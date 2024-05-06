06 мая 2024 года 19:24
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 7 базисных пунктов - до 69,36% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 9,03% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевели на 9 базисных пунктов - до 68,94% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта, составив 8,87% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился также на 1,5 базисного пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 57,07% от номинала (доходность - 9,96% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали всего на 1 базисный пункт - до 79,35% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта, составив 16,93% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 80 базисных пунктов - до 73,18% от номинала (доходность опустилась на 38 базисных пунктов - до 15,13% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 66,01% от номинала (доходность не изменилась, составив 13,74% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 25 базисных пунктов - до 66,89% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 6 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в понедельник боковую динамику.
В отсутствие важных статданных на этой неделе участники рынка будут следить за итогами заседаний центробанков Великобритании, Австралии и Швеции, а также за заявлениями представителей американского ЦБ. В понедельник состоятся выступления глав федеральных резервных банков Нью-Йорка и Ричмонда, во вторник - главы ФРБ Миннеаполиса. "Мы ожидаем, что эта неделя будет спокойнее, с небольшим числом статданных и ограниченным вмешательством центробанков", - написали аналитики Credit Agricole под руководством Жана-Франсуа Парена.
Опубликовано: /Финмаркет/
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