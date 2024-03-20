Рынок акций США вырос по итогам торгов во вторник, S&P 500 обновил рекордный максимум. Азиатские фондовые рынки в основном растут в среду. Цены на нефть слабо опускаются в среду утром.

Фондовые индексы США завершили торги во вторник ростом, S&P 500 обновил рекордный максимум.

Трейдеры ждут решений Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам двухдневного заседания, которое завершится в среду.

Федрезерв не станет менять размер процентной ставки по федеральным кредитным средствам и оставит ее в диапазоне 5,25-5,5% годовых на предстоящем заседании, прогнозирует большинство аналитиков и экономистов. Ставка удерживается на этом уровне, максимальном за 22 года, с прошлого июля.

Еще в январе вероятность снижения ставки в марте оценивалась как "50 на 50", в конце 2023 года - примерно в 80%. Однако устойчивая инфляция не позволяет ФРС начать смягчение денежно-кредитной политики и заставляет руководство центробанка выступать с заявлениями, призванными умерить ожидания рынка относительно сроков начала этого процесса.

В настоящее время рынок ожидает трех снижений ставки по 25 базисных пунктов в 2024 году, что соответствует прогнозу руководства ФРС, озвученному в конце прошлого года. В среду этот прогноз будет обновлен, и аналитики допускают, что новые ожидания будут предусматривать всего два снижения.

"Никто не ждет уменьшения ставки в среду, однако после "двойной дозы" данных об усилении инфляции в США, полученной на прошлой неделе, все задаются вопросом о том, не изменились ли планы ФРС относительно снижения ставки в июне", - отмечает управляющий директор трейдингового направления E-Trade Крис Ларкин, слова которого приводит Market Watch.

На прошлой неделе стало известно, что темпы роста потребительских цен и цен производителей в США ускорились в феврале.

Статданные, обнародованные во вторник, показали максимальный за 9 месяцев рост числа новостроек в США. Число домов, строительство которых было начато в феврале, увеличилось на 10,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,521 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 1,1% по итогам торгов. Накануне компания представила процессор Blackwell, предназначенный для использования в сфере ИИ-решений.

Стоимость бумаг Super Micro Computer Inc. упала на 9%. Производитель серверного оборудования и партнер Nvidia объявил о намерении разместить 2 млн собственных акций. За последний год бумаги Super Micro подорожали более чем в 10 раз благодаря уверенному росту продаж компании на фоне высокого спроса на его продукцию со стороны поставщиков ИИ-решений.

ADR китайского производителя электромобилей XPeng (SPB: XPEV) Inc. выросли в цене на 0,7% благодаря хорошей отчетности компании. XPeng сократила чистый убыток в четвертом квартале в 1,7 раза, при этом скорректированный показатель оказался лучше ожиданий.

Цена бумаг Fusion Pharmaceuticals Inc. подскочила в 2 раза после сообщения AstraZeneca о покупке компании. AstraZeneca заплатит $21 за акцию американской Fusion. Соглашение предусматривает дополнительные выплаты в размере до $3 за акцию при достижении определенных показателей. Общая сумма сделки оценивается в $2,4 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник увеличился на 320,33 пункта (0,83%) и составил 39110,76 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 29,09 пункта (0,56%) - до 5178,51 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 63,34 пункта (0,39%) и составил 16166,79 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном повышаются в среду.

Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День весеннего равноденствия).

Трейдеры ждут решений Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам двухдневного заседания, которое завершится 20 марта. Федрезерв не станет менять размер процентной ставки по федеральным кредитным средствам и оставит ее в диапазоне 5,25-5,5% годовых на предстоящем заседании, прогнозирует большинство аналитиков и экономистов. Ставка удерживается на этом уровне, максимальном за 22 года, с прошлого июля.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,95%. Обе ставки являются рекордно низкими.

В феврале китайский ЦБ опустил ставку по пятилетним кредитам на 25 базисных пунктов, стремясь поддержать экономику, испытывающую трудности в связи с продолжающимся спадом на рынке недвижимости и ослаблением потребительского доверия.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сохранения обеих ставок китайским ЦБ в марте на прежнем уровне.

Фондовый индекс Shanghai Composite поднялся в ходе торгов в среду на 0,45%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,18%.

В числе лидеров роста в материковом Китае - акции PetroChina (+2,8%), Bank of China (+1,6%), China CITIC Bank (+1,6%). В то же время дешевеют акции Foxconn Industrial Internet (-2,9%), Wuxi Apptec (-0,9%), Zhongji Innolight (-3,8%).

В Гонконге дорожают акции производителя спортивных товаров Li Ning Co. (+4,9%), оператора экспресс-доставки ZTO Express (+6,1%), Li Auto (SPB: LI) Inc. (+4,5%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся в ходе торгов на 1,2% вслед за скачком стоимости акций Samsung Electronics (+5,6%).

Рост также демонстрируют акции южнокорейских LG Energy Solution (+0,9%), Samsung SDI (+0,6%), KB Financial (+1,7%), Shinhan Financial (+2,2%).

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,1% в среду.

Цены на нефть слабо опускаются в среду после уверенного подъема накануне в связи с опасениями снижения предложения на мировом рынке.

Внимание трейдеров направлено на данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы министерством энергетики страны в 17:30 мск.

Оценки, обнародованные Американским институтом нефти (API) вечером во вторник, показали снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,519 млн баррелей.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $87,22 за баррель, что на $0,16 (0,18%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,49 (0,6%), до $87,38 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,26 (0,31%), до $83,21 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,75 (0,9%), до $83,47 за баррель.

Срок биржевого обращения апрельских фьючерсов истекает с завершением сессии в среду. Более активно торгуемые майские контракты на WTI подешевели в ходе торгов на $0,2 (0,24%), до $82,53 за баррель.

Фьючерсы с ближайшей датой поставки как на Brent, так и на WTI, обновили максимумы с октября по итогам торгов во вторник.

"Цены на нефть достигли многомесячных максимумов, поскольку риск снижения предложения вновь оказался в центре внимания трейдеров", - отмечает главный аналитик по нефтяному рынку Exinity Хань Тань.

"Рынок получил "бычий" импульс в начале этой недели в связи с атаками на российские НПЗ, статданными из Китая, а также обещанием Ирака сократить экспорт нефти", - говорит эксперт, которого цитирует Market Watch.

Хотя повреждение российских НПЗ в результате атак украинских дронов было воспринято трейдерами как сигнал для роста цен на нефть, сырьевой аналитик Commerzbank Ту Лан Нгуен считает, что долгосрочный ущерб для этих предприятий может вынудить Россию направить больше нефти на экспорт.