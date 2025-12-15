Минфин не поддержал льготы для операторов торговых центров

15 декабря. FINMARKET.RU -вопреки просьбе отраслевой ассоциации решил не включать управление торговых центров в перечень отраслей, которые могут рассчитывать на льготу по отчислению страховых взносов.

"Коммерсант" ознакомился с письмом замдиректора департамента по бюджетной политике в сфере труда и социальной защиты МинфинаАлексея Карабаева, направленным 8 декабря в ответ на обращение вице-президента Союза торгцентров Павла Люлина включить управление торгцентрами в перечень отраслей, для которых необходимо применение пониженного тарифа страховых взносов 15% к части выплат, превышающей 1,5 размера минимальной оплаты труда.

В Минфине отмечают, что сохранение права на применение этойпредусмотрено только для субъектов малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях.торгцентров и другой коммерческой недвижимости отсутствуют в списке таких отраслей.

Как считает Люлин, из-за падения эффективности офлайн-ритейла и роста вакансии в торговых центрах повышаются риски неплатежей и точечных банкротств управляющих компаний и собственников объектов, особенно в регионах, где торговая инфраструктура выполняет как социальную роль (точки притяжения), так и крупных налоговых агентов.