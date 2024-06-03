Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 3150п по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля, лидировал в падении Магнит

Москва. 3 июня. Рынок акций РФ начал неделю с отката из-за закрытия позиций игроками на фоне ожиданий возможного повышения ставки ЦБ РФ в июне, а также на фоне слабости нефти (Brent упала ниже $78,5 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля локально падал ниже 3100 пунктов, растеряв остатки роста с начала года, после чего отскочил к 3140 пунктам. В лидерах снижения выступили бумаги "Магнита" (-11,7%) из-за рекомендаций низких годовых дивидендов, а также бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-7%) после отсечки дивидендов за 2023 год.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3141,42 пункта (-2,4%, днем индекс проваливался на 4% - до 3087,99 пункта), индекс РТС - 1111,55 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5,3%.

Доллар к 18:50 МСК упал до 89,0 рубля (-1,1 рубля).

Подешевели акции "Магнита" (-11,7%, до 6639,5 рубля), "Интер РАО" (-7%, до 3,758 рубля; дивиденды - 0,326 рубля на бумагу), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-5,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-4,3% и -1,4% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-3,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,4%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,7%), "Московской биржи" (-1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3% и -1,7% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%).

Совет директоров ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2023 года в размере 412,13 руб. на обыкновенную акцию (объем выплат может составить 42,001 млрд рублей). Ранее аналитики, опрошенные "Интерфаксом", оценивали диапазон потенциальных выплат ритейлера от 440 руб. до 970 руб. на акцию.

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в начале недели продолжил интенсивное снижение, индекс МосБиржи падал к уровню конца прошлого года. К факторам давления - усилению геополитической напряженности, ожиданиям более жесткой позиции ЦБ РФ в части ставок по итогам пятничного заседания, росту ставок по облигациям, налоговым инициативам Минфина и ухудшению сантимента в отношении ряда эмитентов, не оправдавших дивидендных ожиданий - добавился импульс укрепления рубля. Среди причин роста рубля могут быть сложности с расчетами за импорт, из-за чего сокращается спрос на него, а соответственно, и на инвалюту, полагает эксперт.

Кроме того, соскальзывают вниз нефтяные цены, Brent ушла ниже $80 за баррель. Котировки "черного золота" сдержанно отреагировали на итоги встречи ОПЕК+ - альянс продолжит гибко управлять рынком, постепенно ослабляя ограничения, считает Бахтин.

Во вторник станет известно число открытых в апреле вакансий на американском рынке труда (JOLTS). "Московская биржа" (MOEX: MOEX) отчитается об оборотах за май, акционеры "Селигдара" (MOEX: SELG) проведут годовое собрание, чтобы обсудить финальные дивиденды за 2023 год. Технически коррекция видится в целом отработанной. Индекс МосБиржи уперся в сильную поддержку чуть выше 3000 пунктов, далее можно будет наблюдать переход к восстановлению. Прогноз для индекса МосБиржи на 4 июня - 3080-3200 пунктов, полагает Бахтин.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также полагает, что значительные негативные движения последних трех дней на российском рынке акций обусловлены предстоящим в пятницу заседанием ЦБ РФ. Учитывая проинфляционные макроданные, а также ужесточившуюся риторику регулятора в отношении будущей монетарной политики, игроки предпочли сократить позиции в рисковых активах.

Сохраняются основные проинфляционные риски: состояние экономики и рынка труда, повышенные темпы кредитования и др. В подобных условиях снижение процентных ставок ЦБ РФ не только в июне, но и во второй половине 2024 года представляется маловероятным. В то же время сохранение ставки ЦБ на уровне 16% годовых или ее повышение до 17% годовых представляются равновероятными сценариями, полагает эксперт.

"В базовом сценарии ожидаем, что регулятор не будет менять ключевую ставку, но ужесточит сигнал, указав на возможность повышения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний. Альтернативный сценарий предполагает повышение ставки до 17%. Банк России ужесточит позицию в связи с тем, что потребление, производство и кредитование продолжают расти даже при высоких процентных ставках", - считает Федосов.

На выходных группа ОПЕК+ приняла решение продлить действующие квоты по добыче нефти до конца 2025 года. Однако дополнительных мер поддержки не последовало, что могло разочаровать инвесторов. На этом фоне котировки нефти продолжили снижение, отметил эксперт.

По оценке начальника аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александра Фетисова, проигранная борьба за уровень 200-дневной средней в индексе МосБиржи открыла перспективы более глубокого снижения.

С третьей декады мая российский рынок растерял весь рост 2024 года. Сейчас на рынок воздействуют все те же факторы: уже приобретающий характер "массовости" отказ от дивидендных выплат или существенное отклонение рекомендаций эмитентов от ожиданий рынка, повышенная вероятность дальнейшего ужесточения кредитно-денежных условий, повышение налоговой нагрузки как на корпорации, так и на граждан, а также "конъюнктурный" фактор - укрепление рубля. Стоит учитывать и закрытие маржинальных позиций: за последний год рынок "приучил" инвесторов не относиться серьезно к перекупленности рынка и выкупать даже самые незначительные коррекции без оглядки на внутреннюю и внешнюю конъюнктуру.

Кроме того, во второй половине дня цены на нефть марки Brent вышли из сформированного диапазона и ушли на минимумы с начала февраля в качестве реакции на решение ОПЕК+ постепенно отходить от добровольных ограничений с октября 2024 года, отмечает эксперт.

