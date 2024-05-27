"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогнозную цену бумаг Cian на уровне 1057 руб

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость бумаг Cian на уровне 1057 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

"Эмитент показал хорошие результаты за первый квартал 2024 года, несмотря на замедление роста выручки на фоне высоких процентных ставок. ЦИАН продолжает инвестировать в рост. Благодаря расширению масштаба бизнеса, компания продолжит показывать постепенное увеличение маржи, хотя может наблюдаться некая волатильность квартал к кварталу из-за сложной ситуации на рынке в целом и давления со стороны расходов на персонал. Сейчас компания проходит процедуру переезда, после которой вернется к формированию своей дивидендной политики", - указывают эксперты.