11 марта 2024 года 19:35
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 11 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на плавное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 2 базисных пункта - до 66,84% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 9,68% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 66,44% от номинала (доходность - 9,51% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 базисных пункта). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году снизились в цене за день на 198 базисных пунктов - до 52,25% от номинала (их доходность выросла на 37 базисных пунктов, составив 10,68% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 129 базисных пунктов - до 81,22% от номинала (их доходность снизилась на 79 базисных пунктов, составив 14,5% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 1 базисный пункт - до 66,71% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта - до 17,58% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 2 базисных пункта, подешевев до 68,73% от номинала (их доходность увеличилась на 1 базисный пункт, составив 13,03% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 4 базисных пункта, составив 66,31% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 11 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют плавное снижение в ожидании публикации на этой неделе важной макроэкономической статистики.
Рынок ждет данных об инфляции в США, которые будут опубликованы во вторник и могут изменить прогнозы в отношении времени снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Потребительские цены в феврале выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 3,1% в годовом выражении, прогнозируют в среднем аналитики, опрошенные Trading Economics. В январе первый показатель поднялся на 0,3%, второй - также на 3,1%. Базовая инфляция (без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания), как ожидается, в прошлом месяце составила 0,3% и 3,7%, что ниже январских показателей в 0,4% и 3,9% соответственно.
Опубликовано: /Финмаркет/
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