесом с положительным денежным потоком, однако у компании достаточно изменчивое отношение к раскрытию и низкая выплата дивидендов".

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