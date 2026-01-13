У кого больше всего вырастут зарплаты в 2026 году

13 января. FINMARKET.RU - В 2026 году рост зарплат может замедлиться почти вдвое по сравнению с 2025-м — до 8%, пишут "Известия", приводящие прогноз опрошенных ЦБ аналитиков. Для сравнения: по последним данным Росстата, средний заработок в России в октябре 2025-го приблизился к 100 тыс. рублей, увеличившись на 14% по сравнению с показателем 2024-го.

При этом динамика замедлится по сравнению с прошлым годом и повышение будет неравномерным: работодатели всё чаще будут делать ставку на узких и дефицитных специалистов. Выше среднего, скорее всего, станут увеличивать оклады senior-специалистам в IT — разработчикам ПО, экспертам по нейросетям и кибербезопасности, а также сварщикам и инженерам, прежде всего в оборонной промышленности, прогнозируют опрошенные « Известиями » эксперты.

Рост ожидается и у врачей в частных клиниках — из-за нехватки кадров, в том числе на фоне обязательной отработки выпускников медвузов в государственных больницах. Среди самых высокооплачиваемых останутся врачи узких и высокотехнологичных специальностей — стоматологи, хирурги, репродуктологи и косметологи, уверены в SuperJob. В коммерческой медицине спрос на их услуги стабильно высокий, поэтому в 2026 году их оклады могут вырасти на 10–12%. Кроме того, дефицит кадров в сфере усилится из-за обязательной отработки выпускников медвузов в системе ОМС, подчеркнули в компании.

Для сравнения: по данным «Работа.ру», в 2025 году сильнее всего выросли зарплатные предложения в маркетинге, рекламе и СМИ — на 20%. В сфере услуг прибавка составила 19%, в IT и финансах — по 17%.

По оценке «Авито Работы», лидером в 2025-м стала сфера искусства и развлечений — рост в 1,5 раза год к году. Аналогично — в гостиничном бизнесе, а также в транспортном машиностроении, рассказал директор по развитию сервиса Роман Губанов.

Похожие тенденции отмечаются и среди рабочих профессий. Самый заметный рост зафиксирован у инженеров-технологов и водителей-заправщиков, а также у работников кухни, добавил он.

По данным hh.ru, в 2025 году медианныесильнее всего выросли у маляров, штукатуров и страховых агентов.

В целом усиливается спрос на новые профессии — дата-сайентистов, специалистов по ИИ, обучению нейросетей и кибербезопасности. В среднем их доходы в 2026 году могут вырасти на 10–15%, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

При этом в ряде отраслей роста зарплат почти не ожидается. Так, в легкой промышленности оклады будут стагнировать из-за низкой рентабельности и конкуренции с импортом, отметил Александр Ветерков из «Работа.ру».

Сдержанная динамика также будет в строительстве, в производстве стройматериалов, образовании, здравоохранении и культуре — в основном из-за бюджетных ограничений, считает директор научно-исследовательского центра ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский. При этом внутри отраслей усилится расслоение: например, в IT снижается спрос на базовые позиции.