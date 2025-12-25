В РФ доступа к микрозаймам могут лишиться до 15 млн граждан

25 декабря. FINMARKET.RU - Потенциально около 15 млн россиян могут оказаться без доступа к легальному кредитованию с 1 января 2026 г. Такой прогноз, пишут "Ведомости" , содержится в письме председателя Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина, которое он направил 18 декабря председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Скромнее оценка у СРО "Мир", гендиректор которой Елена Стратьева тоже направила письмо регулятору: около 5 млн человек - а в радикальном сценарии 7,5 млн человек - утратят финансовую доступность из-за изменений в расчете доходов заемщиков.

НСФР и СРО "Мир" просят регулятора отложить до 1 июля 2027 г. запрет на использование собственных моделей оценки доходов заемщиков. Помимо этого Емелин также предлагает вовсе отменить данный запрет или, как вариант, отменить его для займов до 30 тыс. руб.

Банк России ответит на обращенияв установленном порядке, сказал "Ведомостям" его представитель. Но регулятор не планирует продлевать модельный подход без валидации для оценки дохода заемщиков, сообщил он. ЦБ будет проводить оперативный мониторинг выдач займов МФО до 50 тыс. руб. в течение 1-го квартала, чтобы своевременно оценивать ситуацию.

С 1 января 2026 г. МФО обязаны отказаться от собственных моделей оценки доходов заемщиков при выдаче займов на сумму до 50 тыс. руб. Согласно дорожной карте по переходу к новой системе расчета, кредиторы должны будут брать данные из информационных систем ФНС и Социального фонда России через сервис "Цифровой профиль гражданина". Полный перечень сведений регулятор обещал предоставить к 1 марта 2026 г. Такие изменения проводятся из-за поручения президента об использовании кредиторами только официальной информации о доходах заемщика при выдаче кредита.

Представители МФО считают несвоевременным изменение порядка расчета величины среднемесячного дохода "в силу объективной неготовности" инфраструктуры "Цифрового профиля" как минимум до 1 августа 2026 г., пишет Емелин. Использование данных через данный сервис все еще реализуется в формате эксперимента с ограниченным числом как участников, так и государственных информационных ресурсов, содержащих сведения о доходах физических лиц, отмечает он.

Менее 5% МФО подключено к "Цифровому профилю", но и у них не автоматизирован расчет показателя долговой нагрузки (ПДН; отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) по данным ФНС или Соцфонда в связи с недостаточной скоростью работы этих сервисов, пишет Стратьева.

Емелин отмечает, что присоединение МФО к сервису сопряжено с существенными технологическими сложностями и значительными финансовыми затратами из-за высоких требований к каналам связи и узкого перечня специализированного оборудования и ПО, разрешенного Минцифры для использования. Кроме того, уже присоединившиеся к "Цифровому профилю" МФО отмечают ряд сложностей. Также сохраняется неопределенность в вопросе взимания платы с компаний за предоставление сведений о доходах граждан из "Цифрового профиля", добавляет Емелин.

Он предлагает установить переходный период для МФО по использованию "Цифрового профиля" и "Цифрового профиля иностранного гражданина". Также он видит необходимость установить на уровне федерального закона безусловную бесплатность запросов в "Цифровой профиль" для получения информации о доходах заемщиков для всех финорганизаций.