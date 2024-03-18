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18 марта 2024 года 09:53

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 18 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий итогов мартовского заседания ЦБ РФ, запланированного на 22 марта, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали корпоративные и макроэкономические новости в ожидании мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Обнародованные на прошлой неделе показатели потребительской и производственной инфляции в США превзошли ожидания аналитиков. В результате инвесторы склоняются к тому, что американский центробанк не будет снижать процентные ставки на этой неделе.

Между тем объем промышленного производства в стране в феврале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС в пятницу. Аналитики ожидали сохранения показателя на январском уровне. В январе, согласно пересмотренным данным, промпроизводство упало на 0,5%, в то время как ранее было объявлено о сокращении на 0,1%. Индекс потребительского доверия в США в марте опустился до 76,5 пункта с 76,9 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал сохранение показателя на февральском уровне.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, упал в марте до минус 20,9 пункта с минус 2,4 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным в пятницу данным. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты в среднем ожидали снижения индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 6 пунктов.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю на позитивной ноте, в том числе благодаря хорошим новостям из Китая. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 2,67%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК увеличился на 0,6%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 поднялся за день менее чем на 0,1%.

Промышленное производство в КНР в январе-феврале увеличилось на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таким образом, темпы роста ускорились по сравнению с 6,8% в декабре и стали максимальными почти за два года. При этом подъем превзошел средний прогноз аналитиков, составлявший 5%. Розничные продажи в КНР в январе-феврале увеличились на 5,5% в годовом выражении. Рост был отмечен по итогам 13-го месяца подряд. При этом подъем оказался выше ожиданий экспертов в 5,2%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник. Несмотря на незначительную корректировку вниз на торгах в пятницу, по итогам всей прошедшей недели сырье подорожало примерно на 4%. Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $85,72 за баррель, что на 0,45% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подешевели на 0,1% - до $85,34 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром повысились на 0,48% - до $81,43 за баррель. По итогам прошлой сессии цена данных контрактов снизилась на 0,3% и составила $81,04 за баррель.

Позитивное влияние на нефтяной рынок оказала, в том числе, новость о сокращении запасов нефти в США впервые за семь недель. Также факторами, способствующими росту котировок, являются сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, атаки украинских дронов на российские НПЗ и продление ограничений на добычу странами ОПЕК+, отмечают эксперты. Кроме того, Международное энергетическое агентство повысило прогноз спроса в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с. В результате МЭА теперь ожидает, что глобальный рынок в этом году ждет дефицит в размере около 300 тыс. б/с вместо ожидавшегося ранее небольшого профицита, если ограничения ОПЕК+ сохранятся.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 15 марта снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,116 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,128 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился на 0,13% и составил 105,75 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,1%, опустившись до 888,93 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (-2,7%), "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,64%) и "ГК Автодор-003Р-01" (-0,46%), а в лидерах повышения - облигации "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,46%), "ГК Самолет БО-П12" (+0,29%) и "РЖД-001P-17R" (+0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Глоракс" завершило размещение 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 12 марта. Ставка 1-го купона была установлена в размере 17,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 18,68% годовых. Купоны ежемесячные.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершило размещение выпуска 8-летних облигаций серии 001P-31R объемом 20 млрд рублей. Компания установила ставки 1-32-го квартальных купонов на уровне 13,39% годовых. Размещение займа прошло в рамках программы бондов РЖД объемом 2,7 трлн рублей. Максимальный срок обращения бумаг - 40 лет.

Кроме того, ОАО "РЖД" установило ставку 9-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 16,99% годовых. Компания разместила выпуск 5-летних бондов объемом 30 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: RUONIA плюс спред 130 базисных пунктов.

ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (владеет сетью АЗС под брендом "Трасса") установило ставку 1-12-го купонов 7-летних "зеленых" облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 17% годовых. Ставка 13-18-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 19-24-го - 16% годовых, 25-36-го купонов - 15,5% годовых, 37-48-го купонов - 15% годовых, 49-60-го купонов - 14,5% годовых, 61-77-го купонов - 14% годовых, 78-84-го купонов - 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплаты 54-го, 60-го, 66-го и 72-го купонов будет погашено по 12,5% от номинала, в даты выплаты 78-го и 84-го купонов - по 25% от номинала. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. Техразмещение запланировано на 19 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "Легенда" установило ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей на уровне не выше 17,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне не выше 18,68% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск запланирован на конец марта. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 18-го и 21-го купонов будет погашено по 16,67% от номинала, в дату выплаты 24-го купона - 66,66% от номинала. В результате дюрация составит около 1,6 года. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "ДиректЛизинг" установило ставку 5-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых. Компания завершила размещение 5-летних облигаций объемом 300 млн рублей в ноябре 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставки 2-60-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала - в дату выплаты 60-го купона.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 19-го купона облигаций серии БО-09 в размере 0,1% годовых. Банк разместил 10-летние биржевые облигации на 5 млрд рублей в апреле 2015 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона также равна 0,1% годовых. По выпуску 1 апреля предстоит исполнение оферты.

ООО "Арагон" (Новосибирск) установило порядок расчета ставок 21-40-го купонов облигаций серии БО-П01. Вышеуказанные купоны будут привязаны к значению ключевой ставки Банка России. Формула для расчета: значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующее по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых. При этом значение ключевой ставки будет ежегодно обновляться (будет изменяться каждые 4 квартальные купона). Таким образом, ставка 21-24-го купонов составит 22% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск на 500 млн рублей в апреле 2019 года. Ставка текущего купона - 11,5% годовых, по выпуску предстоит оферта с исполнением 27 марта.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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