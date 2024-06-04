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04 июня 2024 года 12:01
ЦБР, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% в июне - "Велес Капитал"
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых по итогам заседания 7 июня 2024 года, ужесточив при этом риторику, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Основным событием текущей недели станет заседание Банка России по ключевой ставке. С момента предыдущего вероятность ее подъема заметно повысилась. В пользу такого варианта свидетельствуют сохранение повышенной экономической, потребительской и кредитной активности, а также отсутствие устойчивого тренда замедления инфляции и нестабильность инфляционных ожиданий населения. Проинфляционные риски поддерживаются такими факторами, как летняя индексация тарифов, гибель урожая из-за заморозков, а также возможное сокращение предложения импорта из-за сложностей во внешних расчетах за него. Кроме того, сама риторика представителей ЦБ за последнее время заметно ужесточилась. Фактические денежно-кредитные условия на рынке продолжают ужесточаться, отражая соответствующие ожидания участников, - пишет эксперт в обзоре. - Однако повышать ставку было бы логично на опорном заседании в конце июля вместе с изменением макропрогноза. Ожидаем, что 7 июня регулятор сохранит ставку на уровне 16%, но вместе с тем ужесточит риторику и просигнализирует рынку таким образом, что ожидания начала смягчения процентной политики могут полностью сместиться на 2025 год". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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