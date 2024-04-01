Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи с февраля 2022г, откатилась от новых пиков Х5 на новостях

Москва. 1 апреля. Рынок акций РФ начал неделю с роста на дивидендных ожиданиях и улучшения внешней нефтяной конъюнктуры (Brent после локальной коррекции вернулась выше $87,5 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3360 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года. В лидерах роста выступили акции "Сургутнефтегаза" (+6,6%), "Аэрофлота" (+6,5%) и АФК "Система" (+6,5%), просели с достигнутых утром максимумов расписки X5 Retail (-2,5%) на новостях о приостановке торгов на Мосбирже с 5 апреля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3363,29 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1147,83 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,1%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 92,29 рубля (-0,19 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+6,6% и +0,9% "префы"), "Аэрофлота" (+6,5%), АФК "Система" (+6,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+4,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,3% и +5% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,7%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,4% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%).

Расписки X5 Retail скорректировались вниз до 2870 рублей (-2,5%), утром бумаги поднимались до 3206,5 рубля (+8,9%) - нового максимума - на ожиданиях принудительной редомициляции компании после известий в минувшую пятницу, что Минпромторг РФ уведомил X5 о подаче заявления в Арбитражный суд Московской области о приостановлении корпоративных прав холдинговой компании в отношении ООО "Корпоративный центр Икс 5" (MOEX: FIVE). В случае удовлетворения иска произойдет распределение долей в уставном капитале ООО между держателями GDR и конечными собственниками X5. Кроме того, предполагается, что по завершению суда "дочка" получит листинг на Мосбирже.

Между тем, расписки Х5 днем развернулись вниз после известий, что Мосбиржа приняла решение приостановить торги этими бумагами с 5 апреля в связи с подачей Минпромторгом РФ заявления в арбитражный суд.

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций начал неделю импульсом роста. Индекс МосБиржи обновил максимумы с февраля 2022 года, превысив 3360 пунктов. Ожидания высоких дивидендов и разворота вектора ДКП Центробанка РФ, относительная слабость рубля, сильные финансовые и производственные отчеты эмитентов, опережающие прогнозы макроэкономические показатели, массовая редомициляция - все это выступает факторами поддержки отечественных акций, считает эксперт.

Общерыночный фон также был позитивным. Производственная активность КНР в марте превзошла ожидания рынка, причем показатель увеличился пятый месяц подряд. Во вторник инвесторы обратят внимание на индекс деловой активности PMI в промышленности еврозоны, недельные изменения запасов нефти в США по данным API. Московская биржа во вторник опубликует данные по объему торгов за март, ГК "Астра" (MOEX: ASTR) проведет "День инвестора" и представит результаты по МСФО за 2023 год. При благоприятствующей конъюнктуре спрос на акции будет поддерживаться, прогноз по индексу МосБиржи на 2 апреля - 3275-3375 пунктов, считает Бахтин.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также полагает, что рост рынка акций продолжается на фоне ожиданий дивидендного сезона и подъема так называемых "акций роста". Индекс МосБиржи закрепился выше отметки 3350 пунктов.

Высокая волатильность в понедельник наблюдалась в расписках X5 Retail Group, где главной идеей выступает редомициляция. Инвесторы ждут "переезда" компании и начала выплат дивидендов. Учитывая активный рост (в первую очередь за счет развития сети дискаунтера "Чижик" и расширения на Дальнем Востоке), компания за последнее время нарастила прибыль и накопила на счетах большой объем наличных средств, которые могут быть распределены в качестве дивидендов. Аналогичная история сейчас в акциях "ТКС Холдинга", отмечает эксперт.

Нефть Brent торгуется вблизи годового максимума - выше $87 за баррель и остается в рамках ожидаемого диапазона на текущий год $80-90 за баррель. Цены на нефть сохраняют восходящий тренд на фоне ожиданий сокращения поставок со стороны стран ОПЕК+ и оптимистичных данных по производству в КНР. Эти предпосылки указывают на сохранение дисбаланса на рынке нефти в пользу спроса, считает Федосов.

Об ограничениях, в частности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, который отметил, что нефтяные компании России сосредоточатся на сокращении добычи, а не на экспорте во втором квартале. Также добыча сырой нефти снизилась в США на 6% в январе по сравнению с рекордным максимумом в декабре. Одновременно с этим спрос на нефть вырос в ЕС (вместо сокращения на 200 тыс. баррелей в сутки наблюдался рост на 100 тыс. б/с в феврале), отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, покупки по широкому спектру бумаг говорят о вере инвесторов в российский рынок.

Опубликованные в понедельник протоколы мартовского заседания ЦБ РФ подтвердили обеспокоенность регулятора инфляционными рисками, в связи с которыми был сохранен сигнал о длительном поддержании жестких денежно-кредитных условий, отметила аналитик.

Расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+7,1%) выросли перед публикацией 8 апреля операционных и финансовых результатов по МСФО за 2023 год. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" в понедельник поднялись к новому максимуму с ноября 2023 года, очевидно, пытаясь "догнать" выросшие ранее привилегированные бумаги компании в ожидании дивидендов. Акции "Аэрофлота" (48,3 рубля) в начале новой недели продолжали ралли предыдущих дней без конкретных фундаментальных сигналов и достигли очередного максимума с февраля 2022 года. Очевидно, участники покупают бумаги у локальных минимумов, а ближайшей целью их движения может стать уровень 50 руб., считает Кожухова.

