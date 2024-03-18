"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Devon Energy с целью $53,45 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,24%, стоп-приказ: $43,4, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отнесли к факторам роста Devon Energy Corporation низкую долговую нагрузку компании, а также позитивные данные последней отчетности, согласно которым ROE составляет 32,17%, а P/Bv - 2,51.

"С технической точки зрения котировки акций пробили максимум 2024 года на уровне сопротивления $47,35, сформировав сигнал к потенциальному развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $43,4 риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск 1,38", - указывают в "Финаме".

Devon Energy Corporation - американская нефтегазовая компания. Более половины запасов компании сосредоточено Делавэрском бассейне на западе Техаса.

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