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01 апреля 2024 года 19:40

Рубль в понедельник усилил рост к основным валютам на фоне развернувшейся вверх нефти

Москва. 1 апреля. Доллар США и евро ускорили темпы снижения на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль усилил рост к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти.

Курс доллара США составил 92,14 руб./$1 в 19:05 МСК, что на 33,75 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,1 руб./EUR1, подешевев на 55 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 43,3 копейки, до 95,27 руб. Курс китайского юаня подрос на 1,4 копейки - до 12,69 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к доллару и евро по итогам первых торгов нового месяца и квартала на фоне котировок нефти, возобновивших укрепление после снижения в первой половине понедельника. Цены на нефть Brent и WTI завершили март и первый квартал 2024 года уверенным ростом. В прошлом месяце Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 6,3%, при этом подъем был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд. В первом квартале цены выросли соответственно на 13,6% и 16,1%, согласно данным Dow Jones Market.

Многие ведущие мировые биржи закрыты с конца предыдущей недели из-за пасхальных праздников (Страстной пятницы и Пасхального понедельника). Сегодня Пасхальный понедельник отмечают, в частности, в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Франции.

Участники дискуссии по ключевой ставке Банка России в марте обсуждали разнонаправленные сигналы об изменении денежно-кредитной политики (ДКП), но в итоге решили сохранить нейтральный посыл.

Как говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, некоторые участники предлагали дать сигнал об оценке целесообразности повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, другие - о целесообразности ее снижения.

Сложилось единое мнение о том, что следует сохранить указание на продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

В ходе дискуссии обсуждались также условия для изменения денежно-кредитной политики (ДКП). Для снижения ставки необходимы дальнейшее устойчивое замедление текущей инфляции; охлаждение потребительского кредитования и потребительской активности; снижение жесткости рынка труда; отсутствие реализации проинфляционных рисков со стороны бюджета или внешних условий. При этом ЦБ подчеркивает, что риски от преждевременного снижения ключевой ставки могут быть существенными.

К повышению ключевой ставки могут привести закрепление инфляции на текущем уровне или ее увеличение; отсутствие признаков снижения или дальнейший рост потребительской активности; увеличение жесткости рынка труда и масштабов положительного разрыва выпуска в экономике; иные проинфляционные риски.

Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.

Банк России продлил на полгода ограничения на перевод валюты за рубеж, они будут действовать с 1 апреля до 30 сентября включительно. Граждане России могут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до $1 млн, по системам денежных переводов - не более $10 тыс. (или эквивалент в другой иностранной валюте).

Физлица-нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Для физлиц-нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также юрлиц из этих государств введен полный запрет на перевод средств за рубеж.

Как рассказал "Интерфаксу" управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков, пара "рубль-доллар" в целом продолжает находиться на уровне прошлой недели. Не предвещает ощутимых изменений и начавшаяся неделя на фоне затишья на глобальных рынках, связанного с нерабочими днями в Европе (в понедельник) и странах Азии (в четверг и пятницу). "Свой прогноз по курсу пары "доллар-рубль" мы оставляем на прежнем уровне в широком диапазоне 90-94 руб./$1. Поддержку рублю продолжает оказывать жесткая ДКП и растущие цены на нефть. Ожидаем решения по программе принудительной продажи валютной выручки как одного из главных триггеров движения рубля в апреле", - говорит Рясков.

"В понедельник, 1 апреля, российский рубль умеренно укрепился. Согласно опубликованному сегодня тексту протокола предыдущего заседания Банка России, регулятор не рассматривал иных сценариев, кроме реализованного - сохранения ключевой ставки на уровне 16% годовых. Монетарные власти обсуждали только сигналы относительно будущей траектории ставки. В инфляционных оценках была обозначена инерция, которая опирается на высокий внутренний спрос и повышенные инфляционные ожидания населения. Это значит, что в дальнейшем индекс потребительских цен может сокращаться менее значительно", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"После окончания налогового периода ситуация на валютном рынке остается довольно стабильной. В понедельник по итогам рабочего дня рубль демонстрировал небольшое укрепление к USD, а в целом пара провела торговый день в диапазоне 92-92,6 руб., выходя за его рамки лишь краткосрочно. В паре с евро укрепление рубля было более заметным и преимущественно наблюдалось ближе к вечеру, когда пара приближалась к уровню 99,25 руб. (против открытия на отметке 99,74 руб.). В целом такую динамику можно обосновать некоторым ослаблением евро и укреплением доллара к корзине валют на Forex. В ближайшее время для рубля начинается непростой период в виде традиционного сокращения объема продаж валюты по сравнению со второй половиной и концом месяца. В этих условиях ликвидность рынка и предложение валюты будут поддерживать обязательные продажи экспортеров в рамках действия соответствующего указа. Впрочем, дополнительные сложности могут возникнуть из-за сохраняющихся трудностей с возвратом экспортной выручки. В этих условиях мы не исключаем попыток USD протестировать отметку 93 руб., хотя в целом ожидаем сохранения торгов преимущественно в диапазоне 92-93 руб.", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть возобновили рост на торгах в понедельник.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляли $87,76 за баррель, что на 0,79% выше уровня на закрытие предыдущих торгов. Цены фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли на 1,35% - до $84,29 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывают сигналы роста промышленной активности в США и Китае.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте увеличился до 50,3 пункта по сравнению с 47,8 пункта месяцем ранее, сообщил в понедельник Институт управления поставками (ISM). Значение индикатора выше 50 пунктов говорит о росте активности в секторе. Индекс поднялся выше этой отметки впервые за 17 месяцев.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте поднялся до 50,8 пункта - максимума с марта прошлого года, сообщило в минувшее воскресенье Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Индикатор превысил отметку в 50 пунктов первые за пять месяцев.

NYMEX и ICE Futures были закрыты в пятницу, 29 марта, в связи со Страстной пятницей.

По данным Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", в марте цена на нефть Urals (FOB) составила $68,341 за баррель по сравнению с $66,33 за баррель в феврале, а дисконт к Brent - $17,1 за баррель (в феврале - $17,57/баррель).

Цена нефти Brent, по данным Argus, в марте выросла до $85,4 за баррель против $83,9 за баррель в феврале.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - Brent с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах + стоимость транспорта до европейских.

По итогам марта для расчета налогов будет использоваться цена Urals в $70,34 за баррель, в январе для расчета нефтяных налогов - котировка Urals в $64,139 за баррель, в феврале - $68,33 за баррель.

Участники рынка также ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится позднее на этой неделе.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 апреля на 7,46 копейки, до 92,2914 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,62 копейки, до 99,5661 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник уменьшился на 3,06 копейки по отношению к пятнице и составил 92,2839 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 4,46 копейки, уменьшившись до 92,3021 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 170,362 млн, из которых $316,927 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $853,435 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Московская биржа не проводила в пятницу и понедельник торги контрактами по евро расчетами "сегодня" из-за пасхальных выходных. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" подрос относительно пятницы всего на 0,31 копейки, до 99,5422 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR283,334 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 марта выросла на 57 базисных пунктов - до 15,99% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц поднялась в понедельник на 4 базисных пункта, до 15,71% годовых, на 3 месяца - повысилась на 2 базисных пункта - до 15,96% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно пятницы на 7 базисных пунктов, до 15,54% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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