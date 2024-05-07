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07 мая 2024 года 15:44

Рубль днем немного подрастает к основным валютам на "тонком" рынке перед длительными выходными

Москва. 7 мая. Доллар США, евро и китайский юань немного дешевеют на Московской бирже днем во вторник; рубль слегка подрастает к бивалютной корзине на "тонком" рынке перед длительными выходными.

Курс доллара США составил 91,09 руб./$1 в 15:00 мск, что на 25,75 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,33 руб./EUR1, подешевев на 11,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 19,23 копейки, до 94,35 руб. Курс китайского юаня опустился на 7,05 копейки - до 12,57 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к основным валютам в ходе дневных торгов на "тонком" рынке перед длительными выходными из-за празднования Дня Победы 9 мая. Позитивное влияние на рубль продолжает оказывать решение Минфина РФ в два раза уменьшить объем дневной покупки валюты/золота в рамках бюджетного правила, о котором стало известно накануне.

Ведомство с 8 мая по 6 июня планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 110,94 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,55 млрд рублей.

Это на 5,65 млрд руб. в день, или в 2,02 раза, меньше, чем в период с 5 апреля по 7 мая (235,3 млрд рублей, ежедневно 11,2 млрд рублей). Минфин ожидает дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае на сумму 183,58 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам апреля составило минус 72,65 млрд руб.

Валютная пара "доллар-рубль", вероятно, будет торговаться в диапазоне 90,5-92 руб./$1 в ближайшие дни, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Минфин объявил в понедельник, что с 8 мая сокращает объемы покупки иностранной валюты/золота в два раза, до 5,5 млрд руб. в день. Это предполагает соответствующее увеличение продаж валюты Банком России на открытом рынке (с 0,6 млрд до 6,25 млрд руб. в день). Продажи ЦБ не очень существенны по сравнению со среднедневными оборотами в паре "юань-рубль" (5-6%), однако их начало в ближайшие дни способно помочь рублю и нивелировать некоторое ожидаемое нами сокращение продаж со стороны экспортеров: доллар может перейти к проторговке диапазона 90,5-92 руб./$1, а юань - диапазона 12,5-12,6 руб., - пишет эксперт в обзоре. - В дальнейшем продажи ЦБ, реализуемые в юаневом сегменте, скорее будут сдерживать волатильность на рынке. По-прежнему основным триггером курсообразования, по нашему мнению, останется активность экспортеров, продающих валюту в соответствии с требованиями продленной программы по обязательной продаже валютной выручки".

Возможна высокая волатильность рубля в текущем месяце из-за разовых факторов, при этом в целом у национальной валюты больше шансов на укрепление, чем ослабление, по итогам мая пара "доллар-рубль" будет торговаться вблизи уровня 92 руб./$1, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин.

"В праздничные дни на курсе рубля могут сказываться такие факторы, как неравномерное предложение валюты со стороны экспортеров, провоцирующее волатильность. Полагаем, оно станет стабильно высоким только во второй половине месяца, ближе к дате налоговых выплат (28 мая). Тем временем продолжается выкуп бизнесов у иностранных компаний. Здесь важным индикатором становится динамика пары "евро-рубль": по сильным скачкам этого курса можно определить время начала и окончания таких сделок. В отсутствие валютной ликвидности, что имеет место сейчас, данные продажи могут иногда отрицательно влиять на российскую валюту, - пишут эксперты в обзоре. - Приближается летний дивидендный сезон, когда растет спрос крупных российских компаний на рубли, необходимые для распределения выплат акционерам. В первую очередь на динамику курса отечественной валюты повлияют экспортеры. Так, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) выплатит дивиденды до 22 мая на общую сумму 345 млрд руб. В свете этого фактора курс рубля, вероятно, останется вблизи текущих уровней до конца мая и в целом российская валюты сильнее, чем в 1К24. Важно отметить, что во 2К24 должна сохраниться сильная волатильность из-за несоответствия валютного спроса и предложения".

Цены на нефть начали снижаться днем во вторник.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:01 мск подешевели на 0,34%, до $83,03 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,38%, до $78,17 за баррель.

Текущая цена на нефть отражает рыночную ситуацию на рынке, прокомментировал журналистам и.о. вице-премьера РФ Александр Новак снижение стоимости нефти.

"$5 за баррель - не такая большая волатильность", - сказал он, отвечая на вопрос, является ли снижение цены следствием того, что рынок перестал закладывать премию из-за роста напряженности на Ближнем Востоке.

"Рынок реагирует на наличие остатков, на спрос, на темпы роста экономик в мире, поэтому цена абсолютно нормальная, адекватно отражающая текущую ситуацию", - подчеркнул Новак.

Банк России во вторник, 7 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 228,5 млрд рублей (при лимите 2 трлн 380 млрд рублей и спросе 2 трлн 228,5 млрд рублей) в среднем по ставке 15,87% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 2 мая, банки разместили 2 трлн 090 млрд рублей (при лимите 2 трлн 090 млрд рублей и спросе 2 трлн 218,1 млрд рублей) в среднем по ставке 15,82% годовых.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 660,9 млрд рублей (при лимите 1 трлн 660 млрд рублей и спросе 660,9 млрд рублей) в среднем по ставке 15,91% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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