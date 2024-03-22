S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекорды

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки стран АТР в основном снижаются в пятницу. Цены на нефть продолжают опускаться в пятницу утром.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы.

Поддержку рынку оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), подтвердившей намерение снизить базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов в этом году. Кроме того, сильные статданные повысили оптимизм трейдеров в отношении состояния экономики США и перспектив корпоративных прибылей.

Как сообщалось, Федрезерв сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что снижение ставки станет целесообразным в какой-то момент текущего года.

Статданные, опубликованные в четверг, показали уверенный рост продаж жилья на вторичном рынке США в феврале, а также первое за два года повышение индекса опережающих показателей - индикатора ожидаемого развития экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

Индекс, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, увеличился в прошлом месяце на 0,1%. Рост отмечен впервые с февраля 2022 года.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале выросли на 9,5% относительно предыдущего месяца и составили 4,38 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). Аналитики в среднем ожидали снижения продаж жилья до 3,94 млн домов с январского уровня в 4 млн, по данным Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 2 тыс., до 210 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Акции Micron Technology (SPB: MU) Inc. подорожали на 14,1% по итогам торгов. Американский производитель чипов памяти неожиданно получил чистую прибыль во втором квартале 2024 финансового года. Выручка компании подскочила в 1,6 раза, превысив прогнозы рынка.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) снизились в цене на 4,1%. Министерство юстиции США подало иск против Apple, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства. В иске утверждается, что Apple пользуется своим доминирующим положением на рынке смартфонов и приложений для них, ограничивая возможности потребителей в плане смены устройств или использования продуктов других производителей вместе с iPhone.

Стоимость ADR Li Auto (SPB: LI) Inc. упала на 7,5%. Китайский производитель электромобилей предупредил, что поставки машин в первом квартале 2024 года будут существенно ниже прогнозов, отметив более слабые, чем ожидалось, заказы.

Акции Darden Restaurants (SPB: DRI) Inc. подешевели на 6,5%. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn увеличил выручку на 6,8% в третьем финквартале, однако показатель не оправдал прогнозов рынка. Компания объявила о запуске новой программы обратного выкупа акций объемом $1 млрд.

Капитализация консалтинговой компании Accenture (SPB: ACN) упала на 9,3%. Скорректированная прибыль Accenture во втором финквартале превзошла прогнозы рынка, выручка совпала с ожиданиями. Однако компания понизила прогнозы на весь текущий фингод.

Акции Reddit Inc. подорожали на 48,4% по итогам дебютных торгов после IPO. Владелец одноименного интернет-портала разместил акции по цене $34 в ходе IPO, получив оценку порядка $6,4 млрд. Стоимость бумаг Reddit на закрытие рынка в четверг составила $50,44.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг увеличился на 269,24 пункта (0,68%) и составил 39781,37 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 16,91 пункта (0,32%) - до 5241,53 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 32,43 пункта (0,2%) и составил 16401,84 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в пятницу, исключение составляет японский индикатор.

Давление на азиатские рынки оказывает укрепление доллара США в связи с растущими ожиданиями, что крупные мировые ЦБ перейдут к смягчению денежно-кредитной политики раньше, чем Федеральная резервная система (ФРС).

Ранее на этой неделе ФРС сохранила базовую ставку на прежнем уровне, а швейцарский ЦБ неожиданно опустил ставку.

Народный банк Китая (НБК) в пятницу опустил справочный курс юаня максимально с начала февраля, что было воспринято трейдерами как сигнал того, что ЦБ дает "зеленый свет" ослаблению нацвалюты в условиях неравномерного экономического роста.

Фондовый Shanghai Composite теряет в ходе торгов 1%, гонконгский Hang Seng - 2,6%.

В числе лидеров снижения в материковом Китае в пятницу - акции Wuxi Apptec (-3,8%), Ping An Insurance (-3,6%), ChongQing Changan (-2,3%), ZTE Corp. (-2%).

Ping An Insurance, опубликовавшая отчетность после закрытия рынка накануне, сообщила о 20%-ном снижении операционной прибыли в 2023 году.

В Гонконге резко дешевеют акции Orient Overseas (International) Ltd. (-13,3%), CK Asset (SPB: 1113) Holdings (-11,7%), Samsonite International (-9%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,4% в ходе торгов. Статданные, опубликованные в пятницу, показали, что инфляция в стране усиливается, и это говорит в пользу недавнего решения Банка Японии об отказе от политики отрицательных процентных ставок.

Потребительские цены в Японии в феврале увеличились на 2,8% в годовом выражении - максимально с ноября, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Темпы роста ускорились по сравнению с 2,2% в январе.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце также повысились на 2,8% в годовом выражении (+2% в январе). Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне японского ЦБ в 2% или выше уже 23 месяца подряд.

Акции Toyota Motor прибавляют в цене 2,1%, Mitsubishi UFJ Financial - 1,8%, Tokyo Electric Power - 1,7%, Tokyo Electron - 0,4%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 потеряли по 0,2% в пятницу.

Бумаги Samsung Electronics подешевели на 0,6%, SK Hynix - на 0,1%, LG Chem - подорожали на 2,5%.

Нефтяной рынок продолжает опускаться в пятницу после снижения накануне по итогам второй сессии подряд.

Во вторник цены на нефть поднимались до максимумов с октября, однако к пятнице весь рост, отмеченный в начале недели, был нивелирован.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $85,21 за баррель, что на $0,57 (0,66%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $0,17 (0,2%), до $85,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,58 (0,72%), до $80,49 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,2 (0,3%), до $81,07 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказали сигналы спада в промышленном секторе еврозоны, а также укрепление доллара США, отмечает Market Watch. Кроме того, некоторые трейдеры предпочли зафиксировать прибыль после подъема рынка в начале недели.

Снижение цен на нефть в четверг связано с "более быстрым, чем ожидалось, спадом в промышленном секторе одного из крупнейших мировых импортеров нефти - еврозоны", отмечает аналитик XS.com Самер Хасн.

Промышленный PMI в еврозоне, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в марте упал до 45,7 пункта с 46,5 пункта в феврале. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост показателя до 47 пунктов. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе.

Снижение цен на нефть также связано с укреплением доллара, сокращающим привлекательность вложений в сырьевые товары, говорит портфельный управляющий SIA Wealth Management Колин Сизински, слова которого приводит Market Watch.

Доллар подорожал в четверг на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Американский ЦБ подтвердил, что планирует снизить базовую ставку на 75 базисных пунктов (б.п) в 2024 году, однако его прогнозы на следующие 2 года предполагают, что ставка будет находиться на более высоких уровнях, чем ожидалось ранее.