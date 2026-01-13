Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6445,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4094,11 млрд руб.

13 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 января составили по Российской Федерации 6445,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6296,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5607,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5294,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 января составили 4094,11 млрд руб. против 5154,18714 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

