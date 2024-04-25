Цена акций Baker Hughes может снизиться до $30 в мае - Freedom Finance Global

Котировки акций Baker Hughes Co. могут снизиться до уровня в $30 за штуку в мае текущего года, сообщается в материале старшего аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева.

"Американская нефтесервисная компания смогла превзойти консенсус по выручке и скорректированной EPS по итогам первого квартала года, однако объем заказов вновь снизился в соотношении квартал к кварталу, а программа buyback была сокращена вдвое. На наш взгляд, давление на результаты Baker Hughes во втором квартале могут оказывать сужение портфеля заказов, ослабление буровой активности газодобывающих компаний в США и ее сезонное падение в Канаде, - указывает эксперт. - Результаты компании более волатильны, чем у Halliburton Co. и SLB из-за высокой доли сегмента "Индустриальные и энергетические технологии", который может оказаться под давлением из-за сохранения высоких процентных ставок и существенного снижения цен на газ".

Также Пигарев обращает внимание, что квартальный дивиденд остался на уровне $0,21 на бумагу. Отсечка пройдет 2 мая, выплата назначена на 16 мая. Доходность составляет 2,5% годовых к текущим котировкам акций эмитента.

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