Расписки ритейлера Fix Price (MOEX: FIXP) (+5,5%, до 312,5 рубля) выросли на фоне оптимизма по X5 Retail Group в начале сессии. Fix Price в январе этого года при этом вернулся к выплате промежуточных дивидендов в размере 9,84 руб. на бумагу (доходность 3%). Фундаментальная оценка по Fix Price предполагает рост акций до 437 руб., к максимумам с сентября 2023 года (потенциал от текущих уровней около 41%), полагает аналитик.

Акции золотодобытчиков получили поддержку от новых исторических пиков цен на драгоценный металл ($2286,4 за унцию). Котировки акций "Роснефти" в понедельник умеренно оптимистично отреагировали на решение совета директоров компании возобновить программу выкупа акций и продлить ее до конца 2026 года. Объем программы составит 102,5 млрд руб., или $1,13 млрд.

Зарубежные фондовые площадки в начале новой недели не показали единства в настроениях. В США преобладал осторожный настрой, а китайские биржи ощутили поддержку от долгожданных данных о расширении деловой активности в производстве страны, которые благоприятны также для цен на нефть. Индекс МосБиржи подтвердил курс на дальнейший рост в район 3400 пунктов. Покупки в РФ ускорились по широкому спектру активов в том числе без конкретных фундаментальных новостей, что подтверждает веру инвесторов в рынок в весенний период, заключила представитель "Велес Капитала".

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, причин для позитивной динамики рынка акций несколько.

Во-первых, это сильные результаты большинства крупных корпораций за 2023 год по МСФО. Во-вторых, это рекомендации советов директоров многих компаний годовым общим собраниям акционеров по дивидендам, а также утверждение параметров этих выплат и начало их проведения. В-третьих, это поручение президента РФ Владимира Путин к правительству до 2030 года удвоить капитализацию российского фондового рынка, доведя ее до 66% ВВП, считает аналитик.

"Среднесрочный тренд на российском фондовом рынке также выглядит растущим. Мы прогнозируем успешные финансовые результаты крупных компаний за первый квартал благодаря высоким ценам на сырье и уверенному увеличению объемов производства ведущих отраслей промышленности, а также благополучного состояния отечественной сферы услуг", - полагает аналитик.

С начала года добывающая промышленность, которая в 2023 году показала не слишком уверенные результаты, демонстрирует рост, и это может положительно отразиться на операционных и финансовых результатах компаний отрасли. Кроме того, ряд эмитентов, ранее зарегистрированных за рубежом, уже завершили процесс редомициляции в Россию. Таким образом, фактор "навеса" акций после возобновления торгов в качестве инструментов российского юрлица у многих из них исчерпан, что повышает инвестиционную привлекательность этих компаний. До конца первого полугодия индекс МосБиржи может достичь диапазона 3400-3450 пунктов, полагает Мильчакова.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,4%, южнокорейский Kospi подрос на 0,04%, китайский Shanghai Composite повысился на 1,2%), в США наметилась коррекция после позитивного старта торгов (индексы к 18:50 МСК просели на 0,01-0,6% во главе с Dow).

Биржи Австралии и Гонконга были закрыты в связи с пасхальными выходными, также в понедельник не работают биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте увеличился до 50,8 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Это максимальное значение показателя с марта прошлого года. Аналитики в среднем ожидали менее существенного подъема - до 49,9 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке в понедельник цены вечером вернулись к росту после локальной дневной коррекции.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $87,65 за баррель (+0,8% к уровню четверга), майская цена WTI - $84,07 за баррель (+1,1%).

Биржи NYMEX и ICE Futures были закрыты в пятницу, 29 марта, в связи со Страстной пятницей. Участники рынка ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится позднее на этой неделе.

В марте Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 6,3%, при этом подъем был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд. В первом квартале цены выросли соответственно на 13,6% и 16,1%, согласно данным Dow Jones Market.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (+21,5%), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+13,8% и +22,6% "префы"), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+9,8%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+9,8%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+9,7%), акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+8,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+7,8%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+7,7%), расписки Globaltrans (+7,1%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+6,6%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+6,6%).

Подорожали расписки MD Medical Group Investments (+2,9%) (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя" (MOEX: MDMG) ), которая в 2023 году, согласно аудированной отчетности по МСФО, увеличила показатель EBITDA на 16,3% - до 9,2 млрд рублей. Выручка MDMG, как сообщалось ранее, увеличилась на 9,6% - до 27,63 млрд рублей. Чистая прибыль составила 7,82 млрд рублей, что на 65,8% больше, чем в предыдущем году. Динамика чистой прибыли по отношению к скорректированной чистой прибыли за 2022 год составила 30,3% (в 2022 году корректировки включали обесценение незавершенного строительства, основных средств и гудвилла на сумму 1,29 млрд рублей).

Подешевели акции ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-4,4%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-4% и -4% "префы"), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-3,1%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-2,9% и -3,1% "префы"), SFI (MOEX: SFIN) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 101,01 млрд рублей (из них 17,75 млрд рублей пришлось на расписки X5 Retail Group, 7,9 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,19 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").