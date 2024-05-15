Рынок акций РФ в среду вырос во главе с Русалом и Аэрофлотом, индекс РТС превысил 1200п на укреплении рубля

Москва. 15 мая. Рынок акций РФ в среду сохранил смешанную динамику цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры благодаря замедлению потребительской инфляции в США, а также слабости нефти (Brent локально падала ниже $81,5 за баррель, но вечером отскочила к $82,5). Индекс МосБиржи превысил 3470 пунктов, а индекс РТС преодолел рубеж 1200 пунктов впервые с сентября 2022 года. Лидерами роста выступили акции "Русала" (+4,4%) и "Аэрофлота" (+4%), обновили максимум "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,1%) на дивидендных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3470,72 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1200,49 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,6%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 91,09 рубля (-0,21 рубля), минимум сессии - 90,91 руб./$1.

Подорожали акции ОК "Русал" (+4,4%), "Аэрофлота" (+4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,1%, до 72,03 рубля), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,5% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Подешевели обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-4,3%, до 33,94 рубля), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал дивиденды за 2023 год: 12,29 рубля на привилегированную акцию, 0,85 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания. Закрытие реестра для выплат состоится 18 июля 2024 года.

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, в среду уверенно выглядели акции компаний транспортного сектора, выступающие второй день подряд в авангарде рынка. Не отставали бумаги предприятий металлургического и финансового направлений. Список лидеров спроса возглавили акции "Русала" с опорой на рост цен на алюминий и бумаги "Аэрофлота" в преддверии "высокого сезона" для компании, отметил трейдер.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в середине недели подрос, индекс МосБиржи еще ближе подобрался к максимумам года, сразу за которым находится "круглая" отметка 3500 пунктов. Рост сдерживался попытками укрепления рубля и ценовым снижением в нефти. При этом котировки металлов в основном двигались в хорошем "плюсе".

Внешний фон улучшился за счет экономической статистики из США, где рост потребительских цен в апреле немного замедлился. Индекс потребительских цен служит одним из основных ориентиров для ФРС при формировании денежно-кредитной политики. Предварительная оценка ВВП еврозоны за I квартал совпала с прогнозом аналитиков. Между тем, Вашингтон взвинтил пошлины на ввоз некоторых товаров из Китая, это напомнило рынкам о рисках торговой войны.

В четверг ЕЦБ представит отчет о финансовой стабильности, в США станут известны данные по объемам промышленного производства и строительству новых домов в апреле, собрания акционеров проведут Henderson (MOEX: HNFG) и Росбанк (MOEX: ROSB). "ТКС Холдинг", "Софтлайн" (MOEX: SOFL) и "Ростелеком" (MOEX: RTKM) опубликуют отчеты по МСФО за I квартал. Прогноз по индексу МосБиржи на 16 мая - 3400-3500 пунктов, доллар останется до конца текущей недели в рамках 90,5-92,5 руб./$1, считает Бахтин.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи продолжает движение в сторону годового максимума (3487 пунктов от 23 апреля - прим ИФ) с прицелом на рубеж 3500 пунктов, индекс РТС показал в среду более уверенный рост на фоне укрепления рубля.

Оптимизм на рынке сохраняется на фоне продолжающегося дивидендного сезона. Также рост рынка ускорился к вечеру на фоне позитивных данных по потребительской инфляции в США. Американский индекс S&P500 благодаря статистике обновил исторический максимум, превысив 5290 пунктов. Помимо ослабления инфляционного давления, объем розничных продаж в апреле не вырос, в то время как ожидался рост на 0,4% м/м. Статданные свидетельствуют о том, что импульс на постепенное снижение инфляции сохраняется. При сохранении низких цен на нефть она может продолжить снижение, что даст больше стимулов ФРС США начать снижать базовую процентную ставку, полагает эксперт.

Во вторник глава ФРС США Джером Пауэлл дал положительный сигнал к тому, что экономика США остается устойчивой, на фоне чего начал снижаться доллар. Кроме того, статистика из США показала сокращение запасов нефти в стране, что вечером в среду поддержало нефтяные котировки, отметил Кравченко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Русала" достигли максимума с сентября 2022 года перед решением совета директоров по дивидендам за прошлый год, а также на фоне возобновления роста цен на алюминий к пику с середины апреля. Компания, скорее всего, объявит дивиденды не раньше 2025 года, а сейчас сконцентрируется на снижении долговой нагрузки. Бумаги "Аэрофлота" продолжили ралли после публикации накануне неплохих операционных результатов за I квартал.

