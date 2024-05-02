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Главная / Мнения аналитиков / "Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций Газпрома
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02 мая 2024 года 19:09
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций Газпрома
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Газпрома", сообщается в комментарии аналитиков. "Газпром" опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 2023 год. Результаты оказались существенно хуже ожиданий, - отмечают эксперты. - После прибыли 1,22 млрд рублей в 2022 году, газовый гигант отработал год в убыток. Согласно дивидендной политике компании, базой для выплаты дивидендов является чистая прибыль, скорректированная на убытки по курсовым разницам и обесценение нефинансовых активов. Несмотря на чистый убыток в 629 млрд рублей, после корректировок прибыль может превысить 700 млрд. Тогда возможная выплата может составить порядка 15 рублей на акцию. Однако второе важное условие для выплат - уровень долговой нагрузки. По итогам прошедшего года она составила 3,0 - это выше значения в 2,5, прописанного в дивполитике "Газпрома". Исходя из этого, совет директоров может принять решение об уменьшении размера дивидендных выплат или отказе от них". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ/ДИВИДЕНДЫ-АНАЛИТИКА
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.02 мая 2024 года 15:56
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.02 мая 2024 года 15:35
Москва. 2 мая. Доллар США, евро и китайский юань заметно дешевеют на Московской бирже днем в четверг; рубль растет к бивалютной корзине в первую полноценную торговую сессию после длительных выходных из-за празднования 1 Мая и в единый день перечисления в бюджет налоговых выплат за март и первый квартал. читать дальше
.02 мая 2024 года 15:24
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