Изменения рубля в начале торгов пятницы незначительные в ожидании важных внутриполитических новостей

Москва. 10 мая. Изменения доллара США и китайского юаня на Московской бирже на старте торгов в пятницу незначительные; рубль демонстрирует стабильную динамику в основных валютных парах в ожидании новостей из Госдумы, где 10 мая будет проходить обсуждение кандидатуры Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ, а также на фоне в целом позитивной ситуации на мировых рынках капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,8175 руб./$1 (-13,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 0,64 коп. ниже действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже всего на 0,15 коп. - до 12,627 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики в начале торгов пятницы в ожидании новостей из Госдумы, где 10 мая будет проходить обсуждение кандидатуры Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ, а также на фоне в целом позитивной ситуации на мировых рынках капитала. При этом активность участников рынка на торгах Московской биржи в целом пониженная из-за официального выходного дня в России.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность премьер-министра, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства", - написал Володин в пятницу в своем телеграм-канале. Он отметил, что "сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу".

Володин сообщил, что обсуждение кандидатуры председателя правительства пройдет во всех фракциях, а в 14:00 мск начнется пленарное заседание Государственной Думы. Вначале Мишустин выступит с докладом, затем прозвучат вопросы депутатов и выступления от политических фракций, после чего состоится голосование по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства, сообщил спикер Госдумы. "Нам важно в ходе обсуждения кандидатуры получить ответы на вопросы, как будут решаться задачи, поставленные президентом Путиным: в демографической политике, повышение благополучия людей, поддержка семей с детьми, реализация молодежной политики, укрепление технологического суверенитета, развитие экономики и регионов, повышение обороноспособности нашей страны", - отметил Володин.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок демонстрируют в пятницу утром умеренный рост, продолжая восходящую динамику предыдущего дня. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:01 мск составила $84,38 за баррель, что на 0,51% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 0,44%, до $83,95 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,42%, до $79,79 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 0,6%, до $79,46 за баррель.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу также показывают преимущественно позитивную динамику. Лишь китайский индекс CSI 300 снижается в ходе торгов на 0,28%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавляет 1,7%. Японский индекс Nikkei 225 подрастает на 0,27%, южнокорейский Kospi Composite увеличился на 0,57%, а австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,54%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 в утренние часы подрастает на 0,07%, что говорит о возможном сохранении позитивных настроений на фондовом рынке США в пятницу.

Американские фондовые индексы выросли в четверг, при этом Dow Jones Industrial Average завершил "в плюсе" седьмую сессию подряд. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. и составило 231 тыс., сообщило министерство труда. Это максимальный показатель с августа 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего до 210 тыс. Слабость рынка труда является фактором, который может подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) к снижению процентных ставок, отмечают эксперты.