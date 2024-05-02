"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Газпрома", сообщается в комментарии аналитиков.

"Газпром" опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 2023 год. Результаты оказались существенно хуже ожиданий, - отмечают эксперты. - После прибыли 1,22 млрд рублей в 2022 году, газовый гигант отработал год в убыток. Согласно дивидендной политике компании, базой для выплаты дивидендов является чистая прибыль, скорректированная на убытки по курсовым разницам и обесценение нефинансовых активов. Несмотря на чистый убыток в 629 млрд рублей, после корректировок прибыль может превысить 700 млрд. Тогда возможная выплата может составить порядка 15 рублей на акцию. Однако второе важное условие для выплат - уровень долговой нагрузки. По итогам прошедшего года она составила 3,0 - это выше значения в 2,5, прописанного в дивполитике "Газпрома". Исходя из этого, совет директоров может принять решение об уменьшении размера дивидендных выплат или отказе от них".

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