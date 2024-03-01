Рынок акций РФ в пятницу поднялся к 3270п по индексу МосБиржи во главе с Яндексом, неделю закрыл в "плюсе"

Москва. 1 марта. Рынок акций РФ в пятницу вырос по большинству blue chips на фоне улучшения внешней нефтяной конъюнктуры (майская нефть Brent поднялась к $83,8 за баррель), хотя в отдельных бумагах игроки фиксировали прибыль перед выходными. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся в район 3270 пунктов, обновив максимум на закрытие торгов с 20 октября 2023 года, при этом лидировали в росте акции "Яндекса" (+4%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3266,66 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1122,32 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,4%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 91,69 рубля (+0,54 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 4-5,4% на фоне снижения доллара на 1,16 рубля.

Подорожали акции "Яндекса" (+4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,5%), бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,1% и +0,6% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,2% и +3,4% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

ВТБ, являющийся миноритарным акционером "Яндекса", продолжает владеть пакетом и ждет роста его стоимости, заявил глава банка Андрей Костин.

"Коллеги верят в то, что будет большой рост, и это портфельная инвестиция, которая "выстрелит". Потому что, я думаю, был период неопределенности в "Яндексе", сказывалась нервозность и у акционеров, и у менеджмента. Мне кажется, сейчас мы этот период проходим, и как только сделка (по выкупу российских активов "Яндекса" - ИФ) закроется, мне кажется, будут хорошие перспективы для роста", - сказал Костин, отвечая на вопрос о планах банка относительно этой инвестиции в ходе презентации стратегии ВТБ на трехлетку.

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,7% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, рынок акций РФ в конце недели выборочно фиксировал прибыль после сильного подъема в конце февраля. В качестве драйверов роста рынка выступают ожидания высоких дивидендов от крупных компаний и положительные корпоративные новости, а сдерживающим фактором для индекса РТС выступило ослабление рубля.

Цена нефти Brent вернулась к росту из-за сложной геополитической обстановки в Красном море. Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции "Яндекса", возможно, в связи с тем, что в послании президента РФ Федеральному Собранию говорилось о запуске нового национального проекта "Экономика данных", в котором "Яндекс", как лидер IT-сектора в РФ, может принять активное участие, считает аналитик.

В понедельник индекс МосБиржи будет снова торговаться в привычном коридоре 3200-3300 пунктов, полагает Мильчакова.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ завершил неделю в позитивном ключе. Слабость рубля, подъем нефтяных котировок и общерыночного риск-аппетита благоволили покупкам, хотя фактор пятницы выступил сдерживающим моментом. Наибольшим спросом пользовались акции представителей IT-сектора и металлургов.

Мировые биржевые индексы в основном подросли. В Китае вышли февральские данные по деловой активности (PMI), которые оказались лучше ожиданий. Цены на нефть уравновешиваются разнонаправленными факторами, и вероятнее всего, краткосрочно продолжат формироваться выше уровня $80 за баррель Brent, считает эксперт.

Предстоящая неделя на российском рынке будет укороченной из-за праздничного дня 8 марта. Длинные выходные обычно являются поводом для более осторожной торговли. С другой стороны, рубль может продолжить терять позиции, что способно улучшить сантимент в отношении акций экспортеров, преобладающих в составе индекса МосБиржи, полагает Бахтин.

В целом, инвесторы сумели выкупить просадку, вызванную ростом санкционной напряженности, индекс МосБиржи вернулся выше 3250 пунктов, что сохраняет шансы на дальнейшее продвижение в направлении 3300 пунктов. Прогноз на 4 марта - 3175-3275 пунктов, считает представитель "БКС МИ".

По словам портфельного управляющего "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, на рублевый индекс МосБиржи на этой неделе сдерживающее влияние оказал укрепившийся рубль, что было в основном связано с окончанием китайского Нового года и налоговым периодом в РФ.

Рост российских акций на неделе был вызван закрытием коротких позиций инвесторами. Внешний фон на товарных рынках в целом спокойный, нефть марки Brent торгуется в диапазоне $82-84 за баррель. Наблюдается плавный, но поступательный рост котировок на золото, превысивших в пятницу уровень $2050 за унцию, несмотря на небольшой рост американского доллара относительно мировых валют и наметившегося снижения доходности 10-летних UST.

