SberCIB сохраняет рекомендацию "держать" для акций Группы ЛСР

SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Группы ЛСР" из-за отсутствия потенциала роста, сообщается в комментарии.

"Рыночная оценка портфеля проектов "Группы ЛСР" по итогам 2023 года снизилась на 5% из-за сокращения физических объемов нераспроданной недвижимости. Мы рассматриваем опубликованную оценку портфеля как умеренно негативную для акций компании и сохраняем оценку "держать" из-за отсутствия потенциала роста", - пишут аналитики Георгий Иванин и Никита Ковалев.

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