Акции Башнефти сохраняют краткосрочный позитивный настрой - "Велес Капитал"

Обыкновенные и привилегированные акции "Башнефти" сохраняют краткосрочный позитивный настрой, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Акционеры "Башнефти" ждут объявления о дивидендах за 2023 год, отмечает эксперт. "С технической точки зрения привилегированные акции "Башнефти" в четверг почти вернулись в район достигнутого в апреле исторического пика 2379,50 руб., - подчеркивает Кожухова. - Обыкновенные акции также стремятся к апрельскому максимуму 3544 руб., который стал самым высоким значением с апреля 2017 года. Обыкновенные и привилегированные акции "Башнефти" в краткосрочном и среднесрочном периодах при этом не выглядят перекупленными, что в целом указывает на перспективы развития их роста со следующими целями 3770 руб. и 2450 руб. соответственно".

По мнению аналитика, покупкам может препятствовать разве что уже состоявшееся ралли бумаг после закрытия дивидендного реестра в июле прошлого года и фиксация прибыли по факту объявления о дивидендах. "В целом краткосрочный позитивный настрой по обыкновенным и привилегированным акциям "Башнефти" сохраняется выше 3250 руб. и 2260 руб. соответственно, - пишет Кожухова. - Более дешевые привилегированные акции могут пользоваться повышенным спросом благодаря ожидаемому аналогичному уровню дивидендов по обоим типам бумаг, которые в 2023 году составили 199,89 руб.".

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