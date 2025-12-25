.
25 декабря 2025 года 17:40
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 декабря
25 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 26 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11220,1 (-0,4) руб./грамм; на серебро - 174,63 (-1,24) руб./грамм; на платину - 5528,92 (-39,21) руб./грамм; на палладий - 4599,92 (-32,63) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
25 декабря 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 декабря снизилась на 0,52% и составила 51984,996 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51984,996 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 269,205 млрд руб., или на...
.25 декабря 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,50 коп. и составил 11,0644 руб. Минимальный курс юаня составил 11 руб., максимальный - 11,1535 руб. Было заключено 87559 сделок. Объем торгов составил 132356,91 млн...
.25 декабря 2025 года 18:57
Российский рынок акций завершил торги без единой динамики в отсутствие сигналов с внешних рынков из-за рождественских выходных и на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности вокруг прогресса в украинском урегулировании.. МосБиржи на фоне укрепления рубля просел ниже... читать дальше
.25 декабря 2025 года 18:46
Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу, 26 декабря, изменились разнонаправленно: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - выросли на 1,17%, до 2228,03 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 1,14%, до 2051,02... читать дальше
.25 декабря 2025 года 18:35
Сербская NIS (входит в "Газпром нефть") и венгерская MOL обратились в американский OFAC с просьбой о приостановке действия санкций против сербской компании на фоне переговоров о выкупе MOL доли российских акционеров в NIS. Как сообщает сербский портал РТС, об этом заявила... читать дальше
.25 декабря 2025 года 18:24
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в январе 2026 года вырастет на 36,5%, до 9 тыс. 298,6 рубля с 8 тыс. 214,5 рубля за тонну в декабре, на подсолнечный шрот пошлина будет нулевой - впервые с октября 2022 года. Такой расчет представил Минсельхоз. Индикативные... читать дальше
.25 декабря 2025 года 18:01
Погрузка зерна на экспорт по сети ОАО "РЖД" выросла в ноябре 2025 г. на 21,5% по сравнению с прошлогодним показателем и составила 2,3 млн тонн, сообщила компания. Из этого количества 1,7 млн тонн (+27,5% к ноябрю 2024 г.) было погружено в направлении портов. Наибольший... читать дальше
.25 декабря 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,89 коп. и составил 11,0668 руб. Минимальный курс юаня составил 10,994 руб., максимальный - 11,17 руб. Было заключено 16976 сделок. Объем торгов составил 27219,74 млн...
.25 декабря 2025 года 17:53
"Мечел" оценивает добычу угля по итогам 2025 года в 7,3-7,6 млн тонн, в 2026 году планирует нарастить ее до 11-12 млн тонн, сообщил генеральный директор компании Игорь Хафизов журналистам. "По итогам 2025 года добыча угля ожидается на уровне 7,3-7,6 млн тонн, план на... читать дальше
.25 декабря 2025 года 17:46
АПК России в этом году может экспортировать продукции на $40 млрд, с учетом ситуации с курсом рубля это хороший результат, считает министр сельского хозяйства Оксана Лут. "В этом году, надеемся, что мы выйдем на $40 млрд, по тоннажу где-то должно быть 80 млн тонн. Поменьше, чем... читать дальше
.25 декабря 2025 года 17:40
ЦБ РФ с 26 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11220,1 (-0,4) руб./грамм; на серебро - 174,63 (-1,24) руб./грамм; на платину - 5528,92 (-39,21) руб./грамм; на палладий - 4599,92 (-32,63) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.25 декабря 2025 года 17:35
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 77,8844 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,24 коп. Это автоматическое сообщение.
.25 декабря 2025 года 17:35
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 91,8902 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 58,40 коп. Это автоматическое сообщение.
.25 декабря 2025 года 17:31
Президент РФ поручил губернаторам назначить помощников, курирующих сферу подготовки кадров для экономики
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов назначить на местах отдельных помощников, которые будут координировать вопросы, связанные с подготовкой кадров для экономики страны, а в правительстве России - определить одно ответственное лицо. На заседании Госсовета... читать дальше
.25 декабря 2025 года 17:22
Сбор зерна в РФ в чистом весе в этом году может превысить прежний прогноз в 137 млн тонн, считает министр сельского хозяйства Оксана Лут. "Мы уже собрали около 148 млн тонн, вернее 147,8 млн тонн было вчера в бункере (в бункерном весе). Ну и, соответственно, 137 млн тонн, может... читать дальше
.25 декабря 2025 года 17:04
5 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-1113 на 11 млрд 293,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