Среди "фишек" можно выделить крепость бумаг "Московской биржи", которые лишь немного отступили от своих максимальных значений и практически не участвуют в текущей коррекции. Эмитент является бенефициаром как высоких ставок, так и роста объемов торгов и в значительной степени усиливает "защитную" часть портфеля акций. Сейчас бумага котируется по достаточно привлекательному мультипликатору P/E 2025 года 6,1x. Несмотря на давление на финансовые результаты роста расходов на заработную плату и административно-хозяйственных расходов, биржа сохранит высокую рентабельность собственного капитала, полагает Фетисов.

На текущих уровнях неплохо смотрятся также бумаги Сбера. При общем снижении рынка с максимальных уровней более чем на 12% акции Сбера скорректировались всего лишь на 5,8% со своих пиков, до уровня начала мая - скорая перспектива выплаты дивидендов удержала бумаги от более сильного снижения. Кроме того, банк уже доказал свою высокую "сопротивляемость" к высоким ставкам, и скорее всего, даже при повышении ключевой ставки еще на 1 п.п. будет сохранять процентную маржу, темпы роста прибыли и рентабельность собственного капитала, считает эксперт.

"В целом по итогам сегодняшнего дня уровень 3100 пунктов по индексу МосБиржи удержался. Полагаем, что в случае отсутствия внешних и внутренних "шоков" рынок будет проторговывать уровни 3100-3200 пунктов вплоть до решения Банка России по ставке", - заключил Фетисов.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к вечеру отвоевал существенную часть внутридневных потерь главным образом благодаря технической перепроданности.

На нефтяном рынке ближайшие фьючерсы на Brent и WTI обвалились до минимумов с февраля. В частности, котировки Brent опустились ниже $80 за баррель и держат курс на следующую поддержку $77 за баррель (район нижней полосы Боллинджера недельного графика и минимумов с января). Причинами продаж, судя по всему, стали намерения стран ОПЕК+ ближе к концу года начать ослабление добровольных сокращений нефтедобычи, а также возможность перемирия в конфликте на Ближнем Востоке, считает аналитик.

На западных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях. Основные индексы показывают нерешительность у важных краткосрочных уровней, определяясь с дальнейшим направлением движения. Ключевыми событиями текущей недели при этом станут данные по рынку труда США и итоги заседания ЕЦБ. Индексы МосБиржи и РТС в начале недели обновили многонедельные минимумы, от которых отступили к концу сессии. В частности, рублевый индикатор опускался ниже 3100 пунктов, где проходит линия "бычьего" тренда, начавшегося в декабре 2023 года, но к завершению торгов отвоевал указанную отметку. Стабилизация ниже 3100 пунктов будет предупреждать о рисках тестирования 3000 пунктов и развития продаж, считает Кожухова.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,8%), нет единого вектора в Европе (индексы CAC 40, FTSE просели на 0,3-0,5%, DAX прибавил 0,6%) и в США (S&P 500 и Dow просели на 0,2-0,7%, Nasdaq подрос на 0,1%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии в мае составил максимальные за год 50,4 пункта по сравнению с 49,6 пункта в предыдущем месяце, по пересмотренным данным Jibun Bank и S&P Global, которые рассчитывают данный индикатор. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов говорит об усилении активности предприятий. Он превысил этот уровень впервые с мая 2023 года.

PMI в обрабатывающей промышленности Южной Кореи в мае вырос до максимальных за два года 51,6 пункта с 49,4 пункта месяцем ранее, по данным S&P Global.

На нефтяном рынке в понедельник цены остаются под давлением продаж, инвесторы не очень воодушевлены итогами прошедшей в выходные встречи ОПЕК+.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $78,24 за баррель (-3,5% и -0,9% в пятницу), июльская цена WTI - $74,09 за баррель (-3,8% и -1,2% в пятницу).

Как и год назад, ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год.

Восемь стран во главе с Россией и Саудовской Аравией добровольно сокращают добычу нефти дополнительно к своим квотам и продлят свои сокращения в 1,7 млн баррелей в сутки, начатые с мая 2023 года и действующие в 2024 году, на 2025 год.

Кроме того, ограничения в 2,2 млн б/с, действующие в первом и втором кварталах 2024 года, будут продлены до конца сентября 2024 года. Затем эти ограничения на ежемесячной основе будут в течение года убираться, однако этот процесс может быть приостановлен или отменен ввиду рыночной ситуации.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-10,2%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-10,1%), ПО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-9,1%), ГК "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-8,4%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (MOEX: RTGZ) (-8%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-7,4%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-7,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-7,2%).

Совет директоров ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-1,3%, до 259 рублей), ведущего производителя игристых вин в РФ, рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере 3,27 рубля на акцию, сообщается в материалах компании. Общая сумма выплат составит 320,46 млн рублей. Право на получение дивидендов получат акционеры, включенные в реестр по состоянию на 17 июля 2024 года.

Выросли "префы" ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+14,3%), акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+10,5%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (+5,6%), "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,6%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+4,1%), бумаги ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+4%).

ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (+1,7%) объявило об отмене планируемого вторичного публичного предложения обыкновенных акций в связи с неблагоприятными условиями на российском рынке акционерного капитала, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 134,86 млрд рублей (из них 17,99 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,81 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 11,31 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").