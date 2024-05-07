.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
В марте промпроизводство в РФ выросло на 4%
Рост промпроизводства в РФ в марте замедлился до 4% после 8,5% в феврале, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 4,9%. За 1-й квартал промпроизводство в РФ выросло на 5,6%
 
Трудовые резервы в РФ оценили в 5,6 млн человек
В России к труду можно дополнительно привлечь 5,6 млн человек, подсчитали в РАН. Среди них — официально безработные, а также студенты очных отделений, домохозяйки, сидящие с детьми матери и другие граждане, не готовые выйти на работу прямо сейчас,...
 
Работу иностранных коллекторов в России могут запретить
Госдума начала сбор отзывов на законопроект, запрещающий деятельность коллекторских агентств с иностранным участием, пишет "Российская газета". Как отметил заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, законопроект...
 
Объемы кредитования под имущество выросли на треть
В январе—марте российские банки выдали гражданам 53,81 тыс. кредитов наличными под залог имущества на общую сумму 63,32 млрд руб. По сравнению с четвертым кварталом 2023 года количество выдач выросло на 18%, а объемы — на 28%. Средний размер кредита...
 
07 мая 2024 года 09:44

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 7 мая. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также сохранения ключевой ставки на уровне 16% годовых на апрельском заседании ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в понедельник. В отсутствие важных статданных на этой неделе участники рынка будут следить за итогами заседаний центробанков Великобритании, Австралии и Швеции, а также за заявлениями представителей американского ЦБ.

Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в понедельник, что решения о снижении процентных ставок будут приниматься исходя из поступающих данных, тем самым дав понять, что в ближайшее время этого не ожидается. Его коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин тем временем выразил уверенность в том, что инфляция достигнет 2% после того, как эффекты от высоких процентных ставок проявятся в полной мере.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник, исключением выступает только гонконгский Hang Seng. Он опустился на 0,6% к 8:32 МСК. Трейдеры фиксируют прибыль после того, как индекс завершил "в плюсе" десять сессий подряд и достиг максимума за восемь месяцев. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК увеличился на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов поднялся на 1,57%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК прибавил 2%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:28 МСК ушел вверх на 1,3%.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти утром во вторник, трейдеры оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $83,44 за баррель, что на 0,13% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 0,5%, до $83,33 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени также на 0,13%, до $78,58 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась впервые за шесть сессий - на 0,5%, до $78,48 за баррель.

Израиль не отказывается от планов по проведению операции в Рафахе, намерен тем самым оказать давление на движение ХАМАС, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. "Израильский военный кабинет единогласно проголосовал за продолжение подготовки операции в Рафахе с целью военного давления на ХАМАС для прогресса в освобождении заложников и достижении целей войны", - цитирует издание заявление канцелярии. Согласно ему, недавний ответ ХАМАС на мирные инициативы не удовлетворяет Израиль. Нетаньяху ранее заявил, что ХАМАС выдвинул неприемлемые требования, в частности, установление постоянного режима прекращения огня.

Кроме того, Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что поднимет цены на нефть для азиатских покупателей в июне. Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - увеличится на $0,9 за баррель. В результате он будет стоить на $2,9 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, говорится в сообщении Saudi Aramco.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 6 мая снизилась в 2,4 раза по сравнению с предыдущим днем и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 4,712 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,231 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,14% и составил 105,75 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (4-6 мая) потерял 0,06%, опустившись до 900,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Магнит БО-004Р-01" (-1,07%), "РЖД-001P-17R" (-0,62%) и "СТМ-001Р-03" (-0,53%), а в лидерах повышения - облигации "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,28%), "Роснефть БО-09" (+0,21%) и "ГК Автодор-003Р-01" (+0,08%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Плаза-телеком" 14 мая начнет размещение 4-летних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Размещение продлится до 27 сентября. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Ставки 1-16 купонов установлены на уровне 20% годовых. В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск облигаций компании объемом 200 млн рублей.

ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) планирует разместить облигации серий 10-КИ и 11-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями на общую сумму 1,9 млрд рублей. Номинальная стоимость облигации 10-КИ составит 721,815 млн рублей, номинал бонда 11-КИ - 1,123 млрд рублей. Срок погашения обеих облигаций - 30 сентября 2035 года. Они будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрены амортизация и возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента.

ООО "Сфера финансов" (прежнее название "Держава-платформа") установило ставку 12-го купона облигаций серий БО-01Р-02 и БО-01Р-03 на уровне 12% годовых. Компания в октябре 2018 года разместила облигации серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей. В августе и декабре 2019 года эмитент доразместил выпуск еще на 1 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 1,25 млрд рублей. Ставка текущего купона - также 12% годовых. Выпуск облигаций серии БО-01Р-03 объемом 250 млн рублей был размещен в ноябре 2018 года. Ставка текущего купона - 12% годовых. Срок обращения бондов обоих выпусков - 14,5 года.

ООО "Иволга структурные продукты" установило ставку 4-го купона 3-летних облигаций серии 001-01 объемом 200 млн рублей на уровне 20% годовых. Компания разместила данный выпуск в апреле 2024 года. Ставки 1-2 купонов составили 18% годовых.

