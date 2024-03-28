Шансы на рост индекса Мосбиржи к 2-летним максимумам в апреле стали выше - БКС Экспресс

Плановый выкуп глубокой просадки в марте повышает вероятность оперативного движения российского рынка акций в апреле 2024 года к двухлетним максимумам по индексу Мосбиржи, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи в среду продолжил планомерный подъем. Ожидания восстановления рынка после глубокого провала полностью оправдались, 3300 пунктов возвращены - рынок "переварил" негативные факторы третьей декады марта. Идея подхвата бумаг на откате оказалась абсолютно верной. Обороты торгов низкие - менее 62 млрд руб. В текущей ситуации это объясняется тем, что огромные объемы прошли на минимумах рынка на фоне панических распродаж, а далее облегченный рынок от навеса предложения бумаг быстро отскочил. Очевидно, инвестиционный спрос выше спекулятивного предложения. В такой ситуации играть в контртренд неэффективно", - пишет аналитик в обзоре.

"С технической точки зрения годовой тренд в индексе Мосбиржи безоговорочно восходящий. О его сломе до потери опоры 3200 пунктов говорить бессмысленно. Как план-минимум значился возврат к концу марта планки 3300 пунктов - условия выполняются. При такой фиксации месяца минимальным ориентиром вверх на апрель становится взятие годовой вершины 3340 пунктов, там же двухлетние пики. На горизонте 2024 года таргет не меняется - 3650 пунктов, - уверен Зельцер. - Конечно, рынок не линеен, коррекции еще будут, но стратегическая линия обозначена и движение идет в русле базового сценария".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.