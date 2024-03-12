12 марта 2024 года 19:04
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 12 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 10 базисных пунктов - до 66,73% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 9,7% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 66,45% от номинала (доходность - 9,51% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 52,25% от номинала (их доходность осталась на уровне предыдущего дня - 10,69% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 40 базисных пунктов - до 80,81% от номинала (их доходность выросла на 27 базисных пунктов, составив 14,77% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 52 базисных пункта - до 66,14% от номинала (доходность выросла на 29 базисных пунктов - до 17,91% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 3 базисных пункта, до 68,75% от номинала (их доходность не изменилась, составив 13,03% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 5 базисных пунктов, составив 66,32% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 12 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют умеренное снижение, отыгрывая публикацию данных об инфляции в США.
Потребительские цены (индекс CPI) в Соединенных Штатах в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы повысились по сравнению с 3,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на январском уровне, по данным Trading Economics.
Глава банка JPMorgan Chas Джейми Даймон полагает, что Федеральной резервной системе следует повременить со снижением процентных ставок до прояснения экономической ситуации. "Снизить их быстро и резко можно всегда, - заявил он в ходе делового саммита в Австралии. - Здесь в некоторой степени на кону их (Федрезерва - ИФ) авторитет. Я бы даже подождал дольше, чем до июня, чтобы все прояснилось". При этом он оценивает шансы на "мягкую посадку" американской экономики в ближайшие 1-2 года в 50%, а худшим сценарием называет стагфляцию.
Опубликовано: /Финмаркет/
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