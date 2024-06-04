ЦБР, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% в июне - "Велес Капитал"

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых по итогам заседания 7 июня 2024 года, ужесточив при этом риторику, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Основным событием текущей недели станет заседание Банка России по ключевой ставке. С момента предыдущего вероятность ее подъема заметно повысилась. В пользу такого варианта свидетельствуют сохранение повышенной экономической, потребительской и кредитной активности, а также отсутствие устойчивого тренда замедления инфляции и нестабильность инфляционных ожиданий населения. Проинфляционные риски поддерживаются такими факторами, как летняя индексация тарифов, гибель урожая из-за заморозков, а также возможное сокращение предложения импорта из-за сложностей во внешних расчетах за него. Кроме того, сама риторика представителей ЦБ за последнее время заметно ужесточилась. Фактические денежно-кредитные условия на рынке продолжают ужесточаться, отражая соответствующие ожидания участников, - пишет эксперт в обзоре. - Однако повышать ставку было бы логично на опорном заседании в конце июля вместе с изменением макропрогноза. Ожидаем, что 7 июня регулятор сохранит ставку на уровне 16%, но вместе с тем ужесточит риторику и просигнализирует рынку таким образом, что ожидания начала смягчения процентной политики могут полностью сместиться на 2025 год".

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