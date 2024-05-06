"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену акций Магнита до 8600 руб

"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций "Магнита" до 8600 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

"Бумаги уже торгуются вблизи справедливого уровня, однако они все еще интересны из-за высокой потенциальной дивидендной доходности (на уровне 13% на горизонте года). А в случае погашения казначейского пакета акций, выкупленных у нерезидентов, справедливая стоимость бумаг будет еще выше - около 11200 рублей за штуку, - указывают эксперты. - Эмитент пока не публиковал отчет по МСФО за последний квартал прошлого года и первый квартал 2024 года, однако есть основания полагать, что ритейлер отчитается хорошо - ускорение продовольственной инфляции поддержит рост среднего чека".

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