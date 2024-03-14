Рынок акций РФ просел ниже 3300п по индексу МосБиржи во главе с Аэрофлотом, вырос Росбанк на новостях

Москва. 14 марта. Рынок акций РФ в четверг снизился вторые торги подряд из-за фиксации прибыли игроками после продолжительного роста в преддверии президентских выборов в России, сдерживающим фактором для "медведей" выступила подорожавшая нефть (Brent превысила $85 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3300 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (-2,4%); во "втором эшелоне" раллировали акции Росбанка (+22,1%) на новостях о возможной интеграции банка в группу ТКС.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3297 пунктов (-0,7%), индекс РТС - 1133,12 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,9%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 91,66 рубля (+0,16 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,6%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3% и -1,3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Сбербанк в 2023 году получил 1 трлн 480,8 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) против 295,8 млрд рублей прибыли в 2022 году, говорится в годовой бухгалтерской отчетности банка.

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2023 году снизилась на 14,7% по сравнению с 2022 годом - до 641,1 млрд руб., говорится в пресс-релизе компании. Компания объясняет годовую динамику прибыли "изменением макроэкономических параметров, повышением тарифов естественных монополий и ростом налоговой нагрузки".

Прибыль "Газпром нефти" во II полугодии 2023 года составила 336,7 млрд руб., консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом", был на уровне 330 млрд руб. Показатель скорректированная EBITDA составил в 2023 году 1,319 трлн руб., что на 6,8% ниже данных 2022 года.

Подорожали в четверг "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%).

"Магнитогорский металлургический комбинат" может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов на совете директоров в конце апреля, сообщила директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами в "ММК" Ярослава Врубель в эфире тг-канала Market Power.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в четверг скорректировался вниз за счет ряда факторов: приближения выходных, острой геополитики и, в частности, напряженного новостного фона, связанного с приграничными инцидентами, проведения президентских выборов в ближайшие дни.

В этих условиях желание инвесторов зафиксировать прибыль и повременить с продолжением покупок до начала будущей недели вполне объяснимо, считает эксперт. Инвесторы решили проигнорировать слабость рубля и ценовой оптимизм в нефти, который поддержали последние данные по запасам в США, повышение прогноза EIA по средней цене Brent во II квартале 2024 года и сохранение напряженности в зоне арабо-израильского конфликта.

В США в конце недели выйдет февральская статистика по промышленному производству. В России Polymetal опубликует предварительные финансовые результаты за IV квартал 2023 года, Совкомбанк (MOEX: SVCB) - годовой отчет по МСФО; пройдет ГОСА "НОВАТЭКа", в повестке которого есть вопрос утверждения дивидендов. Фактор пятницы в условиях сложного информационного фона может оказать давление на торговую активность. Прогноз по индексу МосБиржи на 15 марта - 3225-3325 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, российский рынок акций снизился в рамках коррекции, хотя в отдельных бумагах отмечался рост котировок.

Акции "Русала" поддерживаются ростом мировых цен на алюминий, которые растут с конца февраля 2024 года и за две недели прибавили уже 4%. В пятницу компания опубликует финансовые результаты за второе полугодие 2023 года, возможно ее ценные бумаги скупают в надежде на позитивную финансовую отчетность, полагает аналитик.

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" прибавляют в цене в ожидании решения совета директоров о высоких дивидендных выплатах акционерам. Драйверами роста выступают повышение мировых цен на нефть, так как на этом фоне увеличивается выручка компании, а также позитивная динамика курса доллара, при которой валютная "кубышка" "Сургутнефтегаза" повышает свою ценность в рублевом эквиваленте, отмечает аналитик.

Акции Росбанка выросли на новостях о вероятном слиянии с дочерним банком холдинга "Тинькофф". Одобрение слияния акционерами обязательно состоится, поскольку у обоих банков один и тот же мажоритарий - бизнесмен Владимир Потанин, считает аналитик. После вхождения Росбанка в структуру "ТКС Холдинга" холдинговая компания будет владеть двумя крупнейшими российскими банками с совокупными активами свыше 4 трлн руб. "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) в четверг опубликовал очень сильный финансовый отчет по МСФО, согласно которому чистая прибыль принадлежащего группе TCS банка "Тинькофф" по МСФО в 2023 году увеличилась в 3,9 раза и составила 80,9 млрд руб. Торги акциями МКПАО "ТКС Холдинг" начнутся на "Московской бирже" со следующей недели, и очень возможно, что рынок этих акций откроется сильным ростом. Кроме слияния банка "Тинькофф" с Росбанком, рынок может вдохновить на подъем обещание менеджмента обсудить вопрос о выплате дивидендов банком "Тинькофф" в будущем, а также ожидания программы выкупа части акций холдингом у миноритарных акционеров, полагает Мильчакова.

