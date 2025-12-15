Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2213 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,185 руб., максимальный - 11,287 руб. Было заключено 101536 сделок. Объем торгов составил 153107,5 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,282 руб. за юань.

15 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,43 коп. и составил 11,2213 руб.

.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил предоставление Узбекистану кредита на $100 млн и гранта в размере $5 млн на расширение доступа к финансированию малых предприятий. "Эти средства будут направлены на реализацию проекта "Доступ к финансированию... "Эти средства будут направлены на реализацию проекта "Доступ к финансированию... читать дальше

.

В среду, 17 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 52 выпускам облигаций на общую сумму 31,59 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

В среду, 17 декабря, ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций на общую сумму 94,96 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

.

Правительство Австралии понизило оценку дефицита бюджета в текущем финансовом году, который завершится в июне 2026 года, до 36,8 млрд долларов ($24,4 млрд) по сравнению с 42,1 млрд долларов, которые предполагались полгода назад, сообщает Reuters. "Обновление бюджета за... "Обновление бюджета за... читать дальше

.

Страховые требования в связи со стихийными бедствиями в 2025 году превысят $100 млрд шестой год подряд, несмотря на отсутствие крупных ураганов в США. Согласно предварительным оценкам Swiss Re Institute, аналитического подразделения швейцарской перестраховочной... Согласно предварительным оценкам Swiss Re Institute, аналитического подразделения швейцарской перестраховочной... читать дальше

.

В 2026 году средняя цена смартфона может повыситься на 6,9% на фоне роста себестоимости из-за подорожания чипов памяти и других компонентов, полагают в аналитической компании Counterpoint Research. Рост цен негативно отразится на объемах мировых поставок смартфонов,... Рост цен негативно отразится на объемах мировых поставок смартфонов,... читать дальше

.

Национальная система платежных карт (НСПК) планирует запустить с Казначейством РФ возможность проводить выплаты гражданам из бюджета через Систему быстрых платежей (СБП), что позволит их ускорить, заявил заместитель гендиректора НСПК Павел Потанин. "Нами была проведена... "Нами была проведена... читать дальше

.

Госдума приняла в третьем чтении закон, который с 1 февраля 2026 г. существенно смягчает прописанные сейчас в законе о защите прав потребителей санкции для розничных продавцов, поставщиков, производителей в спорах с покупателями. Поправки (№1057182-8) были внесены... Поправки (№1057182-8) были внесены... читать дальше

.

Столичный автозавод "Москвич" начал крупноузловую сборку двух моделей новой продуктовой линейки "М", которые дополнят существующую продуктовую линейку предприятия - Москвич М70 и Москвич М90, передал корреспондент "Интерфакса" с презентации моделей на дилерской конференции... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,77 пункта (0,756%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2769,7 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2773,25 (+0,88%) пункта,... читать дальше

.

Падение цен на нефть усилилось днем во вторник, Brent торгуется ниже $60 за баррель - на минимуме с мая 2025 года. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:25 мск составила $59,62 за баррель, что на $0,94 (1,55%)... Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:25 мск составила $59,62 за баррель, что на $0,94 (1,55%)... читать дальше

.

Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий органам Федеральной службы безопасности с 1 апреля 2026 г. получить бесплатный доступ к копиям баз данных организаций, находящихся на территории РФ, если информация нужна для выполнения задач ведомства. Поправка была... Поправка была... читать дальше

.

По итогам сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы заметно снизились вслед за спадом на Уолл-стрит накануне. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 1,1%, гонконгский Hang Seng - 1,5%. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 1,1%, гонконгский Hang Seng - 1,5%. Давление на китайские рынки продолжали оказывать опубликованные в... Давление на китайские рынки продолжали оказывать опубликованные в... читать дальше

.

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект, который с 1 апреля 2026 года снижает до 100% со 130% максимальный размер переплаты по краткосрочным (до года) потребительским займам микрофинансовых организаций (МФО), включая штрафы, пенни и другие... читать дальше

.

В Китае в январе-ноябре услугами железнодорожного транспорта воспользовались 4,28 млрд пассажиров, что на 6,6% превысило их число за аналогичный период прошлого года, сообщила China State Railway Group. Это рекордный показатель для данного периода, отмечает агентство... читать дальше

.

Госдума сегодня приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете исполнять в России постановления иностранных уголовных судов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции Совета Безопасности ООН. Согласно закону, не подлежат исполнению... Согласно закону, не подлежат исполнению... читать дальше

.