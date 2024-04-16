Альфа-банк нейтрально оценивает инвестиционную привлекательность производителей стали РФ

Аналитики Альфа-банка нейтрально оценивают инвестиционную привлекательность крупнейших российских производителей стали, говорится в комментарии банка.

Эксперты Борис Красноженов, Джон Волш и Денис Дорофеев отмечают в секторе черной металлургии рост цен на железную руду, обусловленный оптимистичной оценкой перспектив спроса со стороны Китай (крупнейшего потребителя этого сырья), который демонстрирует неплохую макроэкономическую динамику. "На данный момент мы по-прежнему нейтрально оцениваем инвестиционную привлекательность крупнейших российских производителей стали, - указывают стратеги. - Размер дивидендов "НЛМК" за 2023 год - 25 руб. на акцию - соответствует нашим ожиданиям. Мы сомневаемся, что "ММК" объявит дивиденды, обеспечивающие доходность выше 10-11%, которая могла бы стать сюрпризом для рынка".

"Цены на цветные металлы демонстрируют позитивную динамику, - пишут далее аналитики банка. - По данным СМИ, ключевым катализатором роста цен стали наложенные Соединенными Штатами санкции на поставки алюминия, меди и никеля из России. Мы полагаем, что ралли на рынках цветных металлов обусловлено в первую очередь явным дефицитом предложений (особенно, на рынке меди), а также инфляцией расходов и ростом налогового бремени, с которыми столкнулись основные производители. Это ралли, на наш взгляд, станет фактором поддержки для котировок "Норникеля" и "РусАла". Мы по-прежнему конструктивно оцениваем привлекательность акций "Норникеля" на текущих уровнях".

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