Рынок акций РФ на неделе продолжил обновление максимума индекса МосБиржи с февраля 2022г

Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем на фоне дивидендных ожиданий, смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent торговалась вблизи уровня $90 за баррель) из-за опасений эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи на неделе продолжил обновление максимумов с февраля 2022 года (индикатор поднялся в район 3460 пунктов); поддержку металлургам и золотодобытчикам оказывали выросшие цены на промышленные и драгметаллы.

В период 8-12 апреля индекс МосБиржи вырос на 1,8% и составил 3456,24 пункта, индекс РТС прибавил 0,8% и достиг 1165,53 пункта на фоне роста доллара до 93,42 руб./$1 (+0,92 рубля) и просевшей июньской нефти Brent до $90,92 за баррель (-0,2%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и высокой нефти (Brent торговалась вблизи $90 за баррель), индекс МосБиржи поднялся в район 3420 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года. В лидерах роста выступили акции АФК "Система" (+6,1%), обновившие пик с ноября 2021 года в ожидании финотчета за 2023 год.

Мосбиржа в понедельник возобновила торги акциями "Норникеля" (+1,6%, до 153 рублей) после прошедшего сплита с коэффициентом 1:100. В лидеры роста также попали бумаги "Эн+ груп" (+9,7%) и "Русала" (+2,8%) на фоне роста цен на металлы, в частности, на алюминий, который обновил ценовой максимум с февраля 2023 года. Бумаги "Группы ЛСР" (+6,1%, до 1084,4 рубля) выросли в ожидании выплаты дивидендов в размере 100 руб. на акцию по итогам 2023 года (собрание акционеров по дивидендам пройдет 17 апреля, закрытие реестра под выплаты - 2 мая). Цены на нефть в начале недели сделали передышку в росте на фоне сигналов к деэскалации арабо-израильского конфликта.

Во вторник рынок акций завершил основные торги коррекционным снижением из-за фиксации прибыли игроками на фоне просевшей нефти (Brent опустилась ниже $90 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи откатился в район 3410 пунктов после дневного роста выше 3440 пунктов (новый максимум с февраля 2022 года). Лидерами снижения выступили акции АФК "Система" (-6,4%) после выхода накануне вечером отчета за 2023 год, выросли бумаги "Норникеля" (+4,5%) и ПАО "Полюс" (+3,9%) на фоне роста цен на металлы.

Консолидированная выручка АФК "Система" в 2023 году по МСФО превысила 1 трлн рублей, увеличившись на 16,8%. Чистый убыток АФК оказался на уровне 5,3 млрд рублей против 43,5 млрд рублей прибыли годом ранее. Годовое собрание акционеров АФК "Система" пройдет 28 июня, в повестку включен вопрос о выплате дивидендов за 2023 год.

Сбербанк (-0,1%) в марте получил 128,5 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 125,3 млрд руб. прибыли годом ранее; по итогам I квартала чистая прибыль банка увеличилась до 364 млрд руб. против 350,2 млрд руб. годом ранее, сообщил банк в отчетности.

Нефть просела на фоне заявлений властей Израиля, что в переговорах о прекращении огня достигнут прогресс, хотя ХАМАС эту информацию опроверг. Тем временем, вечером во вторник стало известно, что Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2024 год с $87 до $88,55 за баррель, а также увеличило прогноз потребления нефти в мире в текущем году на 450 тыс. б/с, до 102,91 млн б/с.

В среду рынок акций РФ сохранил оптимистичный настрой на дивидендных ожиданиях и подросшей нефти (Brent торговалась в районе $89,6 за баррель), хотя конъюнктура внешних фондовых площадок ухудшилась из-за статистики об ускорении инфляции в США в марте, что выступает фактором пролонгации жесткой монетарной политики Федрезерва. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля обновил максимум на закрытие торгов с февраля 2022 года, поднявшись к 3440 пунктам, при этом лидировали в росте бумаги металлургов во главе с "Русалом" (+5,5%) и "Эн+ груп" (+5,1%), в аутсайдерах выступили акции АФК "Система" (-1,3%).

