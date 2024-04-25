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25 апреля 2024 года 13:29
Цена акций Baker Hughes может снизиться до $30 в мае - Freedom Finance Global
Котировки акций Baker Hughes Co. могут снизиться до уровня в $30 за штуку в мае текущего года, сообщается в материале старшего аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева. "Американская нефтесервисная компания смогла превзойти консенсус по выручке и скорректированной EPS по итогам первого квартала года, однако объем заказов вновь снизился в соотношении квартал к кварталу, а программа buyback была сокращена вдвое. На наш взгляд, давление на результаты Baker Hughes во втором квартале могут оказывать сужение портфеля заказов, ослабление буровой активности газодобывающих компаний в США и ее сезонное падение в Канаде, - указывает эксперт. - Результаты компании более волатильны, чем у Halliburton Co. и SLB из-за высокой доли сегмента "Индустриальные и энергетические технологии", который может оказаться под давлением из-за сохранения высоких процентных ставок и существенного снижения цен на газ". Также Пигарев обращает внимание, что квартальный дивиденд остался на уровне $0,21 на бумагу. Отсечка пройдет 2 мая, выплата назначена на 16 мая. Доходность составляет 2,5% годовых к текущим котировкам акций эмитента. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-BAKER/HUGHES-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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