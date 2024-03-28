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28 марта 2024 года 09:10

S&P 500 обновил рекорд

Фондовые индексы США продемонстрировали активный рост в среду. Фондовые индексы АТР в четверг меняются без единой динамики. Нефть дорожает в четверг утром.

Фондовые индексы США продемонстрировали активный рост по итогам торгов в среду, прервав серию из снижений по итогам двух сессий кряду. При этом индекс Dow Jones подскочил почти на 500 пунктов, а S&P 500 завершил сессию на историческом максимуме.

Рынок ждет публикации в пятницу американского индекса PCE, на который обращает внимание Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что в феврале индикатор вырос на 2,5% в годовом выражении и на 0,4% в помесячном. В январе рост составлял 2,4% и 0,3% соответственно.

Акции GameStop (SPB: GME) рухнули на 15%. Компания, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 31%, однако ее выручка уменьшилась на 19%.

Рыночная стоимость Robinhood Markets (SPB: HOOD) выросла на 3,8% на новости, что оператор трейдинговой платформы анонсировал собственную кредитную карту.

Цена бумаг GoPro Inc. увеличилась на 0,9% после того, как производитель портативных видеокамер анонсировал сокращение штата сотрудников на 4%.

Капитализация Merck & Co. (SPB: MRK) поднялась на 5%. Фармкомпания сообщила об одобрении своего препарата Winrevair, предназначенного для лечения лёгочной артериальной гипертензии, американским Управлением по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA).

Котировки бумаг Cintas Corp. (SPB: CTAS) увеличились на 8,2% благодаря тому, что поставщик корпоративной спецодежды и товаров с логотипами компаний в третьем финансовом квартале увеличил чистую прибыль на 22%, а также улучшил годовой прогноз.

Капитализация Apple Inc. (SPB: AAPL) выросла на 2,1%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,7%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1,4%, тогда как рыночная стоимость Nvidia Corp. (SPB: NVDA) понизилась на 2,4%.

Стоимость акций Carnival Corp. (SPB: CCL) повысилась на 1%. Крупнейший в мире круизный оператор в прошлом финквартале сократил чистый убыток и улучшил прогноз скорректированной прибыли на текущий фингод.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов повысился на 1,22% и составил 39760,08 пункта. Лидерами роста в индексе, помимо Merck, стали бумаги Intel Corp. (SPB: INTC) и Boeing Co. (SPB: BA), подорожавшие на 4,2% и 2,4% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,86% - до 5248,48 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,51% и составил 16399,52 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг меняются без единой динамики.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК увеличился на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,8%.

Поддержку рынку оказала, в частности, новость о том, что председатель КНР Си Цзиньпин днем ранее провел в Пекине встречу с представителями американского бизнеса.

Он заявил, что Китай планирует и реализует серию крупных мер, ориентированных на всеобъемлющее углубление реформ, создание бизнес-среды мирового класса и на обеспечение широкого пространства для развития международного бизнеса. При этом Си Цзиньпин призвал США работать с Китаем в одном направлении, сообщили китайские СМИ.

По его словам, несмотря на то, что "отношения США и Китая не могут вернуться в прошлое, у них может быть лучшее будущее".

Лидером подъема котировок на Гонконгской фондовой бирже в четверг выступают акции автодилера Zhongsheng Group - на 10,6%, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 8,2%, производителя потребительской техники Haier Smart Home - на 7,6%, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 7,1%, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 5,4%.

В то же время бумаги Mengniu Dairy дешевеют на 0,9%. Один из крупнейших в КНР производителей молочной продукции в 2023 году снизил чистую прибыль на 9,3%, несмотря на повышение выручка на 6,5%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 поднялся за день на 1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,4% и 0,7% соответственно.

Существенно подорожали акции производителя глинозема Alumina (+6%) и угольной компании Whitehaven Coal (+5,3%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:29 МСК упал на 1,5%, поскольку трейдеры фиксируют прибыль после сильного подъема рынка в последнее время, пишет Trading Economics.

Также инвесторы ждут данных по экономике страны (розничные продажи, безработица, промышленное производство), которые будут опубликованы в пятницу.

Наиболее существенное снижение показывают котировки акций транспортных компаний Odakyu Electric Railway и Tobu Railway - на 3,9% и 3,3% соответственно. Помимо этого, дешевеют бумаги автопроизводителя Toyota Motor (-0,4%), банка Mitsubishi UFJ (-0,8%), инвестиционно-технологической компании Softbank Group (-0,9%), фармацевтической Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) (-2,1%) и чипмейкера Advantest (-1,5%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК снизился на 0,2%.

Цена акций автомобильной компании Hyundai Motor опустилась на 3,1%, сталелитейной Posco - на 1,4%.

Между тем котировки бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросли на 1,8%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 0,2%.

Нефть дорожает в четверг после двух дней снижения котировок, чему способствовали данные о запасах топлива в США, сообщает Trading Economics.

Цены на нефть в среду немного снизились, но учитывая "короткую" праздничную неделю и приближающееся завершение первого квартала, "небольшая слабость" рынка неудивительна, полагает аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир, которого цитирует MarketWatch.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 МСК составляли $85,76 за баррель, что на $0,35 (на 0,4%) выше уровня на закрытие рынка днем ранее. В среду эти контракты подешевели на $0,22 (на 0,3%) - до $85,41 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром поднялась на $0,42 (на 0,5%) - до $81,77 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,27 (на 0,3%) и составила $81,35 за баррель.

NYMEX и ICE Futures будут закрыты 29 марта в связи со Страстной пятницей.

Как сообщило министерство энергетики США в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения на 1,275 млн баррелей.

Тем не менее, эта информация оказала позитивное влияние на рынок, поскольку во вторник Американский институт нефти (API) опубликовал данные, согласно которым запасы за минувшую неделю выросли гораздо более значительно - на 9,4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Кроме того, нефтяной рынок продолжает следить за геополитической ситуацией и ждет новостей от ОПЕК+.

Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи, поскольку в ОПЕК+ пока не видят необходимости менять объемы производства, полагают эксперты.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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