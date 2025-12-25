.
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Промышленность РФ по итогам 2025 г. покажет рост на уровне чуть более 2%
Уходящий год был весьма неоднозначным для российской промышленности. О том, как правительство видит развитие ключевых отраслей промышленности в 2026 г., в интервью "Ведомостям" рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров. "В предыдущие годы...
 
В РФ доступа к микрозаймам могут лишиться до 15 млн граждан
Потенциально около 15 млн россиян могут оказаться без доступа к легальному кредитованию с 1 января 2026 г. Такой прогноз, пишут "Ведомости", содержится в письме председателя Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина, которое он...
 
России грозит дефицит новостроек экономкласса
В России падает строительство доступного жилья. В этом году упало строительство новых многоквартирных домов экономкласса - их доля опустилась до минимальных 22%. Это следует из данных ЦБ, пишут "Известия". При этом доля проектов бизнес- и элитного...
 
25 декабря 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0644 руб.

 0  
25 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,50 коп. и составил 11,0644 руб.

Минимальный курс юаня составил 11 руб., максимальный - 11,1535 руб. Было заключено 87559 сделок. Объем торгов составил 132356,91 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,035 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
25 декабря 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 декабря снизилась на 0,52% и составила 51984,996 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51984,996 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 269,205 млрд руб., или на...
25 декабря 2025 года 18:57
Индекс МосБиржи снизился на 0,2%, индекс РТС вырос на 0,5%
Российский рынок акций завершил торги без единой динамики в отсутствие сигналов с внешних рынков из-за рождественских выходных и на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности вокруг прогресса в украинском урегулировании.. МосБиржи на фоне укрепления рубля просел ниже...    читать дальше
25 декабря 2025 года 18:46
Цены на энергорынке РФ завершают неделю разнонаправленной динамикой
Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу, 26 декабря, изменились разнонаправленно: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - выросли на 1,17%, до 2228,03 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 1,14%, до 2051,02...    читать дальше
25 декабря 2025 года 18:35
NIS и MOL попросили OFAC приостановить санкции против сербской компании
Сербская NIS (входит в "Газпром нефть") и венгерская MOL обратились в американский OFAC с просьбой о приостановке действия санкций против сербской компании на фоне переговоров о выкупе MOL доли российских акционеров в NIS. Как сообщает сербский портал РТС, об этом заявила...    читать дальше
25 декабря 2025 года 18:24
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в январе повысится на 36,5%
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в январе 2026 года вырастет на 36,5%, до 9 тыс. 298,6 рубля с 8 тыс. 214,5 рубля за тонну в декабре, на подсолнечный шрот пошлина будет нулевой - впервые с октября 2022 года. Такой расчет представил Минсельхоз.

Индикативные...    читать дальше
25 декабря 2025 года 18:01
Погрузка зерна на экспорт по сети РЖД выросла в ноябре на 21,5% в годовом выражении
Погрузка зерна на экспорт по сети ОАО "РЖД" выросла в ноябре 2025 г. на 21,5% по сравнению с прошлогодним показателем и составила 2,3 млн тонн, сообщила компания.

Из этого количества 1,7 млн тонн (+27,5% к ноябрю 2024 г.) было погружено в направлении портов. Наибольший...    читать дальше
25 декабря 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0668 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,89 коп. и составил 11,0668 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,994 руб., максимальный - 11,17 руб. Было заключено 16976 сделок. Объем торгов составил 27219,74 млн...
25 декабря 2025 года 17:53
"Мечел" в 2025 году снизил добычу угля до 7,3-7,6 млн тонн, в 2026 году планируется рост
"Мечел" оценивает добычу угля по итогам 2025 года в 7,3-7,6 млн тонн, в 2026 году планирует нарастить ее до 11-12 млн тонн, сообщил генеральный директор компании Игорь Хафизов журналистам.

"По итогам 2025 года добыча угля ожидается на уровне 7,3-7,6 млн тонн, план на...    читать дальше
25 декабря 2025 года 17:46
Россия может экспортировать продукцию АПК в 2025 году на сумму $40 млрд
АПК России в этом году может экспортировать продукции на $40 млрд, с учетом ситуации с курсом рубля это хороший результат, считает министр сельского хозяйства Оксана Лут. "В этом году, надеемся, что мы выйдем на $40 млрд, по тоннажу где-то должно быть 80 млн тонн. Поменьше, чем...    читать дальше
25 декабря 2025 года 17:40
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 декабря
ЦБ РФ с 26 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11220,1 (-0,4) руб./грамм; на серебро - 174,63 (-1,24) руб./грамм; на платину - 5528,92 (-39,21) руб./грамм; на палладий - 4599,92 (-32,63) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
25 декабря 2025 года 17:35
ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 декабря в размере 77,8844 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 77,8844 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,24 коп.

Это автоматическое сообщение.
25 декабря 2025 года 17:35
ЦБ РФ установил курс евро с 26 декабря в размере 91,8902 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 91,8902 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 58,40 коп.

Это автоматическое сообщение.
25 декабря 2025 года 17:31
Президент РФ поручил губернаторам назначить помощников, курирующих сферу подготовки кадров для экономики
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов назначить на местах отдельных помощников, которые будут координировать вопросы, связанные с подготовкой кадров для экономики страны, а в правительстве России - определить одно ответственное лицо.

На заседании Госсовета...    читать дальше
25 декабря 2025 года 17:22
В текущем году сбор зерна в России может превысить 137 млн тонн в чистом весе
Сбор зерна в РФ в чистом весе в этом году может превысить прежний прогноз в 137 млн тонн, считает министр сельского хозяйства Оксана Лут. "Мы уже собрали около 148 млн тонн, вернее 147,8 млн тонн было вчера в бункере (в бункерном весе). Ну и, соответственно, 137 млн тонн, может...    читать дальше
25 декабря 2025 года 17:04
ВТБ разместил 11,3% выпуска однодневных бондов серии КС-4-1113 на 11,3 млрд рублей
5 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-1113 на 11 млрд 293,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
