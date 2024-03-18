"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Procter & Gamble Co. с прогнозной стоимостью на уровне $150 за штуку на фоне отчетности эмитента за второй квартал 2024 финансового года, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Для расчета целевой цены мы использовали оценку по прогнозным мультипликаторам P/E NTM относительно аналогов, по собственным историческим форвардным мультипликаторам P/E и дивидендной доходности", - отмечает эксперт.

Procter & Gamble Co. - холдинг, управляющий различными видами бизнеса, сконцентрированными на производстве товаров первичного потребления. Компания производит и продает товары для здоровья, средства личной гигиены, косметику, моющие и чистящие средства, товары для детей и женщин.

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