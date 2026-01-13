Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 января

13 января. FINMARKET.RU -РФ с 14 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11694,62 (+310,81) руб./грамм; на серебро - 213,13 (+15,19) руб./грамм; на платину - 6018,5 (+237,74) руб./грамм; на палладий - 4728,09 (+84,74) руб./грамм.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52119,782 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 197,328 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,77 коп. и составил 11,2711 руб. Минимальный курс юаня составил 11,24 руб., максимальный - 11,3155 руб. Была заключена 55231 сделка. Объем торгов составил 83861,53 млн... Минимальный курс юаня составил 11,24 руб., максимальный - 11,3155 руб. Была заключена 55231 сделка. Объем торгов составил 83861,53 млн...

Всемирный банк (ВБ) ожидает роста мировой экономики на 2,6% в 2026 году и на 2,7% в 2027 году, говорится в декабрьском докладе "Глобальные экономические перспективы". В июне 2025 года банк прогнозировал подъем ВВП в 2026 году на 2,4%, в следующем году - на... читать дальше

Рынок акций РФ завершил торги в небольшом минусе в условиях сохраняющейся геополитической напряженности и возросших рисков антироссийских санкций Запада. Поддержку оказывала дорожающая нефть на опасениях эскалации напряженности на Ближнем Востоке. В Азии во вторник... В Азии во вторник... читать дальше

Федеральный бюджет в 2026 году предусматривает 19,8 млрд рублей на нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", сообщает Минсельхоз РФ. Реализация проекта началась в 2025 году. Информируя о его первых результатах, Минсельхоз сообщает, что в... Реализация проекта началась в 2025 году. Информируя о его первых результатах, Минсельхоз сообщает, что в... читать дальше

Продажи новых домов в США в сентябре выросли на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 738 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали, что в сентябре будет продано 720 тыс. новостроек, по данным Trading... читать дальше

Американские фондовые индексы в начале торгов во вторник показывали крайне слабые и разнонаправленные изменения, однако в дальнейшем перешли к уверенному снижению. Сезон отчетности начался, и помимо свежих экономических данных трейдеры оценивают результаты первых отчитавшихся... читать дальше

Турция в ноябре 2025 года импортировала суммарно 5,038 млрд куб. м природного газа (по трубам и через СПГ), что на 13% меньше, чем годом ранее (5,806 млрд куб. м), сообщает Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK). Ранее в месячном разрезе импорт газа рос... читать дальше

В ЕС рассчитывают утвердить 20-й пакет санкций против РФ в феврале, заявила во вторник глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. "Мы также занимаемся 20-м пакетом санкций, нацелены на то, чтобы принять окончательное решение по нему в следующем месяце", - сказала она на совместной... читать дальше

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 92,3973 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,05 коп.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 78,8527 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,14 коп.

"Газпром" сообщил о втором с начала года историческом рекорде суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд установлен 12 января. Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC, напоминают... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,97 коп. и составил 11,2703 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2375 руб., максимальный - 11,3105 руб. Было заключено 13932 сделки. Объем торгов составил 13877,83... Минимальный курс юаня составил 11,2375 руб., максимальный - 11,3105 руб. Было заключено 13932 сделки. Объем торгов составил 13877,83...

Забайкальская железная дорога (ЗабЖД, филиал ОАО "РЖД") в минувшем году снизила погрузку на 6,7% в сравнении с 2024 годом, завершив год с итогом в 22,4 млн тонн, сообщает пресс-служба ЗабЖД. Погрузка строительных материалов сократилась на 39,2% - до 733,2 тыс. тонн,... Погрузка строительных материалов сократилась на 39,2% - до 733,2 тыс. тонн,... читать дальше

Индонезия в 2025 году увеличила экспорт олова в чушках и оловянного припоя на 15,3% - до 53,05 тыс. тонн, сообщило министерство торговли страны. В том числе в декабре поставки выросли на 6,8% и составили чуть более 5 тыс. тонн. Индонезия является крупнейшим в мире... Индонезия является крупнейшим в мире...

