Коэффициенты к ставкам экосбора предложили не повышать

13 января. FINMARKET.RU - Минприроды по поручению «экологического» вице-премьера Дмитрия Патрушева разработало проект постановления правительства, предусматривающий сохранение в 2026 году действующих коэффициентов к ставкам экологического сбора, пишет "Коммерсантъ".

По прежним планам их значения по отдельным видам утилизируемых товаров и упаковки, отражающие сложность переработки, должны были вырасти в полтора-два раза. Заморозка коэффициентов не повлияет на предстоящее повышение самих базовых ставок экосбора (споры вокруг которого в правительстве продолжаются), но даст бизнесу больше возможностей для адаптации к ужесточению требований по утилизации.

Предполагалось, что в 2026 году коэффициенты по отдельным видам товаров и упаковки увеличатся в среднем в полтора-два раза. К примеру, для группы «Изделия пластмассовые упаковочные из полиэтилентерефталата бесцветные и голубые» он должен был вырасти с 1,5 до 3, для пластмассовой упаковки из поливинилхлорида — с 2,5 до 4, для комбинированной упаковки — с 3 до 5.

Предложенная заморозка повышающих коэффициентов Минприроды — очевидный шаг навстречу бизнесу.

Как сказано в пояснительной записке к проекту, это позволит оставить влияние коэффициентов на конечную стоимость продукции неизменным. Послабление сохранит компаниям в среднем сотни миллионов рублей, отмечает руководитель проектов Strategy Partners Анна Васильева. По ее словам, бизнес сможет использовать отсрочку по коэффициентам «для оптимизации процессов, поиска более эффективных решений по утилизации и диалога с переработчиками».