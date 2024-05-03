Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на рост UST

Москва. 3 мая. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на умеренный коррекционный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ за пять дней расширились, а для ряда бумаг умеренно сузились.

Ситуация в секторе отечественных евробондов большую часть недели была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продемонстрировали за пять дней умеренный рост в рамках коррекции после падения в предыдущие несколько недель.

Участники рынка оценивали сигналы Федеральной резервной системы (ФРС) и опубликованную в США макроэкономическую статистику. Так, Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на максимальном за 23 года уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. В тексте заявления, опубликованного Федеральным комитетом по операциям на открытом рынке (FOMC), появилась фраза, что в последние месяцы ЦБ "не наблюдал дальнейшего прогресса в достижении цели по инфляции в 2%".

Инфляция в США все еще слишком высокая, и дальнейший прогресс в снижении ее темпов не гарантирован, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания. При этом Пауэлл дал понять, что ФРС не планирует возвращаться к подъему ставки, и это было позитивно воспринято трейдерами, ожидавшими перехода ЦБ к более "ястребиной" риторике.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более быстрый, чем ожидалось, рост стоимости рабочей силы в США в I квартале. Показатель подскочил на 4,7% относительно предыдущего квартала, говорится в отчете министерства труда США, представившего предварительные данные. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение на 3,3%. Для сравнения: в IV квартале прошлого года стоимость рабочей силы в Штатах увеличилась всего на 0,4%. Производительность труда в США в I квартале повысилась на 0,3% (+3,5% в предыдущем квартале). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,8%.

В последний день недели котировки US Treasuries умеренно подросли, отыгрывая публикацию данных с рынка труда США, оказавшихся несколько слабее ожиданий аналитиков, в то время как отечественные евробонды продемонстрировали смешанную динамику.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 175 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 243 тыс. Согласно пересмотренным данным, в марте число рабочих мест выросло на 315 тыс., а не на 303 тыс., как сообщалось ранее. При этом безработица в США в апреле повысилась до 3,9% по сравнению с 3,8% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.

Согласно котировкам фьючерсов на размер процентной ставки, трейдеры теперь оценивают вероятность ее снижения Федеральной резервной системой в сентябре примерно в 49% (в середине недели, после заседания Федрезерва, участники рынка прогнозировали, что первое уменьшение ставки произойдет только в ноябре).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 3,8%, до 69,33% от номинала (их доходность снизилась на 36 базисных пунктов, составив 9,03% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 4,2%, до 69,21% от номинала (доходность опустилась на 39 базисных пунктов, до 8,83% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 25 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости за пять дней 0,01%, подешевев до 57,07% от номинала (его доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 9,96% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 0,03% - до 79,33% от номинала (их доходность выросла на 19 базисных пунктов и составила 16,92% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 0,27% - до 72,41% от номинала (доходность увеличилась на 20 базисных пунктов и составила 15,5% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 0,01%, до 66% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов и составила 13,73% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году подросла за неделю на 2,1%, до 68,19% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику, при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.