Акции Башнефти в настоящее время непривлекательны для покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Башнефти" в настоящее время не являются привлекательными для вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент представил финансовые результаты по МСФО и РСБУ за первый квартал 2024 года. При этом компания не раскрыла результаты по МСФО за аналогичный период годом ранее, поэтому мы сравнили показатели с результатами за октябрь-декабрь 2023 года. В 1К24 произошло снижение выручки по сравнению с последними тремя месяцами 2023 года, однако при этом "Башнефть" продемонстрировала рост операционной эффективности, что позволило добиться увеличения показателей операционной и чистой прибыли, - отмечают эксперты в комментарии. - Касательно динамики финансовых результатов компании год к году (г/г) по РСБУ "Башнефть" показала рост выручки на 57,5% за 1К24 к аналогичному периоду прошлого года. Однако при этом себестоимость продемонстрировала опережающий темп роста над выручкой, а также отрицательное влияние оказали прочие статьи, что привело к снижению чистой прибыли на 3,3% г/г".

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