Альфа-банк 21 мая досрочно погасит выпуск 15-летних облигаций серии БО-20 объемом 5 млрд рублей. Банк разместил бонды БО-20 в мае 2017 года по ставке 8,7% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 мая 2024 года 17:04
"Финам" понизил рейтинг акций China Life до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций China Life Insurance Co. класса H с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне HKD 11,05, что предполагает потенциал снижения 1,3% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "С 10 января 2024 года акции одной из крупнейших страховых...    читать дальше
.
07 мая 2024 года 16:34
Цена бумаг X5 Retail Group может вырасти до 3260 руб. на горизонте года - "Тинькофф Инвестиции"
Цена бумаг X5 Retail Group может вырасти до 3260 рублей на горизонте года, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций". "Историческая недооценка по распискам ритейлера во многом связана с иностранной пропиской бизнеса, которая не давала российской "дочке" возможность выплачивать дивиденды, - пишут...    читать дальше
.
07 мая 2024 года 16:04
Потенциал роста S&P 500 ограничен - Freedom Finance Global
Потенциал роста S&P 500 ограничен, полагает аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт. "Потенциал роста S&P 500 ограничен в связи с отсутствием новых драйверов, - отмечает эксперт. - Инвесторы продолжат следить за комментариями руководства ФРС: сегодня состоится выступление президента ФРБ...    читать дальше
.
07 мая 2024 года 15:35
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ryanair с целью $1053
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ASML Holding NV с целью $1053 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,72%, стоп-приказ: $845, говорится в комментарии инвестиционной компании. 17 апреля компания выпустила отчетность,...    читать дальше
.
07 мая 2024 года 15:01
Московская биржа покажет сильные финрезультаты по итогам 2024г - Freedom Finance Global
"Московская биржа" покажет такие же сильные финансовые результаты по итогам 2024 года, как и в прошлом году, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Московская биржа" продолжает обновлять рекорды по количеству клиентов-физлиц на рынке ценных бумаг, - отмечает эксперт....    читать дальше
.
07 мая 2024 года 14:32
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 8500 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 8500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,68%, стоп-приказ: 7480 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики рассчитывают на быстрое...    читать дальше
.
07 мая 2024 года 13:56
Прогнозная цена акций МТС-банка составляет 2800 руб. - "КИТ Финанс Брокер"
"КИТ Финанс Брокер" позитивно оценивает перспективы МТС-банка, прогнозная стоимость бумаги составляет 2800 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. "Бизнес эмитента растет. Менеджмент ожидает рост кредитного портфеля к 2028 году в два раза - до 700 млрд рублей -...    читать дальше
.
07 мая 2024 года 13:26
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Pfizer
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Pfizer Inc. с прогнозной стоимостью $40,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 44,3% от текущего уровня, на фоне опубликованной отчетности эмитента за первый квартал текущего года, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Зарины...    читать дальше
.
07 мая 2024 года 12:49
Акции Транснефти интересны для покупок - ПСБ
Акции "Транснефти" интересны для вложений, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 1874 рубля за штуку, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Бумаги компании растут в цене на новостях, что совет директоров эмитента скоро рассмотрит рекомендацию...    читать дальше
.
07 мая 2024 года 12:21
Доходности ОФЗ-ПД останутся вблизи текущих уровней до конца 2024г - инвестбанк "Синара"
Доходности рублевых гособлигаций с фиксированными купонами (ОФЗ-ПД), скорее всего, останутся вблизи текущих уровней до конца 2024 года, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин. "В таком сценарии, полагаем, по-прежнему предпочтительнее флоатеры, дающие...    читать дальше
.
07 мая 2024 года 11:47
Рубль будет торговаться вблизи 92 руб./$1 к концу мая - инвестбанк "Синара"
Возможна высокая волатильность рубля в текущем месяце из-за разовых факторов, при этом в целом у национальной валюты больше шансов на укрепление, чем ослабление, по итогам мая пара доллар/рубль будет торговаться вблизи уровня 92 руб./$1, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Сергей...    читать дальше
.
07 мая 2024 года 11:38
Рынок акций РФ утром просел на отсечке "ЛУКОЙЛа", выросла "Транснефть" на дивидендных новостях
Москва. 7 мая. Рынок акций РФ утром во вторник просел по индексам из-за дивидендного "гэпа" в акциях "ЛУКОЙЛа", однако в целом динамика blue chips смешанная на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и стабилизации нефти (Brent торгуется у $83,4 за баррель) из-за геополитических рисков на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи просел в район 3420 пунктов, выросли "префы" "Транснефти" на дивидендных новостях.    читать дальше
.
07 мая 2024 года 11:27
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Visa
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $319 за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Недавно обнародованные операционные и финансовые результаты эмитента за II квартал 2024 финансового...    читать дальше
.
07 мая 2024 года 11:06
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг Polymetal
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг Polymetal с прогнозной стоимостью на уровне 334 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Василия Данилова. "Эмитент представил нейтральные операционные результаты за 1К24. Несмотря на рост производства и выручки, реализация...    читать дальше
.
07 мая 2024 года 10:46
Акции М.Видео пока неинтересны для покупок - ПСБ
Акции "М.Видео" в настоящее время неинтересны для инвестиций, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Совет директоров эмитента рассмотрит во вторник ряд вопросов, в том числе увеличение уставного капитала за счет допэмиссии, что потенциально "размоет" доли существующих...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.