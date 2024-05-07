Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 7 мая. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также сохранения ключевой ставки на уровне 16% годовых на апрельском заседании ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в понедельник. В отсутствие важных статданных на этой неделе участники рынка будут следить за итогами заседаний центробанков Великобритании, Австралии и Швеции, а также за заявлениями представителей американского ЦБ.

Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в понедельник, что решения о снижении процентных ставок будут приниматься исходя из поступающих данных, тем самым дав понять, что в ближайшее время этого не ожидается. Его коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин тем временем выразил уверенность в том, что инфляция достигнет 2% после того, как эффекты от высоких процентных ставок проявятся в полной мере.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник, исключением выступает только гонконгский Hang Seng. Он опустился на 0,6% к 8:32 МСК. Трейдеры фиксируют прибыль после того, как индекс завершил "в плюсе" десять сессий подряд и достиг максимума за восемь месяцев. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК увеличился на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов поднялся на 1,57%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК прибавил 2%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:28 МСК ушел вверх на 1,3%.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти утром во вторник, трейдеры оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $83,44 за баррель, что на 0,13% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 0,5%, до $83,33 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени также на 0,13%, до $78,58 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась впервые за шесть сессий - на 0,5%, до $78,48 за баррель.

Израиль не отказывается от планов по проведению операции в Рафахе, намерен тем самым оказать давление на движение ХАМАС, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. "Израильский военный кабинет единогласно проголосовал за продолжение подготовки операции в Рафахе с целью военного давления на ХАМАС для прогресса в освобождении заложников и достижении целей войны", - цитирует издание заявление канцелярии. Согласно ему, недавний ответ ХАМАС на мирные инициативы не удовлетворяет Израиль. Нетаньяху ранее заявил, что ХАМАС выдвинул неприемлемые требования, в частности, установление постоянного режима прекращения огня.

Кроме того, Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что поднимет цены на нефть для азиатских покупателей в июне. Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - увеличится на $0,9 за баррель. В результате он будет стоить на $2,9 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, говорится в сообщении Saudi Aramco.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 6 мая снизилась в 2,4 раза по сравнению с предыдущим днем и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 4,712 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,231 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,14% и составил 105,75 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (4-6 мая) потерял 0,06%, опустившись до 900,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Магнит БО-004Р-01" (-1,07%), "РЖД-001P-17R" (-0,62%) и "СТМ-001Р-03" (-0,53%), а в лидерах повышения - облигации "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,28%), "Роснефть БО-09" (+0,21%) и "ГК Автодор-003Р-01" (+0,08%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Плаза-телеком" 14 мая начнет размещение 4-летних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Размещение продлится до 27 сентября. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Ставки 1-16 купонов установлены на уровне 20% годовых. В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск облигаций компании объемом 200 млн рублей.

ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) планирует разместить облигации серий 10-КИ и 11-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями на общую сумму 1,9 млрд рублей. Номинальная стоимость облигации 10-КИ составит 721,815 млн рублей, номинал бонда 11-КИ - 1,123 млрд рублей. Срок погашения обеих облигаций - 30 сентября 2035 года. Они будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрены амортизация и возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента.

ООО "Сфера финансов" (прежнее название "Держава-платформа") установило ставку 12-го купона облигаций серий БО-01Р-02 и БО-01Р-03 на уровне 12% годовых. Компания в октябре 2018 года разместила облигации серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей. В августе и декабре 2019 года эмитент доразместил выпуск еще на 1 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 1,25 млрд рублей. Ставка текущего купона - также 12% годовых. Выпуск облигаций серии БО-01Р-03 объемом 250 млн рублей был размещен в ноябре 2018 года. Ставка текущего купона - 12% годовых. Срок обращения бондов обоих выпусков - 14,5 года.

ООО "Иволга структурные продукты" установило ставку 4-го купона 3-летних облигаций серии 001-01 объемом 200 млн рублей на уровне 20% годовых. Компания разместила данный выпуск в апреле 2024 года. Ставки 1-2 купонов составили 18% годовых.

Альфа-банк 21 мая досрочно погасит выпуск 15-летних облигаций серии БО-20 объемом 5 млрд рублей. Банк разместил бонды БО-20 в мае 2017 года по ставке 8,7% годовых.