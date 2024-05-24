Рынок акций РФ завершил неделю откатом ниже 3400п по индексу МосБиржи на укреплении рубля

Москва. 24 мая. Рынок акций РФ в пятницу снизился на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим фактором выступила подросшая вечером нефть (Brent отскочила выше $82 за баррель после падения днем ниже $81 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3400 пунктов (уровень начала апреля) на фоне укрепления рубля, лидерами снижения в пятницу выступили бумаги АФК "Система" (-3,7%) и Polymetal (-3,4%), подросли бумаги "Совкомфлота" (+1,3%) на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3396,5 пункта (-1,3%, минимум сессии - 3377,64 пункта), индекс РТС - 1195,58 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,3%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 89,53 рубля (-0,49 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи потеряли 1,3-3% на фоне снижения доллара на 1,42 рубля.

Подешевели в пятницу акции АФК "Система" (-3,7%), Polymetal (-3,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,3% и -1,1% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,5%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Газпрома" (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,7% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%).

Лесопромышленный холдинг Segezha (MOEX: SGZH) Group (-4,3%) завершил I квартал 2024 года ростом показателя OIBDA по МСФО в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 11% к IV кварталу 2023 года - до 2,53 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выручка Segezha в январе-марте 2024 года выросла на 22% в годовом выражении и сократилась на 8% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 22,82 млрд рублей.

Чистый убыток Segezha в I квартале этого года вырос в годовом выражении на 38% (относительно предыдущего квартала снизился на 11%) и составил 5,18 млрд рублей. Квартальные результаты Segezha оказались на уровне ожиданий рынка: консенсус-прогноз предполагал чистый убыток компании на уровне 4,9 млрд рублей, OIBDA - 2,5 млрд рублей, выручку - 23,3 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (+1,3%) по МСФО в первом квартале 2024 года составила $216,019 млн, говорится в отчете компании. Результат оказался лучше консенсус-прогноза, предполагавшего чистую прибыль на уровне $207,8 млн. Показатель EBITDA за первый квартал составил $334 млн (консенсус-прогноз $328 млн).

Компания сообщила, что подтверждает приверженность цели по выплате дивидендов за 2023 год на уровне 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО в рублях, и 29 мая совет директоров рассмотрит рекомендации по выплате дивидендов за 2023 год.

Также подросли в пятницу акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ завершил неделю снижением, причем индекс МосБиржи локально падал ниже 3380 пунктов. Потери понесли практически все "голубые фишки" - укрепление рубля, осадок от решения "Газпрома" не выплачивать дивиденды и фактор пятницы предопределили повышенную активность продавцов.

Внешние настроения можно было оценить как сдержанные. Нефть удержала ценовые рубежи выше $80 за баррель Brent. В понедельник мировые рынки будут торговаться в неполном составе - в США торгов не будет в связи с национальным праздником (Днем памяти). Из статистики можно отметить майский индекс делового климата IFO Германии. Henderson (MOEX: HNFG) проведет "День инвестора", акционеры "Сегежи Групп" на годовом собрании обсудят дивиденды. В начале будущей недели может реализоваться спрос инвесторов, отложенный с пятницы из-за опасений реализации за выходные негативных событий. Прогноз по индексу МосБиржи на 27 мая - 3375-3475 пунктов, считает Бахтин.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, российские индексы акций на неделе показали негативную динамику, причем сдержанное снижение индекса РТС обязано укреплению рубля. Индекс МосБиржи на старте недели сумел обновить годовой максимум, после чего началось снижение - инвесторы начали фиксировать прибыль после объявления рядом компаний дивидендов, а также на фоне новостей о том, что "Газпром" (MOEX: GAZP) не выплатит дивиденды за 2023 год. Также снижению индексов сопутствовало снижение нефти и внешних фондовых площадок. Однако индекс МосБиржи пока остается в рамках восходящей среднесрочной тенденции.

Нефть Brent на неделе опускалась ниже $81 за баррель, откуда произошел отскок в пятницу - цены остаются в рамках прогнозируемого диапазона на текущий год в $80-90 за баррель. На действия инвесторов оказывали влияние возможность снижения мирового спроса на энергоносители, а также новая волна роста доллара из-за возросших рисков сохранения высокой процентной ставки Федрезерва в течение более длительного периода времени, чем предполагалось ранее. Опасения инвесторов усилились после выхода данных по деловой активности в США, которые оказались значительно лучше ожиданий, отмечает Кравченко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ днем ускорил падение, не получив достаточных внутренних и внешних драйверов для повышения, индекс МосБиржи опускался ниже 3380 пунктов, где началось закрытие "коротких" позиций. Новой интересной дивидендной историей на неделе стали привилегированные акции ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,6% в пятницу, до 220,4 рубля) с выплатами 22,2453 руб. (доходность около 10,5%) и закрытием реестра 2 июля.

Рубль в пятницу обновил максимум с начала года после сигналов ЦБ РФ в пользу возможности еще одного повышения процентной ставки или как минимум длительного удержания жестких денежно-кредитных условий в стране, отметила аналитик.

