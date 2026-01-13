В 2025 году лидером авторынка РФ осталась отечественная LADA

13 января. FINMARKET.RU - По итогам прошедшего года вбыло продано 1,33 млн новых легковых машин – на 15,6% меньше, чем в 2024-м. Об этом говорится в сообщении, опубликованном агентством " Автостат " со ссылкой на данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».).

Как отмечается в сообщении, российскийпоказал снижение впервые за последние три года. До этого он падал в 2022-м (-59%), а в следующие два года демонстрировал рост: в 2023-м – на 69%, а в 2024-м – на 48%.

По данным "Автостата", более половины всех проданных в прошлом году новых машин пришлось на четыре марки. Так, лидером рынка осталась отечественная LADA (продано 329,9 тыс. шт.). Второе место и первенство среди иномарок сохранил китайский Haval (173,3 тыс. шт.). Далее следуют еще два бренда из КНР – Chery (99,8 тыс. шт.) и Geely (94 тыс. шт.).

Самой продаваемой моделью в нашей стране четвертый год подряд является LADA Granta, показатель которой в 2025-м составил 147 тыс. единиц. За ней расположилась LADA Vesta с результатом 79,8 тыс. машин. Лучшей иномаркой снова стал кроссовер Haval Jolion (65,8 тыс. шт.).