На следующей неделе, вероятно, индексы перейдут к консолидации на уже знакомых уровнях 3250-3270 пунктов по МосБирже и 1120-1150 пунктов по РТС, считает Власенко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на уходящей неделе индексы МосБиржи и РТС восстановили утраченные ранее позиции, ощутив облегчение от отсутствия в новых санкционных пакетах ограничений против НКЦ. Индексы вновь смотрят в район максимумов текущего года 3275 и 1149 пунктов и пиков прошлого года 3287 пунктов и 1159 пунктов соответственно.

На рынке наблюдались локальные дивидендные ралли, в частности, в акциях застройщика "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG), которые увели за собой расписки "Эталона" (MOEX: ETLN), а также бумаги подсанкционного "ПИКа". Покупки под дивиденды продолжаются в акциях "Ростелекома", в то время как бумаги Сбербанка сдержанно отреагировали на новости о рекордной прибыли за 2023 год. Под нисходящим давлением после введения санкций находились акции "Мечела", негативное влияние на который, наряду с "Распадской", оказывало также возвращение гибких экспортных пошлин на уголь в РФ.

Глава ВТБ Андрей Костин в пятницу сделал ряд заявлений, и в частности, сообщил, что банк сохраняет пакет в "Яндексе" и ждет роста его стоимости. Кроме того, Костин не исключил выплату дивидендов ВТБ по итогам 2024 года, хотя в базовом сценарии планируется возобновить выплаты по итогам 2025 года. Стратегия ВТБ при этом предусматривает рост прибыли в полтора раза за три года, и в частности, прибыль за 2024 год, по прогнозам, превзойдет прибыль за 2023 год, отмечает аналитик.

Бумаги Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,2%) продолжили падение, связанное со сложностями после отзыва лицензии у Киви банка.

На нефтяном рынке сохраняется позитивный настрой, ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI продолжают движение в рамках краткосрочных "боковиков". В марте участники рынка будут ждать сигналов ОПЕК+ в отношении планов организации по нефтяным квотам и надеются на сохранение ограниченного предложения.

Зарубежные фондовые площадки в пятницу пытаются сохранить оптимистичный настрой, поддерживаемый высокотехнологичным сектором, и в частности, сильными финансовыми результатами и прогнозами Dell. Рынок акций РФ в целом показывает свою силу, несмотря на новые западные санкции, но все еще находится в поиске масштабных драйверов повышения, считает Кожухова.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов, в предстоящем дивидендном сезоне наибольший доход могут принести акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,8%, до 1595 рублей): годовые выплаты должны составить порядка 210 руб. на акцию, что эквивалентно примерно 13% доходности.

Следом идут "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,9%, до 2840 рублей) - при сохранении дивидендных выплат на уровне 25% от чистой прибыли по МСФО, компания выплатит акционерам 250 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне около 12%. Схожую доходность могут принести акции "МТС" и "Северстали". Совет директоров "Северстали" уже рекомендовал выплатить 191,5 руб./акцию, а в случае с "МТС" еще остается неопределенность (компания опубликует годовую отчетность 5 марта).

"Сюрпризов не ждем, рассчитываем на 34 руб./акцию в качестве дивиденда "МТС", что принесет чуть меньше 12% доходности. Последними акциями в нашей подборке являются бумаги Сбербанка. Совет директоров еще не дал рекомендацию по выплатам, однако представленная банком отчетность говорит о том, что Сбербанк (MOEX: SBER) выплатит 33,4 руб./акцию уже в конце весны - начале мая. Помимо вышеперечисленных бумаг, порадовать инвесторов во время предстоящего дивидендного сезона могут также акции "Татнефти", "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), "Магнита" и "Группы ЛСР", - считает Головинов.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи продолжает движение в рамках среднесрочного восходящего тренда в сторону максимума прошлого года, отыгрывая снижение опасений, которые были связаны с 13-м пакетом санкций ЕС. Помимо этого, росту способствуют позитивный сезон корпоративных отчетностей и ожидания дивидендов - общий объем выплат в 2024 году может составить 5 трлн рублей.