Совет директоров "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-5,1%) рекомендовал не выплачивать дивиденды на обыкновенные акции за 2023 год и направить на выплаты на привилегированные бумаги $100 млн с собранием акционеров 26 июня.

Зарубежные фондовые площадки в пятницу не показывали единства в настроениях. В целом во второй половине недели можно было говорить о склонности к сдержанным продажам акций из-за подтверждения рисков продолжительного сохранения высоких процентных ставок ФРС после выступлений представителей регулятора, а также публикации протоколов майского заседания. На рынке акций РФ дивиденды по многим ключевым эмитентам уже объявлены, что позволяет участникам зафиксировать локальную прибыль, но перед закрытием реестров покупки по наиболее интересным историям могут возобновиться, считает Кожухова.

Как отмечает управляющий портфелем "Дивидендные аристократы" ИК "Риком траст" Игнат Вавринчук, ближайшим уровнем поддержки для индекса МосБиржи при развитии коррекции выступает 3280 пунктов, который был сопротивлением с августа прошлого года.

"Медвежьи" дивергенции отмечаются на стохастике и RSI, которые отыгрываются на дневных графиках и нарисовались на недельных графиках. Однако на месячных графиках никаких сигналов на снижение не наблюдается, скорее всего, на рынке в настоящее время происходит "здоровая" коррекция. В данной ситуации лучше ограничить количество среднесрочных покупок и присматриваться к сделкам при достижении уровня 3280 пунктов. По большинству компаний произойдут дивидендные "гэпы" в ближайшие 2-3 месяца, что будет сдерживать рост рынка, считает он.

В то же время "шортить" сейчас довольно опасно - рынок остается сильным и "бычьим", и идти против восходящего тренда довольно рискованно, полагает Вавринчук.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), подросли Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавили 0,01-0,2%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-1,1% во главе с Nasdaq).

Опубликованный накануне индекс PMI в США оказался выше прогноза, а хорошее состояние американской экономики снижает вероятность того, что Федеральная резервная система перейдет к снижению процентных ставок в ближайшее время, пишет Trading Economics.

Розничные продажи в Великобритании в апреле упали на 2,3% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали гораздо менее значительное снижение: по данным агентства Bloomberg - на 0,5%, по данным Trading Economics - на 0,4%.

ВВП Германии в I квартале 2024 года вырос на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства страны. Результат совпал с предварительно объявленной оценкой. Аналитики также не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены отскочили вверх, но неделя завершается в "минусе".

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,13 за баррель (+1% и -0,7% накануне), июльская цена WTI - $77,71 за баррель (+1,1% и -0,9% в четверг).

Обе марки снижались предыдущие четыре сессии подряд. Давление на котировки оказали предварительные данные о росте рассчитываемого S&P Global индекса менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности США в мае до 50,9 пункта с 50 пунктов в апреле. Аналитики в среднем не ожидали изменения показателя, сообщает Trading Economics.

Эта статистика способствовала ухудшению ожиданий в отношении снижения процентных ставок Федрезервом в этом году, что, в свою очередь, оказало негативное влияние на перспективы экономики и американского спроса на энергоносители.

Опубликованный в среду протокол последнего заседания ФРС также показал, что ряд руководителей американского ЦБ был готов снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться.

Теперь все внимание рынка направлено на предстоящую 2 июня встречу ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие мер по снижению добычи.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-18,8% и -18,4% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-9% и -9,8% "префы"), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-8%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-7,6%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-5,8%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-5,4%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (-5,4%).

Совет директоров "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-6,2%, до 47,2 рубля) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, сообщила компания. Годовое собрание акционеров ОВК состоится 27 июня в форме заочного голосования, реестр на участие закрывается 3 июня.

Совет директоров ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-3%, до 1,355 рубля) рекомендовал акционерам компании утвердить выплату дивидендов за прошлый год в размере 0,14282 рубля на акцию, сообщила компания.

Совет директоров ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2,8%, до 112,7 рубля; -3,4% "префы") (входит в "СИБУР") рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года из расчета 6,22 рубля на обыкновенную и 0,25 рубля на привилегированную акции, сообщила компания.

Совет директоров "Южуралзолота" (MOEX: UGLD) (-1,6%) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2023 год, сообщила компания. При этом компания обещала вернуться к обсуждению выплаты дивидендов за первое полугодие 2024 года.

Совет директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (-1,3% "обычка" и +0,2% "префы") (НКНХ, входит в "СИБУР") рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года из расчета 2,94 рубля на все виды акций, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" (MOEX: LEAS) (-1%) по МСФО в I квартале 2024 года составила 4,398 млрд рублей, что на 33% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (3,3 млрд рублей), говорится в отчете компании.

Выросли в пятницу бумаги ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (+3,2%), "префы" ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 83,83 млрд рублей (из них 7,87 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,86 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,17 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").