Бумаги "НЛМК" (+3,7%) подскочили до максимума с февраля 2022 года после рекомендации совета директоров по дивидендам за 2023 год в размере 25,43 руб. на акцию (доходность 11,3%, закрытие реестра 27 мая). Акционеры "Группы Позитив" (+1,7%) на внеочередном собрании утвердили выплату первой части дивидендов за 2023 год в размере 47,3 рубля на акцию (закрытие реестра 20 апреля).

По данным Минтруда США, потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в марте увеличились на 0,4% в помесячном и на 3,8% в годовом выражении, полностью повторив февральскую динамику. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение индекса Core CPI на 0,3% за месяц и на 3,7% за год.

Статистика оказала негативное влияние на фондовый рынок США, а судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в июне упала до 19% против оценки в 56% днем ранее, по данным CME FedWatch.

Нефть находилась под давлением статистики о росте запасов сырья в США, которые превысили прогнозы.

В четверг рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти (Brent откатилась ниже $90 за баррель) в связи с ожиданиями сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва США. Индекс МосБиржи стабилизировался в районе 3440 пунктов после утреннего роста выше 3455 пунктов (новый пик с февраля 2022 года).

"Аэрофлот" (+0,7%) и авиакомпания "КрасАвиа" заключили интерлайн-соглашение, которое позволит пассажирам оформлять единый билет на рейсы компаний, сообщила в четверг пресс-служба "Аэрофлота".

Акции "Мечела" (-1,4%) подешевели на фоне падения экспортных цен на российский уголь до минимальных значений с 2021 года из-за низкого спроса, а также предложения Минтранса отменить скидку на перевозку угля по железной дороге.

ЕЦБ на заседании в четверг в пятый раз подряд оставил процентные ставки без изменений. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что инфляция в еврозоне будет колебаться, после чего замедлится до целевых 2%. При этом глава ЕЦБ отметила, что экономика валютного блока в первом квартале оставалась слабой и риски для ее роста остаются скорее понижательными.

На нефтяном рынке в четверг цены просели после роста накануне вечером на фоне опасений удара Ирана по Израилю. Ранее США и их союзники предупредили о высокой вероятности атаки Ирана на правительственные и военные цели на территории Израиля в ответ на удар по иранскому дипломатическому зданию в Сирии.

В пятницу рынок акций РФ сохранил оптимистичный настрой на фоне подросшей нефти (Brent поднималась к $92 за баррель) из-за опасений эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также на фоне заявлений Кремля о готовности к мирному урегулированию ситуации с Украиной. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся в район 3460 пунктов, обновив пик с февраля 2022 года, при этом лидировали в росте акции золотодобывающих компаний и металлургов на фоне новых рекордов цен на золото (цена фьючерсов поднималась до $2448,8 за тройскую унцию, после чего вечером откатилась ниже $2400) и роста промышленных металлов.

Газета The Wall Street Journal сообщила в четверг со ссылкой на информированные источники, что Иран может атаковать правительственные и военные цели на территории Израиля в ближайшие 24-48 часов.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу снизило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 130 тыс. баррелей в сутки, до 102 млн б/с, из-за слабых показателей потребления в первом квартале, а также опасений, что высокие цены на нефть подорвут спрос.

В период 8-12 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели акции "ТГК-14" (+22%), ПАО "Южуралзолото" (+18%), "Русала" (+14%); хуже рынка оказались бумаги SFI (-8%), ГК "Астра" (-6%), ПАО "Артген" (-5%).

Рынок акций РФ в середине апреля может продолжить рост благодаря дивидендным ожиданиям и вероятному возобновлению подъема нефти. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3420-3500 пунктов, для индекса РТС - 1130-1200 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".