"Префы" "Сургутнефтегаза" в среду обновили исторический максимум после рекомендации совета директоров по дивидендам за 2023 год в размере 12,29 руб. на бумагу (текущая доходность около 17%, максимальная в РФ в этом сезоне). Дивиденды по обыкновенным акциям составят 0,85 руб. с доходностью 2,5%.

С технической точки зрения можно сказать о входе привилегированных акций "Сургутнефтегаза" в зону краткосрочной перекупленности при сохранении потенциала среднесрочного повышения и позитивных сигналах дневного и недельного графиков. В среду бумаги подскочили на повышенных объемах и даже с учетом текущего роста дают дивидендную доходность выше ключевой ставки ЦБ РФ 16% и, следовательно, безрисковых инструментов, таких как облигации и депозиты. Данный фактор до дивидендной отсечки в июле может позволить удержать инвестиционный интерес к "префам" с возможной следующей целью роста 80 руб. (потенциал повышения около 9%). Не исключено, что акции для снятия краткосрочной перекупленности направятся к поддержкам 69 руб. и 66,20 руб., но в целом среднесрочный "бычий" настрой сохраняется выше 63 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика), считает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС сохраняют настрой на рост, причем второй протестировал рубеж 1200 пунктов на фоне укрепления рубля. Нефтяные компании в РФ радуют инвесторов объявлениями о высоких дивидендах, но на "широком рынке" в целом скорее наблюдается стагнация, заключила Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, глава Федрезерва США Пауэлл заявил, что американскому регулятору потребуется терпение, чтобы достичь целевого показателя инфляции в 2%. В связи со смешанными данными по инфляции, по словам Пауэлла, ФРС будет сохранять осторожность в отношении снижения ключевой ставки. В то же время он отметил, что вероятность еще одного повышения ключевой ставки остается очень низкой.

Тем временем, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ видит потенциал роста рынка IPO и совместно с кабмином думает над стимулами для технологических компаний. Кроме того, Набиуллина считает, что для удвоения капитализации российского фондового рынка потребуется надежная защита прав инвесторов, отметил аналитик.

Что касается индекса МосБиржи, то стохастический индикатор относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, поэтому в ближайшее время ожидается продолжение роста индекса до уровня сопротивления на отметке 3484 пунктов, полагает Смирнов.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,8%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, CAC 40 просели на 0,02-0,04%, DAX вырос на 0,8%), растут Штаты (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,6-1% во главе с Nasdaq).

Биржи Гонконга и Южной Кореи в среду были закрыты в связи с Днем рождения Будды.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду влил в финансовую систему 125 млрд юаней ($17,3 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. Последний раз ЦБ менял ее в августе 2023 года, тогда она была снижена на 15 базисных пунктов.

С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 125 млрд юаней, банковская система не зафиксировала ни чистого оттока, ни чистого притока средств.

ВВП еврозоны в I квартале увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют данные статистического управления Европейского союза. Таким образом, первоначальная оценка была подтверждена. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также не ожидали пересмотра.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле увеличились на 3,4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 3,5% в марте. Аналитики в среднем оценивали апрельскую инфляцию также на уровне 3,4%, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в США в апреле не изменились относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в марте розничные продажи увеличились на 0,6%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

На нефтяном рынке вечером в среду цены отскочили вверх на статистике Минэнерго о запасах сырья в США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $82,47 за баррель (+0,1% и -1,2% накануне), июньская цена WTI - $78,17 за баррель (+0,2% и -1,4% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 2,51 млн баррелей, запасы бензина снизились на 235 тыс. баррелей, резервы дистиллятов уменьшились на 45 тыс. баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 600 тыс. баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 700 тыс. баррелей.

ОПЕК накануне сохранила прогноз спроса на нефть в мире в 2024 году, предусматривающий подъем на 2,25 млн баррелей в сутки - до 104,46 млн б/с.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз мирового спроса на нефть на 2024 год на 140 тыс. баррелей в сутки, до 1,062 млн б/с с ожидавшихся месяцем ранее 1,202 млн б/с. МЭА ожидает, что в 2025 году спрос на нефть увеличится на 1,18 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+11,4%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+7,3%), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (+6,3%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+4,6%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+3,9% и +6,6% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+3,7%).

ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) (группа "М.Видео-Эльдорадо") (+3,1%) в I квартале увеличило общие продажи (GMV) на 17,7% -до 131,3 млрд рублей, говорится в сообщении группы. Общие онлайн-продажи компании выросли на 24,1% - до 97,9 млрд рублей, составив 75% от GMV группы.

Подешевели расписки MDMG (MOEX: MDMG) (-8%), акции ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-7,4%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (-5,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-4,9%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-4%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 88,17 млрд рублей (из них 20,88 млрд рублей пришлось на "префы" "Сургутнефтегаза", 8,35 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,62 млрд рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").