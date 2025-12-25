Промышленность РФ по итогам 2025 г. покажет рост на уровне чуть более 2%

25 декабря. FINMARKET.RU - Уходящийбыл весьма неоднозначным для российской промышленности. О том, как правительство видит развитие ключевых отраслей промышленности в 2026 г., в интервью "Ведомостям" рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

"В предыдущие годы промышленность росла существенно большими темпами. Но и этот год, несмотря на менее благоприятную конъюнктуру, мы все же закончим с положительной динамикой – рост будет на уровне чуть более 2%. Двузначные цифры роста при этом показывают отдельные отрасли, например химпром (в т.ч. удобрения)", - рассказал Мантуров.

При этом, по его словам, существенный рост показывает электроника, в особенности та ее часть, что идет по гособоронзаказу. По ряду отраслей есть снижение объемов производства – например, в автопроме примерно на 14% до 754 000 шт. По динамике рынка в целом просадка сильнее – порядка 20%.

"Разница в динамике связана с ростом доли выпущенных в России автомобилей на рынке – с 44 до 55% в этом году, -пояснил Мантуров. - Продажи таких машин к концу года, кстати, хорошо нагнали темп – по оперативным данным, на середину декабря они уже превысили 800 000 единиц, это всего -1% к прошлому году. А в доковидное время нормой было 80% рынка и более за локальными игроками... Постараемся вернуться к этому показателю к 2030 г., исходя из обновленных параметров стратегии развития автопрома". Как заметил Мантуров, "следующий шаг – это достижение необходимого уровня локализации агрегатов. Кроме того, акционерный контроль за всеми заводами должен быть у российской стороны... Наше видение – это рынок порядка 2,5 млн единиц техники в 2030 г. Легковой, коммерческой, грузовой и автобусов – все вместе".

Он также рассказал изданию, какой ожидается динамика инвестиций в основной капитал по обрабатывающим отраслям промышленности в этом году. По его словам, "за три квартала у нас рост составил порядка 20%, общий объем – порядка 5 трлн руб.". "Ожидаем, что, несмотря на возможное замедление динамики из-за экономических условий, по итогам года сможем удержать двузначные темпы роста в районе +15–20% г/г. В том числе благодаря набранным за январь – сентябрь темпам", - сказал Мантуров.