В пятницу индекс МосБиржи может колебаться в коридоре 3250-3350 пунктов, пара USD/RUB - в диапазоне 90-92 руб./$1, заключила Мильчакова.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев, индекс МосБиржи снизился вторую торговую сессию подряд. Инвесторов обеспокоили данные по инфляции в России, которые оказались хуже ожиданий: индекс потребительских цен в феврале вырос до 7,7% г/г, в то время как ожидалось 7,6% г/г. Ускорение инфляции повышает риски того, что ключевая ставка ЦБ РФ будет оставаться на повышенном уровне более продолжительное время. В случае реализации данного сценария более консервативные финансовые инструменты будут сохранять привлекательность для инвесторов, полагает эксперт.

Тем не менее, восходящий тренд по индексу МосБиржи еще актуален. Впереди дивидендный сезон, что будет способствовать покупкам и поддерживать рост акций. Среди негативных факторов остается обновленный макроэкономический прогноз ЦБ РФ: прогноз по инфляции в 2024 году был повышен с 4,9% до 5,2%, но также повышен прогноз по росту ВВП РФ с 1,6% до 1,8%.

В четверг по МСФО за 2023 год отчитался Тинькофф банк. Компания объявила о росте выручки на 33% г/г (до 488 млрд руб.), а также о росте чистой прибыли в 4 раза (до 80,9 млрд руб.). "Тинькофф" планирует представить дивидендную политику до конца 2024 года и инициировать программу выкупа собственных акций до 19 млн штук. Акции ТКС выглядят привлекательными к покупке после редомициляции, потенциал роста у бумаг составляет 60%, считает Яковлев.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), в Европе также нет единого вектора (индексы DAX и FTSE просели на 0,2-0,8%, CAC 40 подрос на 0,2%), снижаются индексы в США (к 18:50 МСК индексы просели на 0,2-0,3%).

Розничные продажи в США в феврале выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,8%, по данным Bloomberg. Согласно пересмотренным данным, в январе розничные продажи сократились на 1,1%, а не на 0,8%, как было объявлено ранее.

На нефтяном рынке в четверг цены продолжили рост, подогретый позитивным прогнозом глобального спроса от Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,15 за баррель (+1,3% и +2,6% накануне), апрельская цена WTI - $80,99 за баррель (+1,6% и +2,8% в среду).

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с, а оценку потребления нефти в первом квартале 2024 года на 400 тыс. б/с - до 102 млн б/с, причем повышение произошло только за счет стран ОЭСР. Прогноз на II и III кварталы также повышен на 200 тыс. б/с - до 103 и 104 млн б/с соответственно.

Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились впервые за семь недель, что указывает на повышение спроса на топливо, отмечает Trading Economics.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,54 млн баррелей (ожидался рост на 1 млн), запасы бензина снизились на 5,66 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,2 млн), резервы дистиллятов увеличились на 888 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,05 млн).

Кроме того, факторами, способствующими росту котировок, являются сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, атаки украинских дронов на российские НПЗ и продление ограничений на добычу нефти странами ОПЕК+, пишет MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-7,3% и -8,8% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-7,2%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-6,1% и -6,5% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-5,5%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-5,4%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-4,9%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-4,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-4,1%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-4%).

Подорожали акции Росбанка (+22,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,4%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+2,1%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+3,6%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,7%), бумаги банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+2,5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+1,8%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1,4%).

Совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" предложит акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу ТКС Холдинг, что позволит значительно усилить позиции Группы на финансовом рынке, говорится в сообщении ТКС.

Для этого совет директоров "ТКС Холдинг" инициирует внеочередное собрание акционеров, на котором вынесет на голосование вопрос об интеграции Росбанка в состав группы. В качестве основного источника финансирования сделки "ТКС Холдинг" планирует использовать допэмиссию своих акций.

Как говорится в сообщении, после объединения группа станет топ-5 участником финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроком по размеру кредитного портфеля, войдет в топ-5 участников рынка по общему капиталу банковской группы, что позволит стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость Тинькофф.

Владимир Потанин, который является крупнейшим акционером Росбанка и "ТКС Холдинга", контролирующего банк Тинькофф, заявил, что считает идею интеграции банков перспективной.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,64 млрд рублей (из них 11,57 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,53 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,17 млрд рублей на акции "Яндекса").