В Азии в пятницу индексы акций повысились (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%), в Европе динамика смешанная (индекс CAC 40 просел на 0,2%, FTSE и DAX растут на 0,3-0,4%), "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,1-0,5% во главе с Nasdaq).

Биржи Южной Кореи в пятницу были закрыты в связи с праздником (День независимости).

Японский и австралийский фондовые индексы обновили максимумы в ходе торгов благодаря растущему оптимизму рынка в отношении смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой после публикации статданных, подтвердивших продолжающееся замедление инфляции в США.

Безработица в Японии в январе 2024 года осталась на уровне предыдущего месяца - 2,4%, сообщило в пятницу министерство внутренних дел и связи страны. Таким образом, показатель держится на минимуме с января прошлого года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, не предполагал изменения безработицы по сравнению с декабрем.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале снизился до 49,1 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление страны. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Индикатор держится ниже пограничной отметки 50 пунктов пять месяцев подряд, в феврале это, вероятно, связано с последствиями длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в прошлом месяце увеличился до 51,4 пункта (максимум с сентября 2023 года) по сравнению с 50,7 пункта в январе Эксперты ожидали повышения до 50,8 пункта.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в США в феврале снизился до 76,9 пункта с 79 пунктов месяцем ранее. Предварительно сообщалось о повышении индекса до максимальных с июля 2021 года 79,6 пункта. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, не предполагал пересмотра оценки.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале опустился до 47,8 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали повышения до 49,5 пункта, по данным Trading Economic. Индекс остается ниже пограничных 50 пунктов уже шестнадцать месяцев подряд.

На нефтяном рынке в пятницу цены растут после небольшого снижения накануне, которое не помешало котировкам завершить в "плюсе" второй месяц подряд.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $83,82 за баррель (+2,3% и -0,3% накануне), апрельская цена WTI - $80,45 за баррель (+2,8% и -0,4% в четверг).

В феврале цена Brent повысилась на 2,3%, WTI - на 3,2%.

Поддержку котировкам нефти оказывает ослабление индекса доллара на ожиданиях понижения процентных ставок Федеральной резервной системы, укрепившиеся после публикации в пятницу данных о неожиданном спаде индексов потребительского доверия и производственной активности в США в феврале.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+12% и +8% "префы"), ПАО "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (+9,1%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+7%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+4,8%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,5%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+3,4%).

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+0,9%) по РСБУ по итогам прошлого года достигла почти 21,5 млрд руб. после 9,9 млрд руб. годом ранее, говорится в отчетности компании. Ее выручка за период увеличилась со 111,23 млрд до 124,19 млрд руб. Валовая прибыль в итоге составила 37,5 млрд руб. после 34,07 млрд руб. в 2022 году.

"Положительная динамика в 2023 году обусловлена увеличением выработки электроэнергии станциями "Юнипро" в 2023 году относительно 2022 года на 4,8%, ростом цен рынка на сутки вперед (РСВ) и конкурентного отбора мощности (КОМ) и получением с июня 2022 года платежей за мощность модернизированного энергоблока N1 Сургутской ГРЭС-2", - отмечается в пресс-релизе компании. "Юнипро" также поясняет, что "на рост выручки в отчетном периоде также оказал влияние рост платежей по договорам о предоставлении мощности энергоблока N3 Березовской ГРЭС".

Снизились в пятницу акции ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-6%), расписки Qiwi (-4,2%), бумаги ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-3,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,9%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,8%).

ПАО "Распадская" (MOEX: RASP) (-1,3%) сократило в 2023 году чистую прибыль по МСФО на 44%, до $440 млн, по сравнению с $782 млн годом ранее. Рентабельность по прибыли уменьшилась до 20% по сравнению с 28% год назад. EBITDA упала на 47%, до $689 млн ($1,295 млрд в 2022 году), говорится в сообщении компании. Выручка угольной компании сократилась на 22%, до $2,21 млрд, против $2,848 млрд годом ранее.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 59,65 млрд рублей (из них 8,41 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 6,25 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 6,12 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).